[{"available":true,"c_guid":"f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","shortLead":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","id":"20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92076e3d-4e82-4833-b228-3140c13d8432","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Betiltanák az ízesített e-cigik nagy részét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akcióhoz több közműszolgáltató is segítséget nyújt.","shortLead":"Az akcióhoz több közműszolgáltató is segítséget nyújt.","id":"20180913_Onkentesek_tisztitjak_meg_a_hetvegen_a_Dunapartot_barki_csatlakozhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9b60d9-bbb4-464b-94e5-a0d9e4bf8ef4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Onkentesek_tisztitjak_meg_a_hetvegen_a_Dunapartot_barki_csatlakozhat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:38","title":"Önkéntesek tisztítják meg a hétvégén a Duna-partot, bárki csatlakozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég vastagsága. A változásból sok mindenre lehet majd következtetni például a globális felmelegedés hatásaival kapcsolatban.","shortLead":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég...","id":"20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5ba90-f3ca-472a-ba02-bd3234d29ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:03","title":"A NASA holnap felküld az űrbe egy lézert, ami 10 000 nyalábot lő majd a Földre – másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt kórháznál is súlyos szabálytalanságokat talált az ÁSZ.","shortLead":"Öt kórháznál is súlyos szabálytalanságokat talált az ÁSZ.","id":"20180913_Ot_korhaz_penzugyeit_vizsgalta_az_ASZ_egyik_sem_volt_szabalyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d4df6-6070-44a4-a19f-44d5481a8712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Ot_korhaz_penzugyeit_vizsgalta_az_ASZ_egyik_sem_volt_szabalyos","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:26","title":"Öt kórház pénzügyeit vizsgálta az ÁSZ, egyik sem volt szabályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6617d1c-6dff-470a-8d89-38ca4110a7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időn belül ez már a második olyan eset, hogy egy helyettes államtitkárt meglopnak, a hatóságok mindkét esetben azonnal és minden lehetséges eszközt bevetve intézkedtek.","shortLead":"Rövid időn belül ez már a második olyan eset, hogy egy helyettes államtitkárt meglopnak, a hatóságok mindkét esetben...","id":"20180914_Kiemelt_rendori_egysegek_keresik_egy_ujabb_meglopott_helyettes_allamtitkar_laptopjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6617d1c-6dff-470a-8d89-38ca4110a7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ab9a02-c5c6-4449-a231-34f1f02ad3f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Kiemelt_rendori_egysegek_keresik_egy_ujabb_meglopott_helyettes_allamtitkar_laptopjat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:34","title":"Kiemelt rendőri egységek keresik egy újabb meglopott helyettes államtitkár laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek.","shortLead":"A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek.","id":"20180912_115_nepparti_kepviselo_szavazott_Orban_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca07b01-cddd-4b04-a7b8-f3876263cb42","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_115_nepparti_kepviselo_szavazott_Orban_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:25","title":"115 néppárti képviselő szavazott Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint Magyarországnak semmi keresnivalója a szervezet szégyenlistáján.","shortLead":"A külügyminiszter szerint Magyarországnak semmi keresnivalója a szervezet szégyenlistáján.","id":"20180913_szijjarto_peter_ensz_bosszu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a56cbd-cd54-43f0-9480-058e4a2420f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_szijjarto_peter_ensz_bosszu","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:52","title":"Szijjártó megint bosszút emleget, most az ENSZ van soron nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d4e17-56a4-4166-9ac6-cad914491fd3","c_author":"Seres László","category":"vilag","description":"Miért lesz \"illiberális\" egy svéd? Hogy vetíti rá a menekültválságra a bűnözési statisztikákat? Mit gondol a svédországi és a magyarországi korrupcióról? Kikkel kötne európai koalíciót, és hogy lett uniótagadóból mégis EU-párti? Erik Almqvist, a Svéd Demokraták volt képviselője, szóvivője Budapesten él, mi pedig a hétvégi svédországi választások után próbáltuk vele beszélgetve kideríteni, miért nyerhetnek teret egy hagyományosan nyitott társadalomban bevándorlásellenes nézetek. ","shortLead":"Miért lesz \"illiberális\" egy svéd? Hogy vetíti rá a menekültválságra a bűnözési statisztikákat? Mit gondol...","id":"20180913_erik_almqvist_illiberalizmus_sved_demokratak_svedorszag_orban_viktor_bevandorlas_migracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972d4e17-56a4-4166-9ac6-cad914491fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb15f01-1b0e-48c0-8d73-22c8e7b32be3","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_erik_almqvist_illiberalizmus_sved_demokratak_svedorszag_orban_viktor_bevandorlas_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:45","title":"Mitől érzi jól magát egy svéd illiberális Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]