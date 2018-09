A Google 2011-ben fejlesztett ki az Offline Gmail nevű alkalmazást, hogy internet nélkül is lehessen intézni a levelezéshez kapcsolódó dolgainkat. A Chrome böngészőhöz készített alkalmazás mostanra feleslegessé vált.

A Google kissé váratlanul, de valójában nagyon is érthető módon úgy döntött nemrég, bezárja a 2014-ben indított innovatív levelező-szolgáltatását, az Inboxot. A hírt néhány napja jelentette be a cég, a leállást pedig 2019 márciusára lőtték be. De nem ez lesz az egyetlen fejlesztés, aminek búcsút int a cég.

A Google közölte azt is, hogy a Gmail Offline nevű alkalmazást is lelövik a fejlesztők. A lépésre valójában már számítani lehetett, az idei Gmail-ráncfelvarrással ugyanis bekerült a levelezőbe az offline Gmail-használat is. A tervek szerint 2018 decemberében, egész pontosan december 3-án állítanák le a szolgáltatást.

© hvg.hu

A Google azt javasolja, addig minden felhasználó térjen át a beépített funkció használatára.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.