[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár hónap leforgása alatt 550 alkalommal kereste feleségét annak mobilján, mert képtelen volt feldolgozni a szakítást. ","shortLead":"Pár hónap leforgása alatt 550 alkalommal kereste feleségét annak mobilján, mert képtelen volt feldolgozni a szakítást. ","id":"20180913_Vadat_emeltek_a_feleseget_folyamatosan_zaklato_exrendor_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c8a781-f9ec-4f79-a443-e01db9340195","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Vadat_emeltek_a_feleseget_folyamatosan_zaklato_exrendor_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:53","title":"Vádat emeltek a feleségét folyamatosan zaklató exrendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott válaszból derült ki. ","shortLead":"Ez egy országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott válaszból derült ki. ","id":"20180912_Egymilliobol_tizezer_vallalkozas_kapott_unios_tamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee3d71b-1e9b-454c-bf06-b9c2db41c1d7","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Egymilliobol_tizezer_vallalkozas_kapott_unios_tamogatast","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:00","title":"Egymillióból tízezer vállalkozás kapott uniós támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem barátokat keresett Strasbourgban, hanem a következő harcot, amikor az európai parlamenti képviselőknek a képébe vágta: vitájukban döntsenek a választók 2019 májusában. Csak azt nem árulta el, hogyan szerezne szövetségeseket, hogy szavának a jövőben is súlya legyen az Európai Unióban. A friss HVG Fókuszában az Európai Énpárt.","shortLead":"Orbán Viktor nem barátokat keresett Strasbourgban, hanem a következő harcot, amikor az európai parlamenti képviselőknek...","id":"20180912_Orban_ellenzekbe_vonul_Europaban_vagy_kenytelen_lesz_osszehuzni_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4169f80f-42ef-4206-b726-7d6a4afaecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Orban_ellenzekbe_vonul_Europaban_vagy_kenytelen_lesz_osszehuzni_magat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:18","title":"Orbán ellenzékbe vonul Európában, vagy kénytelen lesz összehúzni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament képviselői nem sokkal 13 óra előtt megszavazták az új szerzői jogi irányelvet, amely támogatói szerint már nagyon szükséges volt, ellenzői szerint jelen formájában komoly cenzúrát szabadíthat a szabad internetre.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői nem sokkal 13 óra előtt megszavazták az új szerzői jogi irányelvet, amely támogatói...","id":"20180912_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ef585b-5878-4473-aede-24b4f5dc1c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:46","title":"Megszavazta az EP azt az új szabályt is, amely alaposan megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebből két helyen nem nyerhet a Fidesz, mert nem indítanak jelöltet.","shortLead":"Ebből két helyen nem nyerhet a Fidesz, mert nem indítanak jelöltet.","id":"20180912_Harom_telepulesen_is_idokozi_valasztas_lesz_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5b127-7927-41ab-be9f-cdce38cfdb92","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Harom_telepulesen_is_idokozi_valasztas_lesz_vasarnap","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:45","title":"Három településen is időközi választás lesz vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lebonyolító most is az a Balásy Gyula, akinek cégei jóban vannak a magyar kormányzattal. ","shortLead":"A lebonyolító most is az a Balásy Gyula, akinek cégei jóban vannak a magyar kormányzattal. ","id":"20180913_Kozel_6_milliard_forintbol_indulhat_a_kormany_ujabb_plakatkampanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7467a74-fb79-4d29-b058-551186dde034","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Kozel_6_milliard_forintbol_indulhat_a_kormany_ujabb_plakatkampanya","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:44","title":"Közel 6 milliárd forintból indulhat a kormány újabb plakátkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok többsége fiú, több mint felük még nem töltötte be a 13. életévét, amikor bántalmazták. Minden hatodik eset feltételezhetően nemi erőszak volt.","shortLead":"Az áldozatok többsége fiú, több mint felük még nem töltötte be a 13. életévét, amikor bántalmazták. Minden hatodik eset...","id":"20180913_legkevesebb_3600_gyereket_molesztaltak_katolikus_papok_nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf532c6-eaaa-4d78-8ed5-1e113f4047f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_legkevesebb_3600_gyereket_molesztaltak_katolikus_papok_nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:00","title":"Legkevesebb 3600 gyereket molesztáltak katolikus papok Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Muppet_Showba_illo_Orbanek_valasza_a_Sargentinijelentesre__itt_egy_gunyvideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fa8be0-505a-413a-9b5c-05c81e12a09c","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Muppet_Showba_illo_Orbanek_valasza_a_Sargentinijelentesre__itt_egy_gunyvideo","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:34","title":"Muppet Show-ba illő Orbánék válasza a Sargentini-jelentésre – itt egy gúnyvideó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]