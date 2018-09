Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7eadc81-5660-43d6-9dfe-ecfba49e693e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön az Európai Autómentes Nap és a Nemzeti Vágta. A pénteki csúcsban meg a káosz. ","shortLead":"Jön az Európai Autómentes Nap és a Nemzeti Vágta. A pénteki csúcsban meg a káosz. ","id":"20180914_lezaras_andrassy_ut_hosok_tere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eadc81-5660-43d6-9dfe-ecfba49e693e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e3115-5541-4d2b-8a76-6b9f6b3218f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_lezaras_andrassy_ut_hosok_tere","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:32","title":"Már nem érdemes az Andrássy út, Hősök tere felé próbálkozni – lezárták az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akcióhoz több közműszolgáltató is segítséget nyújt.","shortLead":"Az akcióhoz több közműszolgáltató is segítséget nyújt.","id":"20180913_Onkentesek_tisztitjak_meg_a_hetvegen_a_Dunapartot_barki_csatlakozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9b60d9-bbb4-464b-94e5-a0d9e4bf8ef4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Onkentesek_tisztitjak_meg_a_hetvegen_a_Dunapartot_barki_csatlakozhat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:38","title":"Önkéntesek tisztítják meg a hétvégén a Duna-partot, bárki csatlakozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","shortLead":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","id":"20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf61a93-1e66-4146-8069-659bfec3cf0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:22","title":"Halálos lisztériafertőzés: most kezdődhet csak a nyomozás az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"","category":"vilag","description":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában nem csak a tenger közelében, hanem a szárazföld belsejében élők is életveszélyben vannak. A BBC összegyűjtötte, miért okozhat komoly károkat a Florence annak ellenére, hogy az öt fokozatú hurrikán-skálán már csak egyes fokozatot kapott.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és...","id":"20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad237a66-921a-46b1-b230-a7999fbd9f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Ezért különösen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött. Egyéniben Földházi negyedik, Kovács hatodik, Alekszejev 14. lett.","shortLead":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött...","id":"20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967882ba-cef1-49b3-b16a-926a8148705f","keywords":null,"link":"/sport/20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:37","title":"Világbajnok a női öttusacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérte a szárazföldet Florence, amely szakértők szerint az utóbbi idők egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet az Egyesült Államokban. A vihar mozgását élő radarképeken és videón is közvetítik.","shortLead":"Elérte a szárazföldet Florence, amely szakértők szerint az utóbbi idők egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet az Egyesült...","id":"20180914_florence_hurrikan_elo_video_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66a015b-f21a-44f9-8bf8-674d83882cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_elo_video_vihar","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:03","title":"Pusztítás élő adásban: videóban közvetítik a Florence hurrikán útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire az amerikaiak. Azért a húsiparnak így sincs miért félnie.","shortLead":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire...","id":"20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cab93e-5897-4168-8b8c-bc0228a4a297","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:59","title":"Ezermilliárd forintos üzlet lett hús nélküli ételekre cserélni a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Most a nemzetközi pénzügyekért felelős alelnök jelentette be a távozását, tovább növelve az elmúlt napokban a céget elhagyó vezetők számát.","shortLead":"Most a nemzetközi pénzügyekért felelős alelnök jelentette be a távozását, tovább növelve az elmúlt napokban a céget...","id":"20180913_tovabb_fogyatkozik_a_tesla_vezerkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6b389f-fca9-48ec-92e1-cf6355f61b0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_tovabb_fogyatkozik_a_tesla_vezerkara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:11","title":"Baljós jelek: tovább fogyatkozik a Tesla vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]