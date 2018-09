Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hurrikán ereje ugyan csökkent, de ez senkit ne tévesszen meg, a trópusi ciklon életveszélyes. A keleti partot elérő hurrikán özönvízszerű pusztítást hoz magával. ","shortLead":"A hurrikán ereje ugyan csökkent, de ez senkit ne tévesszen meg, a trópusi ciklon életveszélyes. A keleti partot elérő...","id":"20180913_Brutalis_pusztitas_fenyegetesevel_kozelit_a_Florence_hurrikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439c9fcb-0cf4-40a7-bbe4-d5b742eccfd6","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Brutalis_pusztitas_fenyegetesevel_kozelit_a_Florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:20","title":"Brutális pusztítással fenyeget a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e20e9c-8f15-4b51-9e4a-75b116fd9c70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tényleges statisztikák előtt lehet tippelni. ","shortLead":"A tényleges statisztikák előtt lehet tippelni. ","id":"20180914_suv_legnepszerubb_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97e20e9c-8f15-4b51-9e4a-75b116fd9c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf154f6-cae8-4ebf-9c7c-be7d0220314b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_suv_legnepszerubb_2018","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:21","title":"Rendben, hogy tarolnak a világon SUV-k, de mégis melyik a listavezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0545aac-98a8-484c-b8a8-a537d10081ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Évtizedes távlatban még mindig kevés az új lakás: 2013 és 2017 között 48 ezer lakás készült el, ez kevesebb mint a fele a 2008 és 2012 közötti mennyiségnek. 2017-ben egy magánszemély 7 százalékkal drágábban tudott építkezni, mint egy évvel korábban, a vállalkozások pedig 3,5 százalékkal dolgoztak magasabb áron.","shortLead":"Évtizedes távlatban még mindig kevés az új lakás: 2013 és 2017 között 48 ezer lakás készült el, ez kevesebb mint a fele...","id":"20180913_Ezert_dragulnak_az_uj_lakasok__kinek_mennyibe_kerul_megepiteni_egy_negyzetmetert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0545aac-98a8-484c-b8a8-a537d10081ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8325ae-d467-48f6-82c0-c70180cfd722","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Ezert_dragulnak_az_uj_lakasok__kinek_mennyibe_kerul_megepiteni_egy_negyzetmetert","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:02","title":"Ezért drágulnak az új lakások – kinek mennyibe kerül megépíteni egy négyzetmétert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kölcsönlakás című vígjáték a színésznő első rendezése lesz, a Filmalap 350 millióval támogatta. Zenéjét Czomba Imre írja.","shortLead":"A Kölcsönlakás című vígjáték a színésznő első rendezése lesz, a Filmalap 350 millióval támogatta. Zenéjét Czomba Imre...","id":"20180913_Hollywoodban_keszul_Dobo_Kata_filmjenek_zeneje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7122544c-30b2-47ab-a0ae-b0817ebf904c","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Hollywoodban_keszul_Dobo_Kata_filmjenek_zeneje","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:59","title":"Hollywoodban készül Dobó Kata filmjének zenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amióta megjelent a Windows 10, a Microsoft kegyetlenül nyomja, szeretné már maga mögött tudni a régebbi operációsrendszer-változatokat. A Windows 7 igen kemény diónak bizonyult, de hamarosan fordulhat a kocka.","shortLead":"Amióta megjelent a Windows 10, a Microsoft kegyetlenül nyomja, szeretné már maga mögött tudni a régebbi...","id":"20180913_windows10_piaci_reszesedese_windows7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2cd001-b58b-47cc-a116-8656c08e51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_windows10_piaci_reszesedese_windows7","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:03","title":"Ha ez így megy tovább, hamarosan fordulóponthoz érkezik a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61113ac-5278-48ca-b900-c14ee3f463cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög sziget Navagio-öblében leomlott egy sziklafal, a hatalmas robajjal lezúduló kőtömeget több nyaraló is felvette a telefonjával. A balesetben hét ember megsérült.","shortLead":"A görög sziget Navagio-öblében leomlott egy sziklafal, a hatalmas robajjal lezúduló kőtömeget több nyaraló is felvette...","id":"20180913_Leomlott_egy_sziklafal_Zakinthosz_nepszeru_strandjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a61113ac-5278-48ca-b900-c14ee3f463cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc528705-e0d3-4533-9c8b-fb6b30edf5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Leomlott_egy_sziklafal_Zakinthosz_nepszeru_strandjan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:13","title":"Leomlott egy sziklafal Zakinthosz népszerű strandján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem szerint többször is igazolták, hogy szabályosan működnek, a kormány mégsem hajlandó aláírni az együttműködésről szóló megállapodást.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem szerint többször is igazolták, hogy szabályosan működnek, a kormány mégsem hajlandó aláírni...","id":"20180913_Valaszolt_a_CEU_Szijjartonak_az_egyetem_minden_eloirasnak_megfelelt_most_a_kormanyon_a_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551f836a-5997-42ea-9ed7-2ad7fa6a6a8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Valaszolt_a_CEU_Szijjartonak_az_egyetem_minden_eloirasnak_megfelelt_most_a_kormanyon_a_sor","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:20","title":"Válaszolt a CEU Szijjártónak: az egyetem minden előírásnak megfelelt, most a kormányon a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc489e1-682f-422a-ad7d-5de79fd06a90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme a bizonyíték.","shortLead":"Íme a bizonyíték.","id":"20180914_ejtoernyozes_rubik_kocka_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc489e1-682f-422a-ad7d-5de79fd06a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7811466-af4e-4d2e-9ede-1753d2a1c50e","keywords":null,"link":"/elet/20180914_ejtoernyozes_rubik_kocka_video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:25","title":"Ejtőernyőzés közben kirakni a Rubik-kockát? Nem lehetetlen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]