Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99c6a1e9-a682-4f00-a3d9-f5a778c18d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette a Snapdragon Wear 3100-at, viselhető eszközökbe szánt lapkakészletét.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette a Snapdragon Wear 3100-at, viselhető eszközökbe szánt lapkakészletét.","id":"20180912_qualcomm_snapdragon_wear_3100_lapkakeszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c6a1e9-a682-4f00-a3d9-f5a778c18d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40e4a58-0e7a-45e3-a710-6f46f03fe975","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_qualcomm_snapdragon_wear_3100_lapkakeszlet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:03","title":"Bejelentették az új Qualcomm-chipet, nem akárkik kapják meg először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem elég, hogy a bérleti díjak az egekben járnak, néhol a piaci árak többszörösét kérik el a tulajdonosok. És akad rá vevő.","shortLead":"Nem elég, hogy a bérleti díjak az egekben járnak, néhol a piaci árak többszörösét kérik el a tulajdonosok. És akad rá...","id":"20180914_Ennyit_kaszalnak_a_berbeadok_az_egyes_fovarosi_keruletekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b0d829-80d8-438f-9f13-ba595e00dc8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Ennyit_kaszalnak_a_berbeadok_az_egyes_fovarosi_keruletekben","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:19","title":"Ennyit kaszálnak a bérbeadók az egyes fővárosi kerületekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér hozzá, hogy Naomi Oszaka már tíz évesen is imádott versengeni.","shortLead":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér...","id":"20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73704fe-26a4-47e1-9f42-259d366d4f48","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:28","title":"Naomi Oszaka babszemekkel és evőpálcikával tréningezte magát tíz évesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kedvezményes áfa kivezetésével jóval kevesebb lakás fog épülni, az azonnal költözhetőek közül már most is csak 170 van a fővárosban.","shortLead":"A kedvezményes áfa kivezetésével jóval kevesebb lakás fog épülni, az azonnal költözhetőek közül már most is csak 170...","id":"20180913_Nyarra_elfogynak_az_ujepitesu_lakasok_sietni_kell_a_vasarlassal__surget_az_OTP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787c028d-3626-41b7-8fa1-47fdd938c87d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Nyarra_elfogynak_az_ujepitesu_lakasok_sietni_kell_a_vasarlassal__surget_az_OTP","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:34","title":"Nyárra elfogynak az új építésű lakások, sietni kell a vásárlással – sürget az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minisztérium egyeztetett a közúttal, és arra jutottak megpróbálják leegyszerűsíteni az M0-sra felhajtani akarók dolgát. ","shortLead":"A minisztérium egyeztetett a közúttal, és arra jutottak megpróbálják leegyszerűsíteni az M0-sra felhajtani akarók...","id":"20180913_Palkovicsek_is_megprobalkoznak_a_csepeli_kozlekedesi_kaosz_megoldasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d29ae28-bece-4335-9b71-bf59785d905d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Palkovicsek_is_megprobalkoznak_a_csepeli_kozlekedesi_kaosz_megoldasaval","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:01","title":"Palkovicsék is megpróbálkoznak a csepeli közlekedési káosz megoldásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben a nyelvészek abban egyetértenek: a magyar a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik.","shortLead":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben...","id":"20180913_A_nyelvcsaladunkban_es_a_szarmazasunkban_is_teved_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a6e8dd-d659-4af7-89bc-c4704d7ae228","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_A_nyelvcsaladunkban_es_a_szarmazasunkban_is_teved_Orban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:43","title":"A nyelvcsaládunkban és a származásunkban is téved Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","shortLead":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","id":"20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb01899-ead2-4c98-941d-2cc6ae79adb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:01","title":"Autóútra futott, majd árokban állt meg egy kisrepülőgép Budakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c37aa208-85f0-45ec-944e-c5cb109fbc18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak az előző negyedév statisztikáit olvasnánk: nincs változás az okosórák népszerűségében, ugyanazok a gyártók uralják az élmezőnyt.","shortLead":"Mintha csak az előző negyedév statisztikáit olvasnánk: nincs változás az okosórák népszerűségében, ugyanazok a gyártók...","id":"20180913_2018_q2_okosorak_piaci_reszesedese_idc_jelentes_apple_watch_xiaomi_fitbit_huawei_garmin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c37aa208-85f0-45ec-944e-c5cb109fbc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f01d41-2c64-4f8e-a4d6-85d3c2979bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_2018_q2_okosorak_piaci_reszesedese_idc_jelentes_apple_watch_xiaomi_fitbit_huawei_garmin","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:03","title":"Melyik karórát veszik most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]