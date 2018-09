Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kar nem vitatta, hogy a jegyzőkönyv közérdekből nyilvános, de az adatszolgáltatásért már pénzt kértek. Egész pontosan 30 ezer forintot.
30 ezret kért az Átlátszótól a nyilvános jegyzőkönyvért a szegedi fogorvosi kar Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft Surface vezető kommunikációs menedzserének feltűnt valami.
Különös vád: a Microsofttól másolt az Apple a szerdai bemutatón? A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem arra kéri az embereket, hogy csak tényleges veszély esetén hívják a 112-es segélykérő vonalat. Csak épp elég alpári módon teszik.
Kiadós anyázással szól be a rendőrség az állampolgároknak Bár dupla annyit lehet alkudni, mint tavaly, a régi, akár 10 százalékhoz is közelítő alku már teljesen a múlt homályába vész.
Többet lehet alkudni a budai lakásokból, de ne gondoljon nagy számra

Több mint nyolc év telt el azóta, hogy először magára húzta jelmezét, így az Insomniac Games-féle Spider-Manben egészen új oldaláról mutatkozik meg a húszas éveit taposó Peter Parker. New York kedvenc hálószövője most is lelkes bűnüldöző, ám a kihívásokkal teli világban már nem csak szupererőre van szükség. Nekiültünk, és kipróbáltuk a Sony konzoljának több mint két évig fejlesztett újdonságát.
Kedveli a képregényeket? Hát Pókembert? Izgalmas, filmszerű játék készült belőle

Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.
Magyar bankszámlákon keresztül csalt el külföldi pénzeket egy budapesti testvérpár

A producert megvádoló nő szerint üzleti megbeszélésnek indult, nemi erőszak lett a vége.
Videón is láthatjuk, hogyan zaklat egy nőt Harvey Weinstein

Még korábbi, mint az eddig legősibbnek hitt észak-kínai leletek.
13 ezer éves sörfőzde maradványait találták meg a Földközi-tenger keleti medencéjében