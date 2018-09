Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","shortLead":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","id":"20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a660e5b6-0750-4db7-b2a7-c60bf0903e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:44","title":"Balog Zoltánnak fontosabb az egyház, mint a képviselőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31b853-2988-4972-a80f-3f1a282a3c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen felvették a telefonjukkal, ahogy leomlik Zakinthosz népszerű strandján, a Navagio-öbölben egy sziklafal. ","shortLead":"Többen felvették a telefonjukkal, ahogy leomlik Zakinthosz népszerű strandján, a Navagio-öbölben egy sziklafal. ","id":"20180913_Oriasi_robajjal_zudult_a_kotomeg_a_nyaralokra_Zakinthoszon__videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c31b853-2988-4972-a80f-3f1a282a3c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e592696b-5ef6-4680-8e2b-fd6f3cb7e068","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Oriasi_robajjal_zudult_a_kotomeg_a_nyaralokra_Zakinthoszon__videok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:49","title":"Óriási robajjal zúdult le a kőtömeg a nyaralók mögött Zakinthoszon - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Spíler 2-ügyben még mindig nincs megegyezés, a spanyol liga és a BL mérkőzéseinek közvetítési joga viszont már a csatornáé – de lehet, hogy a nézők nem láthatják.","shortLead":"A Spíler 2-ügyben még mindig nincs megegyezés, a spanyol liga és a BL mérkőzéseinek közvetítési joga viszont már...","id":"20180914_Egy_sor_Bajnokok_Ligaja_meccsrol_lemaradhatunk_Andy_Vajna_sportcsatornaja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198ff5ce-bb68-4f52-97cb-c961a391be27","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Egy_sor_Bajnokok_Ligaja_meccsrol_lemaradhatunk_Andy_Vajna_sportcsatornaja_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:25","title":"Egy sor Bajnokok Ligája-meccsről lemaradhatunk Andy Vajna sportcsatornája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A 25 perces kisfilm már megtekinthető a YouTube-on.","shortLead":"A 25 perces kisfilm már megtekinthető a YouTube-on.","id":"20180913_Csik_Zenekar_Csik30_Kiss_Stefan_Monika_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2642d31-a77d-4cd7-942b-ba4ff1de0cf2","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Csik_Zenekar_Csik30_Kiss_Stefan_Monika_film","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:42","title":"Film készült a harmincéves Csík Zenekarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint nyolc év telt el azóta, hogy először magára húzta jelmezét, így az Insomniac Games-féle Spider-Manben egészen új oldaláról mutatkozik meg a húszas éveit taposó Peter Parker. New York kedvenc hálószövője most is lelkes bűnüldöző, ám a kihívásokkal teli világban már nem csak szupererőre van szükség. Nekiültünk, és kipróbáltuk a Sony konzoljának több mint két évig fejlesztett újdonságát. ","shortLead":"Több mint nyolc év telt el azóta, hogy először magára húzta jelmezét, így az Insomniac Games-féle Spider-Manben egészen...","id":"20180913_spider_man_2018_ps4_kritika_insomniac_games_pokember_szuperhos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5077caf5-0ee3-4ddb-b4d5-5ca7efd7162d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_spider_man_2018_ps4_kritika_insomniac_games_pokember_szuperhos","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:17","title":"Kedveli a képregényeket? Hát Pókembert? Izgalmas, filmszerű játék készült belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyosabb lehet, mint a tíz évvel ezelőtti.","shortLead":"Súlyosabb lehet, mint a tíz évvel ezelőtti.","id":"20180915_Mar_elkezdodott_az_uj_vilagvalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf6744b-e552-4f6b-bdf2-7f2c5af0536f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Mar_elkezdodott_az_uj_vilagvalsag","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:00","title":"Már elkezdődött az új világválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerkezet fel is robbant, de senki sem sérült meg. ","shortLead":"A szerkezet fel is robbant, de senki sem sérült meg. ","id":"20180914_Granatot_dobtak_egy_nyugdijas_asszony_udvaraba_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4850fd-f6f2-497f-8a7c-37e4c67a063b","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Granatot_dobtak_egy_nyugdijas_asszony_udvaraba_Ukrajnaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:41","title":"Gránátot dobtak egy nyugdíjas asszony udvarába Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975c3281-7f43-4eb5-ae4c-6821d193067d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW szakemberei két éven át fejlesztették a technológiát, amely nemcsak elindulni, megállni és navigálni képes, de a kanyarokban még be is dönti a motort.","shortLead":"A BMW szakemberei két éven át fejlesztették a technológiát, amely nemcsak elindulni, megállni és navigálni képes, de...","id":"20180913_bmw_motor_onvezeto_mod_onvezeto_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=975c3281-7f43-4eb5-ae4c-6821d193067d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a3d7fb-e749-47a2-8205-332f35111857","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_bmw_motor_onvezeto_mod_onvezeto_technologia","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:31","title":"Önvezető motort fejlesztett a BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]