[{"available":true,"c_guid":"0739da3b-9c3e-4a48-aa84-47c49409651f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétség sem férhet hozzá, hogy ennek az autónak az egyedivé tételére komoly pénzt fordítottak, de a végeredmény legalábbis véleményesre sikeredett.","shortLead":"Kétség sem férhet hozzá, hogy ennek az autónak az egyedivé tételére komoly pénzt fordítottak, de a végeredmény...","id":"20180913_cadillac_konnyufemfelni_hatalmas_kerekek_tuning_amerikai_auto_automosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0739da3b-9c3e-4a48-aa84-47c49409651f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46675c2c-8141-4d8b-b169-931cb74516aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_cadillac_konnyufemfelni_hatalmas_kerekek_tuning_amerikai_auto_automosas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:41","title":"A nap autós videója: Amikor a vagyon mellé nem feltétlenül társul ízlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d4e17-56a4-4166-9ac6-cad914491fd3","c_author":"Seres László","category":"vilag","description":"Miért lesz \"illiberális\" egy svéd? Hogy vetíti rá a menekültválságra a bűnözési statisztikákat? Mit gondol a svédországi és a magyarországi korrupcióról? Kikkel kötne európai koalíciót, és hogy lett uniótagadóból mégis EU-párti? Erik Almqvist, a Svéd Demokraták volt képviselője, szóvivője Budapesten él, mi pedig a hétvégi svédországi választások után próbáltuk vele beszélgetve kideríteni, miért nyerhetnek teret egy hagyományosan nyitott társadalomban bevándorlásellenes nézetek. ","shortLead":"Miért lesz \"illiberális\" egy svéd? Hogy vetíti rá a menekültválságra a bűnözési statisztikákat? Mit gondol...","id":"20180913_erik_almqvist_illiberalizmus_sved_demokratak_svedorszag_orban_viktor_bevandorlas_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972d4e17-56a4-4166-9ac6-cad914491fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb15f01-1b0e-48c0-8d73-22c8e7b32be3","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_erik_almqvist_illiberalizmus_sved_demokratak_svedorszag_orban_viktor_bevandorlas_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:45","title":"Mitől érzi jól magát egy svéd illiberális Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baljós képsorok vezetik fel a befejező évadot. ","shortLead":"Baljós képsorok vezetik fel a befejező évadot. ","id":"20180914_Aranyelet_harmadik_evad_Miklos_csalad_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3dc894-b958-4266-a9ec-1aa8ad3c94a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Aranyelet_harmadik_evad_Miklos_csalad_elozetes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:12","title":"Megállíthatatlanul robog a vég felé a Miklósi család – új előzetes jött az Aranyélethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet harmincnyolc olyan országot nevezett meg, ahol ez a helyzet. A listán szerepel Magyarország mellett Oroszország és Kína is. ","shortLead":"A szervezet harmincnyolc olyan országot nevezett meg, ahol ez a helyzet. A listán szerepel Magyarország mellett...","id":"20180912_ensz_feketelista_emberi_jogi_aktivistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5864cd1-aea4-487d-afd3-d62037d6bca4","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_ensz_feketelista_emberi_jogi_aktivistak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:48","title":"ENSZ: Szégyenletes módon bánnak az emberi jogi aktivistákkal Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint Magyarországnak semmi keresnivalója a szervezet szégyenlistáján.","shortLead":"A külügyminiszter szerint Magyarországnak semmi keresnivalója a szervezet szégyenlistáján.","id":"20180913_szijjarto_peter_ensz_bosszu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a56cbd-cd54-43f0-9480-058e4a2420f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_szijjarto_peter_ensz_bosszu","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:52","title":"Szijjártó megint bosszút emleget, most az ENSZ van soron nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4699d9-9353-4304-87b9-85952183c65e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmentése a bíróság szerint sem felelt meg a jogszabályoknak, az önkormányzat szerint viszont mivel első fokon ők nyertek, az ügy még nincs lezárva.","shortLead":"Felmentése a bíróság szerint sem felelt meg a jogszabályoknak, az önkormányzat szerint viszont mivel első fokon ők...","id":"20180913_Felszamolna_a_tiszafuredi_onkormanyzatot_a_volt_jegyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc4699d9-9353-4304-87b9-85952183c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe125d36-2138-4909-b671-afda5ff69004","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Felszamolna_a_tiszafuredi_onkormanyzatot_a_volt_jegyzo","timestamp":"2018. szeptember. 13. 18:06","title":"Felszámolná a tiszafüredi önkormányzatot a volt jegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A turisták is utálják, ha az emberek kutyát esznek, és a veszettség is terjed – figyelmeztetnek a vietnami város vezetői.","shortLead":"A turisták is utálják, ha az emberek kutyát esznek, és a veszettség is terjed – figyelmeztetnek a vietnami város...","id":"20180913_Ne_egyen_senki_kutyat_elriasztja_a_turistakat__kerik_Hanoi_vezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4e8c7d-c356-4379-b3c5-63488636d5f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Ne_egyen_senki_kutyat_elriasztja_a_turistakat__kerik_Hanoi_vezetoi","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:15","title":"Ne egyen senki kutyát, elriasztja a turistákat – kérik Hanoi vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét jelenti. Tehát: betű szerint az „álmok kereskedőiről” van szó, miközben ténylegesen az ingatlanpiac legbrutálisabb hiénáiról, akik a drogkereskedőkhöz hasonlíthatók.","shortLead":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét...","id":"20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220b7e0d-dd4b-4034-8146-c2b1953e8a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:28","title":"A rohadó lakásokat horror összegért kiadó ingatlanosokra lecsapnak Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]