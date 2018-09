Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.","id":"20180914_Magyar_bankszamlakon_keresztul_csalt_el_kulfoldi_penzeket_egy_budapesti_testverpar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf9120-1891-4d1c-95f6-6ba1d702422d","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Magyar_bankszamlakon_keresztul_csalt_el_kulfoldi_penzeket_egy_budapesti_testverpar","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Magyar bankszámlákon keresztül csalt el külföldi pénzeket egy budapesti testvérpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A pécsi városi közlekedést lebonyolító vállalat udvarán kivett akkumulátorral állnak a 2014-ben forgalomba állt VDL típusú buszok, miközben a város 40 drága elektromos járművet venne. A közlekedési vállalat szerint a telephelyen álló buszokat csak javítják.","shortLead":"A pécsi városi közlekedést lebonyolító vállalat udvarán kivett akkumulátorral állnak a 2014-ben forgalomba állt VDL...","id":"20180915_Pecs_VDL_buszok_elektromos_tuke_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425b8011-d9d0-4ac6-bc63-dc94d274f6f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Pecs_VDL_buszok_elektromos_tuke_busz","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:40","title":"Kivett akkuval állnak a lízingelt buszok Pécsen, de már újakat venne a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-britanniai zsidó és muszlim vallási vezetők szerint aggasztó, hogy a Konzervatív Párt tagjai a Sargentini-jelentés elfogadása ellen szavaztak az Európai Parlamentben, mert így nem voltak hajlandóak elítélni Orbán Viktor miniszterelnök elnyomó politikáját.","shortLead":"Nagy-britanniai zsidó és muszlim vallási vezetők szerint aggasztó, hogy a Konzervatív Párt tagjai a Sargentini-jelentés...","id":"20180914_Zsido_es_muszlim_vezetok_biraljak_a_Sargentinijelentes_ellen_szavazo_torykat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c1be07-1231-47d0-9409-dcc9900fda79","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Zsido_es_muszlim_vezetok_biraljak_a_Sargentinijelentes_ellen_szavazo_torykat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:52","title":"Zsidó és muszlim vezetők bírálják a Sargentini-jelentés ellen szavazó torykat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben a másik motoros súlyosan megsérült, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. ","shortLead":"A balesetben a másik motoros súlyosan megsérült, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. ","id":"20180914_heviz_motorbaleset_halalos_baleset_karambol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04c7d1a-5546-4ab2-8b50-4758e8ecdfd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_heviz_motorbaleset_halalos_baleset_karambol","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:15","title":"Motorosok csapódtak egymásnak Hévíznél, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d50ff-5956-4b5f-a63c-7ea3c2125435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Minél mélyebbre fúrunk, annál több értékes ásványt találunk” – mondja az AFP tudósítójának a Savannah Resources brit bányászati cég vezetője, David Archer. De a helyszín nem az afrikai sivatag, hanem Észak-Portugália Vila Real régiója.","shortLead":"„Minél mélyebbre fúrunk, annál több értékes ásványt találunk” – mondja az AFP tudósítójának a Savannah Resources brit...","id":"20180914_Az_uj_feher_aranybol_csinalhatja_meg_a_szerencsejet_az_aranylabu_focistak_orszaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111d50ff-5956-4b5f-a63c-7ea3c2125435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38704cc7-05f7-42c4-a046-4a652f4d761c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Az_uj_feher_aranybol_csinalhatja_meg_a_szerencsejet_az_aranylabu_focistak_orszaga","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:45","title":"Az új fehér aranyból csinálhatja meg a szerencséjét az aranylábú focisták országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa az európaiaké, jelentette ki a tibeti vallási vezető.","shortLead":"Európa az európaiaké, jelentette ki a tibeti vallási vezető.","id":"20180914_Dalai_Lama_a_menekultek_terjenek_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dd5a21-3a6b-42f0-9ab4-e5670f983e99","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Dalai_Lama_a_menekultek_terjenek_haza","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:57","title":"Dalai Láma: A menekültek térjenek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea74b3c8-ac0d-4bab-a6d1-97a3cb2dc945","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztro sétánnyá változik hétvégére az Andrássy út. A Bajcsy-Zsilinszky úttól az Operáig saroktól sarokig ehetjük be magunkat 17 ország kínálatába.","shortLead":"Gasztro sétánnyá változik hétvégére az Andrássy út. A Bajcsy-Zsilinszky úttól az Operáig saroktól sarokig ehetjük be...","id":"20180913_Nemzetkozi_Street_Food_Fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea74b3c8-ac0d-4bab-a6d1-97a3cb2dc945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1de7a16-9bcf-454d-a981-44d49f902a0e","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Nemzetkozi_Street_Food_Fesztival","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Nemzetközi Street Food Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Spíler 2-ügyben még mindig nincs megegyezés, a spanyol liga és a BL mérkőzéseinek közvetítési joga viszont már a csatornáé – de lehet, hogy a nézők nem láthatják.","shortLead":"A Spíler 2-ügyben még mindig nincs megegyezés, a spanyol liga és a BL mérkőzéseinek közvetítési joga viszont már...","id":"20180914_Egy_sor_Bajnokok_Ligaja_meccsrol_lemaradhatunk_Andy_Vajna_sportcsatornaja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198ff5ce-bb68-4f52-97cb-c961a391be27","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Egy_sor_Bajnokok_Ligaja_meccsrol_lemaradhatunk_Andy_Vajna_sportcsatornaja_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:25","title":"Egy sor Bajnokok Ligája-meccsről lemaradhatunk Andy Vajna sportcsatornája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]