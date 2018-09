Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0175b854-1b91-4cdb-aaf3-b37f90ea83f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett az első több tízezer menekült a szíriai-török határra, miután a szíriai kormányerők orosz segítséggel megkezdték az utolsó jelentős ellenzéki körzet, Ídlib tartomány ostromát. Az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó szervezete, az OCHA szerint a XXI. század legsúlyosabb humanitárius válságát eredményezhetik a harcok.","shortLead":"Megérkezett az első több tízezer menekült a szíriai-török határra, miután a szíriai kormányerők orosz segítséggel...","id":"20180913_Idlib_ostroma_ujabb_menekulthullamot_inditott_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0175b854-1b91-4cdb-aaf3-b37f90ea83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012c1cc9-08c2-4314-a3e0-27ede37fc3bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Idlib_ostroma_ujabb_menekulthullamot_inditott_be","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:58","title":"Ídlib ostroma újabb menekülthullámot indított be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4d53a-6b22-42c4-b207-b813c79d7052","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Az országban fegyeveres csoportok harcolnak, korábban tűzszünetben állapodtak meg, azonban múlt héten is több rakéta csapódott be a tripoli reptér közelében.","shortLead":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Az országban fegyeveres csoportok harcolnak, korábban tűzszünetben...","id":"20180912_Raketakat_lottek_a_libiai_fovaros_reptere_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db4d53a-6b22-42c4-b207-b813c79d7052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890351ad-39cb-4d01-bdb1-945859f44650","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Raketakat_lottek_a_libiai_fovaros_reptere_fele","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:31","title":"Rakétákat lőttek a líbiai főváros reptere felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A győri Intersparban található Liu's Cooking éttermében \"dolgozó\" robot angolul beszél, mindig mosolyog, tudja, hova kell kivinni az ételt, de az elé tett székekben sem botlik meg.","shortLead":"A győri Intersparban található Liu's Cooking éttermében \"dolgozó\" robot angolul beszél, mindig mosolyog, tudja, hova...","id":"20180912_Robotpincer_viszi_ki_az_etelt_egy_gyori_kinaiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a808b187-3a86-412f-ab20-fb447180f7c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Robotpincer_viszi_ki_az_etelt_egy_gyori_kinaiban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:48","title":"Robotpincér viszi ki az ételt egy győri kínaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978a960c-4e53-4c9b-9b89-e0d0fcb4a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180911_trukkos_nyaklanckitepo_villamos_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=978a960c-4e53-4c9b-9b89-e0d0fcb4a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036d742e-2310-4d3c-9684-885d32793fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_trukkos_nyaklanckitepo_villamos_budapest","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:20","title":"Trükkös nyaklánckitépőt keresnek, videó is készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d6d44b-3a0b-4725-8512-27b76741bac2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a Párizsi Autószalon előtt bemutatta a Mercedes-Benz nagy szabadidő-autója, a GLE frissített változatát.","shortLead":"Még a Párizsi Autószalon előtt bemutatta a Mercedes-Benz nagy szabadidő-autója, a GLE frissített változatát.","id":"20180912_mercedes_benz_gle_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57d6d44b-3a0b-4725-8512-27b76741bac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfadad85-8d72-4af9-bf50-2bacad443450","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_mercedes_benz_gle_2019","timestamp":"2018. szeptember. 12. 21:46","title":"Még hatalmasabb lett a Mercedes luxus szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf199b3c-a425-4c22-8713-ab7505560bcd","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Katinka Faragó 17 évesen dolgozott először Ingmar Bergmannal – rajta kívül senki nem vállalta, hogy Bergman asszisztense legyen, annyira rettegtek az akkor még kezdőnek számító, lobbanékony rendezőtől. Több, mint 30 évig dolgoztak együtt, sokszor nevezték Bergman jobbkezének.



","shortLead":"Katinka Faragó 17 évesen dolgozott először Ingmar Bergmannal – rajta kívül senki nem vállalta, hogy Bergman...","id":"20180912_A_muveszet_az_iroasztalnal_szuletik_A_forgatason_dolgozunk__Interju_Katinka_Faragoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf199b3c-a425-4c22-8713-ab7505560bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b6dbd1-b6a6-4c3d-9501-c51f10867609","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180912_A_muveszet_az_iroasztalnal_szuletik_A_forgatason_dolgozunk__Interju_Katinka_Faragoval","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:00","title":"„A művészet az íróasztalnál születik. A forgatáson dolgozunk” - Interjú Katinka Faragóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"4e073579-2420-446b-9e5c-516c90314482","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a hazai és világsajtónak adott témát a szerdán kétharmados többséggel elfogadott Sargentini-jelentés. A magyar kormányzat tevékenységét az uniós elvekkel ellentétes demokráciarombolásnak minősítő dokumentum a digitális népművészeket is megihlette. Íme a legviccesebb alkotások.","shortLead":"Nem csak a hazai és világsajtónak adott témát a szerdán kétharmados többséggel elfogadott Sargentini-jelentés. A magyar...","id":"20180913_sargentini_jelentes_memek_orban_viktor_eu_europai_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e073579-2420-446b-9e5c-516c90314482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd14ccfd-b55f-4320-9d8e-6d531e2c380c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_sargentini_jelentes_memek_orban_viktor_eu_europai_parlament","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:02","title":"Orbán Viktor szupersztár – beindította a mémgyárat a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b85fe-c913-45b5-9f74-e2c4d8fd4a20","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatszintes parkolóház épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. terminálja előtt 2500 parkolóhellyel, közvetlen összeköttetéssel mindkét terminálhoz – közölte az építtető Budapest Airport.","shortLead":"Hatszintes parkolóház épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. terminálja előtt 2500 parkolóhellyel, közvetlen...","id":"20180912_Igy_nez_majd_ki_a_Liszt_Ferenc_repter_uj_parkolohaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b85fe-c913-45b5-9f74-e2c4d8fd4a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380d0f5c-77bb-42df-a929-4391e1c2eb82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Igy_nez_majd_ki_a_Liszt_Ferenc_repter_uj_parkolohaza","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:28","title":"Igy néz majd ki a Liszt Ferenc reptér új parkolóháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]