[{"available":true,"c_guid":"2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sargentini-jelentés elfogadásának estéjén hosszabb riportot közölt Magyarországról a közszolgálati német ZDF külpolitikai műsora. A nézők megtudhatták, hogy Orbán Viktor mögött állni kifizetődő, és a magyar választó sokszor alulinformált.","shortLead":"A Sargentini-jelentés elfogadásának estéjén hosszabb riportot közölt Magyarországról a közszolgálati német ZDF...","id":"20180913_Bemutatkoztunk_a_nemet_teveben_a_magyar_falun_azt_hiszik_valodi_atombombat_dob_rank_az_EP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec58a3-b2d3-4c32-95bd-284526ce4081","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Bemutatkoztunk_a_nemet_teveben_a_magyar_falun_azt_hiszik_valodi_atombombat_dob_rank_az_EP","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:16","title":"Bemutatkoztunk a német tévében: a magyar faluban azt hiszik, atombombát dob ránk az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","shortLead":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","id":"20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0904d6ea-b68c-4b7f-9087-e7d924d7eeef","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Photoshoppal varázsolt fekete diákokat egy csoportképre egy francia iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ed2331-c52c-4073-aecb-c1e079b7f450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Chiron nemcsak erős, hanem elképesztően gyors is, de a gyártó nem a végsebességre koncentrál.","shortLead":"A Chiron nemcsak erős, hanem elképesztően gyors is, de a gyártó nem a végsebességre koncentrál.","id":"20180914_450nel_is_szaguldhat_a_bugatti_de_nem_ez_a_lenyeg_chiron_divo_koenigsegg_ssc_hennessey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ed2331-c52c-4073-aecb-c1e079b7f450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab232334-a6c6-4c53-b6b9-39f1da961498","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_450nel_is_szaguldhat_a_bugatti_de_nem_ez_a_lenyeg_chiron_divo_koenigsegg_ssc_hennessey","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:21","title":"450-nel is száguldhat a Bugatti, de nem ez a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, tovább színezi a Fidesz a valóságot, mondván, semmis a Sargentini-jelentés, csak annyi történt, a bevándorlást támogató erők többségben vannak az EP-ben, ezért megbüntették Magyarországot. Eldőlt az is: magánegyetem lesz a Corvinus.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, tovább színezi a Fidesz a valóságot, mondván, semmis a Sargentini-jelentés...","id":"20180913_Gulyas_A_Sargentinijelentes_semmis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4f82fc-52e0-4db0-afa4-c4af6c376202","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Gulyas_A_Sargentinijelentes_semmis","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:45","title":"Gulyás: Nem is fogadták el a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2988f4eb-3cf3-4fe9-82ee-1fd861d35196","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rendezőként is bemutatkozik a közönségnek Halle Berry Oscar-díjas színésznő, aki márciusban kezdi el forgatni a Bruised című harcművészeti filmet.","shortLead":"Rendezőként is bemutatkozik a közönségnek Halle Berry Oscar-díjas színésznő, aki márciusban kezdi el forgatni a Bruised...","id":"20180912_halle_berry_filmet_rendez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2988f4eb-3cf3-4fe9-82ee-1fd861d35196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c9a99f-05ac-4ea0-bbb6-c862afccaf5a","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_halle_berry_filmet_rendez","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:41","title":"Újabb hollywoodi színészsztárból lesz rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A 25 perces kisfilm már megtekinthető a YouTube-on.","shortLead":"A 25 perces kisfilm már megtekinthető a YouTube-on.","id":"20180913_Csik_Zenekar_Csik30_Kiss_Stefan_Monika_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2642d31-a77d-4cd7-942b-ba4ff1de0cf2","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Csik_Zenekar_Csik30_Kiss_Stefan_Monika_film","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:42","title":"Film készült a harmincéves Csík Zenekarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az óvodások szülei is költenek a külön foglalkozásokra, később pedig még mélyebben nyúlnak a zsebükbe.","shortLead":"Már az óvodások szülei is költenek a külön foglalkozásokra, később pedig még mélyebben nyúlnak a zsebükbe.","id":"20180913_Egy_kisebb_vagyont_elkolthet_aki_kulonorakra_kuldi_a_gyereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb9697-6adb-477e-96f5-8e6845c81282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Egy_kisebb_vagyont_elkolthet_aki_kulonorakra_kuldi_a_gyereket","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:45","title":"Egy kisebb vagyont elkölthet, aki különórákra küldi a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb004d5c-87c9-4582-9e96-6bfc9f62b1bd","c_author":"-k-","category":"elet","description":"Ha a múlt hétvége a borok jegyében telt a Várban, akkor a mostani a söröké Kőbányán. A KRAFT 4. Sörfesztiválon 9 hazai és 8 külföldi főzde 100 söre lesz kóstolható. A szeptember 14. és 16. közötti fesztivál annyiban rendhagyó, hogy a Kraft Egyesület tagjai mellett ezúttal külföldi sörfőzdék is bemutatkoznak.","shortLead":"Ha a múlt hétvége a borok jegyében telt a Várban, akkor a mostani a söröké Kőbányán. A KRAFT 4. Sörfesztiválon 9 hazai...","id":"20180912_Kraft_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb004d5c-87c9-4582-9e96-6bfc9f62b1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94d4408-724f-4550-8a6e-72f744de0600","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Kraft_Kobanyan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:41","title":"Kraft Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]