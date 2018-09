Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c","c_author":"","category":"itthon.idojaras","description":"Este sem lesz hideg.","shortLead":"Este sem lesz hideg.","id":"20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8ca94-db0d-4fc1-8974-63bb252d07e8","keywords":null,"link":"/idojaras/20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:14","title":"Még szerdán is folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem tao-programjait nem hozta nyilvánosságra. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem...","id":"20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a661ac99-ff29-40e2-a748-41b3f3a34a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:28","title":"Több tízmillió tao-pénzzel együtt tűnt el a fideszes polgármester, az MLSZ asszisztált hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"110 centiméterről 120 centiméterre nő a nyári időszakban a tó szabályozott vízszintje.","shortLead":"110 centiméterről 120 centiméterre nő a nyári időszakban a tó szabályozott vízszintje.","id":"20180911_Megemelik_a_Balaton_nyari_vizszintjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e0f73c-02d5-4e4a-98ec-3e2bd7ed81b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Megemelik_a_Balaton_nyari_vizszintjet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:50","title":"Megemelik a Balaton nyári vízszintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d865ceeb-d9f6-4274-a49a-a069af5a9cf1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emelkedő átlaghőmérséklet miatt a savanyú lambic sörök kerültek veszélybe. Egy tanulmány és helyi sörfőzők kongatták meg a vészharangot. ","shortLead":"Az emelkedő átlaghőmérséklet miatt a savanyú lambic sörök kerültek veszélybe. Egy tanulmány és helyi sörfőzők kongatták...","id":"20180911_Bucsuzhatnak_a_belgak_a_kedvenc_soruktol_ha_igy_folytatja_tovabb_a_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d865ceeb-d9f6-4274-a49a-a069af5a9cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9878e-f257-4432-9595-03b41f594376","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Bucsuzhatnak_a_belgak_a_kedvenc_soruktol_ha_igy_folytatja_tovabb_a_klimavaltozas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:36","title":"A klímaváltozás már a belgák a kedvenc sörét fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. Közben vészesen közeledik a jelentésről szóló szavazás.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. Közben...","id":"20180911_A_Magyar_Idok_szerint_Sargentini_ket_magyar_egyetem_nevevel_is_visszaelt_jelenteseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1ac014-329c-472b-b5f2-1b8f5ba783c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_Magyar_Idok_szerint_Sargentini_ket_magyar_egyetem_nevevel_is_visszaelt_jelenteseben","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:06","title":"A Magyar Idők szerint Sargentini két magyar egyetem nevével is visszaélt jelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a55a3-50fd-4ce1-9aae-b8512a171a55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a Brexit még hátravan.","shortLead":"És a Brexit még hátravan.","id":"20180912_Meg_mindig_nyogik_a_valsagot_a_brit_csaladok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81a55a3-50fd-4ce1-9aae-b8512a171a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb6a13b-ea5b-4aec-9f72-dfabddbff469","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Meg_mindig_nyogik_a_valsagot_a_brit_csaladok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:45","title":"Még mindig nyögik a válságot a brit családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hozna létre közös európai parlamenti tömörülést a magyar kormánypártokkal. ","shortLead":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hozna létre közös európai parlamenti...","id":"20180911_szelsoseges_politikus_hivja_orbant_partcsaladot_alapitana_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8f10f5-60af-4736-8af5-50e1b14fb43c","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_szelsoseges_politikus_hivja_orbant_partcsaladot_alapitana_vele","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:10","title":"Szélsőséges politikus hívja Orbánt, pártcsaládot alapítana vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","shortLead":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","id":"20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab40d-daa0-444f-8b60-9873860d0955","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:40","title":"A gyerekek szeme láttára lőtte le volt férjét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]