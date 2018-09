Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e738362-a362-422c-a2f1-8c4f50bb9397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tegnap újra megnyitott Hugh Hefner híres-hírhedt klubja, a New York-i Playboy. A kreatív igazgató Andy Vajna Nobu-éttermes üzlettársa, Richie Notar. A klubban nemcsak a dizájn különleges, hanem a tagsági feltételek is: mostantól nőket is beengednek.","shortLead":"Tegnap újra megnyitott Hugh Hefner híres-hírhedt klubja, a New York-i Playboy. A kreatív igazgató Andy Vajna...","id":"20180913_Andy_Vajna_uzlettarsa_nyitja_ujra_Hefner_Playboy_Clubjet_noi_tagok_is_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e738362-a362-422c-a2f1-8c4f50bb9397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024ef44a-41c3-461f-a81c-f128270151e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Andy_Vajna_uzlettarsa_nyitja_ujra_Hefner_Playboy_Clubjet_noi_tagok_is_lesznek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:55","title":"Andy Vajna üzlettársa nyitja újra Hefner Playboy Clubját, női tagok is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bokor mögül tüzelt hangtompítós fegyverével, amihez távcsövet is vásárolt. ","shortLead":"Egy bokor mögül tüzelt hangtompítós fegyverével, amihez távcsövet is vásárolt. ","id":"20180913_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lesbol_probalt_meg_agyonloni_egy_vallalkozot_Vas_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dbbc34-5388-48b4-b81d-709c02cae440","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lesbol_probalt_meg_agyonloni_egy_vallalkozot_Vas_megyeben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:17","title":"Letartóztatták a férfit, aki lesből próbált meg agyonlőni egy vállalkozót Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83e6ee7-64cd-402d-81fe-d340da8b842a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180914_Jotekony_akcio_meztelenre_vetkoztek_egyetemistak_a_naptarfotokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e83e6ee7-64cd-402d-81fe-d340da8b842a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee7adbe-03cf-40a9-ae7a-9c8cb3985759","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Jotekony_akcio_meztelenre_vetkoztek_egyetemistak_a_naptarfotokhoz","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:07","title":"Merész jótékony akció: meztelenre vetkőztek egyetemisták a naptárfotókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert a harmadik helyezettet utólag kizárták.","shortLead":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert...","id":"20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605668c-7766-433d-a951-473148842e27","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:42","title":"Tíz évvel az olimpiai verseny után kapott bronzérmet egy brit hétpróbázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855aeb07-c348-448e-8a3d-68bcd76e53e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az autó közelít a hatodik X-hez, ennek ellenére patika állapotnak örvend, és emiatt alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ez az autó közelít a hatodik X-hez, ennek ellenére patika állapotnak örvend, és emiatt alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180915_kozel_9_millio_forint_a_legdragabb_hazai_vw_bogar_video_veteran_oldtimer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855aeb07-c348-448e-8a3d-68bcd76e53e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5490eb-7d42-41a3-ac63-8524a5442e03","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_kozel_9_millio_forint_a_legdragabb_hazai_vw_bogar_video_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 15. 06:41","title":"Közel 9 millió forint a legdrágább hazai VW Bogár - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585be103-27dd-4671-af70-bca58bbe2d82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt európai országban szüntetik be a munkát, ami több száz járatot érint.","shortLead":"Öt európai országban szüntetik be a munkát, ami több száz járatot érint.","id":"20180913_Soha_nem_latott_sztrajkra_keszulnek_a_Ryanair_dolgozoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=585be103-27dd-4671-af70-bca58bbe2d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49f270-3671-42e4-b99c-ef4e1ad93cb7","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Soha_nem_latott_sztrajkra_keszulnek_a_Ryanair_dolgozoi","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:22","title":"A cég történetének legnagyobb sztrájkjára készülnek a Ryanair dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket hagyja a földön aludni, illetve az, hogy a határőr újságírókat vegzál. Hosszú cikket írt Magyarországról az amerikai Vox újságírója.","shortLead":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket...","id":"20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a216d4f-8309-488d-a792-2f7d34c2863e","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","timestamp":"2018. szeptember. 15. 06:30","title":"„Meghalt a demokrácia Magyarországon, ez már puha fasizmus”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fe9f45-53e0-44d9-b43e-34a2d1145444","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Öt góllal győzték le Japánt.","shortLead":"Öt góllal győzték le Japánt.","id":"20180913_Gyozelemmel_zarta_a_csoportkort_a_magyar_ferfi_vizilabdavalogatott_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1fe9f45-53e0-44d9-b43e-34a2d1145444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f139dd3-c90c-4bb7-bbdb-02065e0115ac","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Gyozelemmel_zarta_a_csoportkort_a_magyar_ferfi_vizilabdavalogatott_Berlinben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 22:00","title":"Győzelemmel zárta a csoportkört a magyar férfi vízilabda-válogatott Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]