[{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete csupán, hogy megjelent a Galaxy Note9, de ez nem jelenti azt, hogy a Samsung már ne dolgozna utódján, a Galaxy Note10-en. Erről a modellről kaptunk most egy hírt.","shortLead":"Néhány hete csupán, hogy megjelent a Galaxy Note9, de ez nem jelenti azt, hogy a Samsung már ne dolgozna utódján...","id":"20180913_samsung_galaxy_note10_kodneve_da_vinci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325febb-214f-4931-9046-73baca439a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_samsung_galaxy_note10_kodneve_da_vinci","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:03","title":"Da Vinci: árulkodó kódnevet adtak egy jövő évi csúcstelefonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mamoudou Gassamát nemcsak Párizsban, de Európa-szerte hősként ünnepelték, miután tavasszal egy épület homlokzatán, erkélyről erkélyre felmászva megmentett egy korlátról kilógó négyéves gyereket. Gassama akkor még illegálisan tartózkodott a francia fővárosban. ","shortLead":"Mamoudou Gassamát nemcsak Párizsban, de Európa-szerte hősként ünnepelték, miután tavasszal egy épület homlokzatán...","id":"20180913_Megkapta_a_francia_allampolgarsagot_a_Pokember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d810ead-43cc-4cb6-8b05-2551006107d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Megkapta_a_francia_allampolgarsagot_a_Pokember","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:58","title":"Megkapta a francia állampolgárságot a \"Pókember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljesen egyértelmű, hogy amikor Sargentini azt mondja, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, akkor álszent és hazudik – hangzott el a péntek reggeli Orbán-interjúban, de nem a miniszterelnöktől, hanem az évi 80 milliárd forint közpénzből működő közmédia riporterétől. Csak annyit tettünk, hogy leírtuk Nagy Katalin mai kérdéseit, ebből kiderül, hogyan képzeli a NER-gépezet az állampolgárok sokoldalú és kiegyensúlyozott tájékoztatását. ","shortLead":"Teljesen egyértelmű, hogy amikor Sargentini azt mondja, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, akkor álszent és...","id":"20180914_orban_interju_mr_kossuth_radio_nagy_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6a1c7c-8597-450e-8fa6-c7fb15cb3bfb","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_orban_interju_mr_kossuth_radio_nagy_katalin","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:04","title":"Íme az Orbán-interjú 13 kérdése, amelyek olykor döbbenetesebbek, mint Orbán mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Bécsben, egy migrációs minicsúcson beszélt.","shortLead":"Az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Bécsben, egy migrációs minicsúcson beszélt.","id":"20180914_Salvini_a_rabszolgakhoz_hasonlitotta_a_menekulteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792a68b9-9d8b-49a7-a66b-5f43eb104487","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Salvini_a_rabszolgakhoz_hasonlitotta_a_menekulteket","timestamp":"2018. szeptember. 14. 18:40","title":"Salvini a rabszolgákhoz hasonlította a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügyök és lánya ellen márciusi salisbury-i merénylet elkövetésével vádolt két orosz férfi azt állította, csak azért utaztak az angliai városba, hogy megnézzék a híres katedrálist. A magyarázkodás nem volt túl meggyőző.","shortLead":"A Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügyök és lánya ellen márciusi salisbury-i merénylet elkövetésével vádolt...","id":"20180913_Csak_turistak_voltunk__allitjak_a_Szkripalmerenylet_alltolagos_elkovetoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb029ff-76ab-4bfe-8590-82b0d084ccd7","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Csak_turistak_voltunk__allitjak_a_Szkripalmerenylet_alltolagos_elkovetoi","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:29","title":"Csak turisták voltunk – állítják a Szkripal-merénylettel gyanúsított oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d50ff-5956-4b5f-a63c-7ea3c2125435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Minél mélyebbre fúrunk, annál több értékes ásványt találunk” – mondja az AFP tudósítójának a Savannah Resources brit bányászati cég vezetője, David Archer. De a helyszín nem az afrikai sivatag, hanem Észak-Portugália Vila Real régiója.","shortLead":"„Minél mélyebbre fúrunk, annál több értékes ásványt találunk” – mondja az AFP tudósítójának a Savannah Resources brit...","id":"20180914_Az_uj_feher_aranybol_csinalhatja_meg_a_szerencsejet_az_aranylabu_focistak_orszaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=111d50ff-5956-4b5f-a63c-7ea3c2125435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38704cc7-05f7-42c4-a046-4a652f4d761c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Az_uj_feher_aranybol_csinalhatja_meg_a_szerencsejet_az_aranylabu_focistak_orszaga","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:45","title":"Az új fehér aranyból csinálhatja meg a szerencséjét az aranylábú focisták országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták szerdán a legújabb iPhone-okat, és ahogy megírtuk, akad közöttük olyan, amelynek magyarországi ára jócskán meghaladja a félmillió forintot. Az Apple új termékei nemcsak nálunk drágák, az Egyesült Államokban is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk az ezekre vágyó vásárlóknak, de az még a Mashable-t is meglepte, hogy Európában milyen sokat kell kifizetni értük.","shortLead":"Bemutatták szerdán a legújabb iPhone-okat, és ahogy megírtuk, akad közöttük olyan, amelynek magyarországi ára jócskán...","id":"20180914_iphone_telefonok_sokkal_dragabbak_magyarorszagon_mint_az_egyesult_allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae6b23-9808-4685-806b-259223ce4982","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_iphone_telefonok_sokkal_dragabbak_magyarorszagon_mint_az_egyesult_allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:02","title":"Még az amerikaiak is lehidaltak attól, milyen drága nálunk az iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ez az első ilyen eset, László Tamás már visszaesőnek számít.","shortLead":"Nem ez az első ilyen eset, László Tamás már visszaesőnek számít.","id":"20180913_Megbuntettek_a_fideszes_polgarmesterjeloltet_mert_megint_iskolaban_kampanyolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e39205-0c11-434f-9e20-20b2af638b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Megbuntettek_a_fideszes_polgarmesterjeloltet_mert_megint_iskolaban_kampanyolt","timestamp":"2018. szeptember. 13. 18:26","title":"Megbüntették a fideszes polgármesterjelöltet, mert megint iskolában kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]