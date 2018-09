A Beszélgetések a jövőről ötletgazdái a The Economist Open future cikksorozata hatására jutottak arra, hogy Magyarországon is meg kellene vitatni, milyen kilátásaink és lehetőségeink vannak a következő években, évtizedekben. A HVG-ben és a hvg.hu-n fél éven át szakmai vita folyik majd technológiai, gazdasági, társadalmi, a jó kormányzást érintő, illetve geopolitikai kihívásokról. Szóljon hozzá Ön is! Az első hónap témája: mi vár ránk a technológia terén?