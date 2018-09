Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"855aeb07-c348-448e-8a3d-68bcd76e53e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az autó közelít a hatodik X-hez, ennek ellenére patika állapotnak örvend, és emiatt alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ez az autó közelít a hatodik X-hez, ennek ellenére patika állapotnak örvend, és emiatt alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180915_kozel_9_millio_forint_a_legdragabb_hazai_vw_bogar_video_veteran_oldtimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=855aeb07-c348-448e-8a3d-68bcd76e53e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5490eb-7d42-41a3-ac63-8524a5442e03","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_kozel_9_millio_forint_a_legdragabb_hazai_vw_bogar_video_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 15. 06:41","title":"Közel 9 millió forint a legdrágább hazai VW Bogár - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad4dc89-edcf-4096-ac89-0ee94556a74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Karolinában tombol a hurrikán, a hivatalos közlések szerint már négy halálos áldozata van a szélsőséges időjárásnak.","shortLead":"Észak-Karolinában tombol a hurrikán, a hivatalos közlések szerint már négy halálos áldozata van a szélsőséges...","id":"20180914_Negy_ember_meghalt_a_Florence_hurrikan_pusztitasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad4dc89-edcf-4096-ac89-0ee94556a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a4d1af-1e03-4ca8-b7f4-8aaa2bc7793a","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Negy_ember_meghalt_a_Florence_hurrikan_pusztitasaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:42","title":"Négy ember meghalt a Florence hurrikán pusztításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac91925-bca9-4f95-9ef9-f8affa6e141b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei szeptemberre tényleg nem panaszkodhatunk.","shortLead":"Az idei szeptemberre tényleg nem panaszkodhatunk.","id":"20180916_Ma_bezavarnak_a_felhok_de_a_kovetkezo_negy_napban_a_napsutese_a_foszerep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac91925-bca9-4f95-9ef9-f8affa6e141b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c3b553-edac-4902-9cc3-5786f562fa7b","keywords":null,"link":"/elet/20180916_Ma_bezavarnak_a_felhok_de_a_kovetkezo_negy_napban_a_napsutese_a_foszerep","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:07","title":"Ma bezavarnak a felhők, de a következő négy napban a napsütésé a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket hagyja a földön aludni, illetve az, hogy a határőr újságírókat vegzál. Hosszú cikket írt Magyarországról az amerikai Vox újságírója.","shortLead":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket...","id":"20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a216d4f-8309-488d-a792-2f7d34c2863e","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","timestamp":"2018. szeptember. 15. 06:30","title":"„Meghalt a demokrácia Magyarországon, ez már puha fasizmus”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e6ff4f-81c8-435c-8c9c-46f85bb55f00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ajkai tűzoltók hozták fel a mélyből a sérültet.","shortLead":"Az ajkai tűzoltók hozták fel a mélyből a sérültet.","id":"20180915_Leesett_egy_ember_a_somloi_var_falarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e6ff4f-81c8-435c-8c9c-46f85bb55f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cf34b0-78e6-4890-a242-3529c8de27b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Leesett_egy_ember_a_somloi_var_falarol","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:43","title":"Leesett egy ember a somlói vár faláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez szocialista miniszterelnöknek eddig elérhetetlen volt a neten a doktori disszertációja. A liberális középpárt elnökéről, Albert Riveráról pedig – aki támadta – kiderült, nem is jogdoktor, ahogy állítja magáról.","shortLead":"Pedro Sánchez szocialista miniszterelnöknek eddig elérhetetlen volt a neten a doktori disszertációja. A liberális...","id":"20180914_Plagiumvita_egymast_savazza_Spanyolorszagban_a_kormany_es_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd46b51-f655-4bac-b1b4-f7a5ef88791d","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Plagiumvita_egymast_savazza_Spanyolorszagban_a_kormany_es_az_ellenzek","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:59","title":"Plágiumvita: egymást savazza Spanyolországban a kormány és az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b87cbb8-4ac1-4611-9834-10f136a95f54","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Igen, Orbán Viktornak valódi ellenzéke támadt: méghozzá az Európai Néppárt képviselőinek kétharmada. Ha szeretne a jobbközép pártok családjába tartozni, akkor el kell halasztania a márciusban beígért elégtételt, és vissza kell vennie a szeptemberre beígért nagy változásokból. Vagy dönthet úgy, hogy megcsinálja azokat csak azért is, de annak az árát meg kell majd fizetnie.","shortLead":"Igen, Orbán Viktornak valódi ellenzéke támadt: méghozzá az Európai Néppárt képviselőinek kétharmada. Ha szeretne...","id":"20180916_Orban_elbaltazta_olyan_eros_ellenzeket_kapott_amely_az_oszt_is_ujrairhatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b87cbb8-4ac1-4611-9834-10f136a95f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2bdf4c-b59e-4874-8bad-7f07e1db68f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Orban_elbaltazta_olyan_eros_ellenzeket_kapott_amely_az_oszt_is_ujrairhatja","timestamp":"2018. szeptember. 16. 07:00","title":"Orbán elbaltázta: olyan erős ellenzéket kapott, amely az őszt is újraírhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített. Egy erőnléti edző szerint borzalmasan megviselte az egyik eset.","shortLead":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített...","id":"20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5158ce1-d686-435d-a255-982d7a2b9406","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"„Messi úgy sírt ott, mintha meghalt volna az anyja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]