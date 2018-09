Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15c72420-7f7e-4453-b2db-0ce0df6280f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180912_15_eve_halt_meg_Johnny_Cash","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15c72420-7f7e-4453-b2db-0ce0df6280f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c3678-7160-4ed6-90a0-15238e86f81b","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_15_eve_halt_meg_Johnny_Cash","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:51","title":"15 éve halt meg Johnny Cash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180912_Megtamadja_a_kormany_a_Sargentinijelentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c7b78a-b9c8-4a27-ac6e-6cb43c974ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Megtamadja_a_kormany_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:34","title":"Megtámadja a kormány a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5423debe-47e6-4f37-baa8-2ef47ba97894","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-afrikai Tű-foktól keletre lévő Blombos-barlangban bukkantak rá, legalább 30 ezer évvel régebbi minden eddig ismert emberi rajznál. ","shortLead":"A dél-afrikai Tű-foktól keletre lévő Blombos-barlangban bukkantak rá, legalább 30 ezer évvel régebbi minden eddig...","id":"20180912_hashtagre_hasonlit_a_legregebbi_emberi_rajz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5423debe-47e6-4f37-baa8-2ef47ba97894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654df0c-a1d4-47d5-a4f6-b273073b57d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_hashtagre_hasonlit_a_legregebbi_emberi_rajz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:12","title":"Hashtagre hasonlít a legrégebbi emberi rajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennek több oka is van.","shortLead":"Ennek több oka is van.","id":"20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3c980d-4a56-4747-b2d5-5575baf028fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:24","title":"Évente 27 ezer bolt és vendéglő megy csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e146feb-6c37-4980-868b-702467797035","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Kell-e közvetítő nyelv ahhoz, hogy hatékonyan tanuljunk angolul vagy németül? Bele merünk-e vágni egy olyan tanfolyamba, ahol az oktató egyáltalán nem magyaráz magyarul? Nyelvtanárok mesélnek az egy- és a kétnyelvű oktatásról.","shortLead":"Kell-e közvetítő nyelv ahhoz, hogy hatékonyan tanuljunk angolul vagy németül? Bele merünk-e vágni egy olyan...","id":"20180912_eduline_Lassabban_tanulunk_angolul_ha_a_tanar_magyarul_is_magyaraz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e146feb-6c37-4980-868b-702467797035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f397eb-3b93-4630-bf6d-3ebd665b9544","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180912_eduline_Lassabban_tanulunk_angolul_ha_a_tanar_magyarul_is_magyaraz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:00","title":"Lassabban tanulunk angolul, ha a tanár magyarul is magyaráz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"10d5225b-4ec6-413f-8f15-2e8d25652939","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Az ember, aki még sosem hazudott, tegnap leszakította a mennyezetet. Vélemény. ","shortLead":"Az ember, aki még sosem hazudott, tegnap leszakította a mennyezetet. Vélemény. ","id":"20180912_gomperz_orban_strasbourg_nema_tartomany_elhallgattatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d5225b-4ec6-413f-8f15-2e8d25652939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeef228-8dde-4b4b-8372-01833cc9c244","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_gomperz_orban_strasbourg_nema_tartomany_elhallgattatas","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:37","title":"Gomperz: Orbán Strasbourgban és a néma tartomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19f2a97-cc72-43d2-ba69-4601b416f9f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Visszamegy szolgálni a Magyarországi Református Egyházhoz, a két feladat pedig összeegyeztethetetlen.","shortLead":"Visszamegy szolgálni a Magyarországi Református Egyházhoz, a két feladat pedig összeegyeztethetetlen.","id":"20180913_lemond_parlamenti_mandatumarol_balog_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e19f2a97-cc72-43d2-ba69-4601b416f9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc59e2c-fb43-48c5-af2c-e1075c85cc43","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_lemond_parlamenti_mandatumarol_balog_zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:26","title":"Lemond parlamenti mandátumáról Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szepesházi Péter bíró felmentését kérte az államfőtől. Tavasszal ő beszélt arról a BBC-nek, hogy félelemmel teli légkör uralkodik a bíróságokon. ","shortLead":"Szepesházi Péter bíró felmentését kérte az államfőtől. Tavasszal ő beszélt arról a BBC-nek, hogy félelemmel teli légkör...","id":"20180913_lemondott_szepeshazi_peter_hando_tunde_egyik_leghangosabb_biraloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217524b7-db4b-447b-843a-142c87023678","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_lemondott_szepeshazi_peter_hando_tunde_egyik_leghangosabb_biraloja","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:05","title":"Lemondott Handó Tünde egyik leghangosabb bírálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]