Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97e20e9c-8f15-4b51-9e4a-75b116fd9c70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tényleges statisztikák előtt lehet tippelni. ","shortLead":"A tényleges statisztikák előtt lehet tippelni. ","id":"20180914_suv_legnepszerubb_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97e20e9c-8f15-4b51-9e4a-75b116fd9c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf154f6-cae8-4ebf-9c7c-be7d0220314b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_suv_legnepszerubb_2018","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:21","title":"Rendben, hogy tarolnak a világon SUV-k, de mégis melyik a listavezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert a harmadik helyezettet utólag kizárták.","shortLead":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert...","id":"20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605668c-7766-433d-a951-473148842e27","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:42","title":"Tíz évvel az olimpiai verseny után kapott bronzérmet egy brit hétpróbázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","shortLead":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","id":"20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b38b58-0a08-4425-b1a9-bf289571f325","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:22","title":"Pont a Volvo veszi el a kamionosok munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő hivatalosan is elismeri, hogy az algériai háború idején a francia hadsereg katonái megkínozták, majd meggyilkolták az ismert ellenállót, Maurice Audint – jelentették be Párizsban. Macron már korábban is beszélt az 1950-es években Algériában elkövetett francia háborús bűncselekményekről. ","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő hivatalosan is elismeri, hogy az algériai háború idején a francia hadsereg katonái...","id":"20180913_Macron__a_franciak_kinoztak_az_algeriaiakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3028dd-cc5a-4ab2-86a8-e793c7333745","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Macron__a_franciak_kinoztak_az_algeriaiakat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:15","title":"Macron – a franciák kínozták az algériaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21f6291-7bf1-4c04-a131-20d0faa6cd1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szuperközeli portréfotókkal jött ki a Katona József Színház.","shortLead":"Szuperközeli portréfotókkal jött ki a Katona József Színház.","id":"20180913_Intim_kozelsegbol_mutatjak_Nagy_Ervineket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21f6291-7bf1-4c04-a131-20d0faa6cd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec312fe-6100-4ed9-9c7a-6d22a353b4da","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Intim_kozelsegbol_mutatjak_Nagy_Ervineket","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:32","title":"Intim közelségből mutatják Nagy Ervinéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5dc12-97c7-4e0a-8a09-9c0fbbf03633","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs magyar út a fociban, át kell venni a sikerországok tapasztalatait, a pénzmosodákat pedig fel kell számolni – írta Muszbek Mihály sportközgazdász.","shortLead":"Nincs magyar út a fociban, át kell venni a sikerországok tapasztalatait, a pénzmosodákat pedig fel kell számolni – írta...","id":"20180913_Muszbek_Ne_azt_tanuljak_a_sportvezetok_hogy_mindig_jon_a_penz_az_allamtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b5dc12-97c7-4e0a-8a09-9c0fbbf03633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6e0909-745c-4cbd-aae4-fa31b24c5680","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Muszbek_Ne_azt_tanuljak_a_sportvezetok_hogy_mindig_jon_a_penz_az_allamtol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:43","title":"Muszbek: Ne azt tanulják a sportvezetők, hogy mindig jön a pénz az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12da61c7-87d5-4713-a3cc-89d533812667","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már ötezer éve is szuvas fogat okozott a szénhidrátban gazdag étrend. ","shortLead":"Már ötezer éve is szuvas fogat okozott a szénhidrátban gazdag étrend. ","id":"20180913_fogak_szuvasodasa_fogszuvasodas_szenhidratban_gazdag_etrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12da61c7-87d5-4713-a3cc-89d533812667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630ffba6-c1c7-4f55-b043-7be26b05c6e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_fogak_szuvasodasa_fogszuvasodas_szenhidratban_gazdag_etrend","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:03","title":"Megvizsgálták 70 olyan ember fogát, akik 3700-5600 éve éltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Unióból, a brit sofőröknek kétszer is meg kell gondolniuk, hogy külföldre autóznak-e.","shortLead":"Ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Unióból, a brit sofőröknek kétszer is meg kell gondolniuk...","id":"20180913_Nem_lesz_ervenyes_a_britek_jogositvanya_az_EUban_ha_nem_szuletik_megegyezes_a_Brexitrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d943d9b-9731-45c2-85d9-53e4b99e8083","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Nem_lesz_ervenyes_a_britek_jogositvanya_az_EUban_ha_nem_szuletik_megegyezes_a_Brexitrol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:18","title":"Nem lesz érvényes a britek jogosítványa az EU-ban, ha nem születik megegyezés a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]