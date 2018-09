Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A volt főpolgármester megválna a szamizdatgyűjteményétől. Demszky Gábor külföldre megy, de előtte még eladna valami fontosat 2018. szeptember. 13. 14:07 A Bem téren demonstrál az MSZP, a Párbeszéd és a DK. Miniteret választottak a nagy, közös ellenzéki tüntetéshez 2018. szeptember. 13. 13:03 Öt európai országban szüntetik be a munkát, ami több száz járatot érint. A cég történetének legnagyobb sztrájkjára készülnek a Ryanair dolgozói 2018. szeptember. 13. 15:22 Péntek délután megérkeznek a felhők, de 24 foknál sehol nem lesz hidegebb. Hidegfront jön, de csak néhány fokkal lesz hűvösebb 2018. szeptember. 14. 05:20 A kisebb társasházakat, valamint az iker-, sor- és családi házakat még éppen be lehet fejezni 2020-ig. Meglepő, de újabb építési hullám indult 2018. szeptember. 14. 09:56 Nem meglepő módon szerepel benne Soros György. Egyenválaszt ad a Fidesz a Sargentini-jelentésre 2018. szeptember. 12. 19:17 Egy bokor mögül tüzelt hangtompítós fegyverével, amihez távcsövet is vásárolt. Letartóztatták a férfit, aki lesből próbált meg agyonlőni egy vállalkozót Vas megyében 2018. szeptember. 13. 16:17 Legalább mini bölcsődéket kell nyitni minden településen, ahol ezt akár csak öt család igényli. Sok kistelepülésen jelentkező van, de pénz nincs a nyitásra. Kötelező a mini bölcsőde nyitása, de sok helyen nincs rá pénz 2018. szeptember. 13. 05:25