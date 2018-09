Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 69 éves színésznőnek tavaly újult ki a mellrákja, az áttét a keresztcsontjánál jelentkezett. Most először beszélt nyíltan a rákkal való küzdelméről, és arról, hogy a marihuána mennyit segít ebben.","shortLead":"A 69 éves színésznőnek tavaly újult ki a mellrákja, az áttét a keresztcsontjánál jelentkezett. Most először beszélt...","id":"20180911_Olivia_NewtonJohn_orvosi_marihuanaval_kezeli_vegstadiumu_rakjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b17346-3e9d-40eb-aee9-7f8629f5b6a2","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Olivia_NewtonJohn_orvosi_marihuanaval_kezeli_vegstadiumu_rakjat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:41","title":"Olivia Newton-John orvosi marihuánával kezeli végstádiumú rákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bb9207-4d31-49d4-bbe0-9477bf2d2ec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A porvihar elvonulttával újra dolgozik a Curiosity nevű Mars-járó, ami nemrég egy lyukat fúrt a talajba, majd gyorsan készített magáról (és a környezetéről) egy szelfit.","shortLead":"A porvihar elvonulttával újra dolgozik a Curiosity nevű Mars-járó, ami nemrég egy lyukat fúrt a talajba, majd gyorsan...","id":"20180912_nasa_curiosity_marsjaro_szelfi_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2bb9207-4d31-49d4-bbe0-9477bf2d2ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf4f447-6f9b-4e70-93a6-6c599fcd42b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_nasa_curiosity_marsjaro_szelfi_foto","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:03","title":"Itt megnézheti: egy 360 fokos panorámaszelfit készített magáról a NASA Mars-járója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla, hogy a győztes mindent visz. ","shortLead":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla...","id":"20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614f795b-0642-49ff-bc94-f061533a0d5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:31","title":"Sargentini: Most nem vennék fel Magyarországot az unióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca6a32b-178e-4e95-b02a-d049a4656a0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Remek dolog a kísérletezgetés, de az ebben a videóban szereplő járgány kapásból életképtelennek tűnik.","shortLead":"Remek dolog a kísérletezgetés, de az ebben a videóban szereplő járgány kapásból életképtelennek tűnik.","id":"20180912_mar_megint_az_oroszok_ilyen_egy_rugos_kereku_lada_video_komfort_biztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ca6a32b-178e-4e95-b02a-d049a4656a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92dc43e-c53c-4e94-9314-ff30741a89c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_mar_megint_az_oroszok_ilyen_egy_rugos_kereku_lada_video_komfort_biztonsag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:21","title":"Már megint az oroszok: ilyen egy rugós kerekű Lada – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök sokak szerint nem az alkalomhoz illően viselkedett az emléknapon, amikor győzelmi mozdulatot tett. ","shortLead":"Az elnök sokak szerint nem az alkalomhoz illően viselkedett az emléknapon, amikor győzelmi mozdulatot tett. ","id":"20180911_Fura_mozdulatot_tett_Trump_a_szeptember_11i_megemlekezesre_erkezve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5fd5ae-daf3-4b8f-bedd-55037f3645f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Fura_mozdulatot_tett_Trump_a_szeptember_11i_megemlekezesre_erkezve","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:10","title":"Fura mozdulatot tett Trump a szeptember 11-i megemlékezésre érkezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4d53a-6b22-42c4-b207-b813c79d7052","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Az országban fegyeveres csoportok harcolnak, korábban tűzszünetben állapodtak meg, azonban múlt héten is több rakéta csapódott be a tripoli reptér közelében.","shortLead":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Az országban fegyeveres csoportok harcolnak, korábban tűzszünetben...","id":"20180912_Raketakat_lottek_a_libiai_fovaros_reptere_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db4d53a-6b22-42c4-b207-b813c79d7052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890351ad-39cb-4d01-bdb1-945859f44650","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Raketakat_lottek_a_libiai_fovaros_reptere_fele","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:31","title":"Rakétákat lőttek a líbiai főváros reptere felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1decc57a-cc7f-4f12-9eeb-3207f7aac24b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élőben közvetítettük, amint Orbán Viktor személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai Parlament strasbourgi ülésén a Sargentini-jelentés vitájában. Orbán kemény bírálatokat kapott, amikre sértődötten válaszolt, azt sugallva, hogy személyesen a magyar embereket támadja a jelentés. Kövesse a vitát percről percre a hvg.hu-val!","shortLead":"Élőben közvetítettük, amint Orbán Viktor személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai...","id":"20180911_Kepes_Orban_Viktor_maga_melle_allitani_az_EPt__eloben_Strasbourgbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1decc57a-cc7f-4f12-9eeb-3207f7aac24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bb9174-e5de-4367-8bac-b73008f323c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Kepes_Orban_Viktor_maga_melle_allitani_az_EPt__eloben_Strasbourgbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:30","title":"Orbán: Tudok én harcolni remény nélkül is – ez történt ma Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schöpflin György minden EP-képviselőnek levelet írt kedd délután, szerinte lehetetlen cáfolni azt, hogy a kormány antiszemitizmust terjeszt.","shortLead":"Schöpflin György minden EP-képviselőnek levelet írt kedd délután, szerinte lehetetlen cáfolni azt, hogy a kormány...","id":"20180911_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_holokauszt_tulelojekent_irt_levelet_a_Sargentinijelentesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e17f743-3cde-4106-aa05-3312c91929bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_holokauszt_tulelojekent_irt_levelet_a_Sargentinijelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:45","title":"A Fidesz EP-képviselője a holokauszt túlélőjeként írt levelet a Sargentini-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]