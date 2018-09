Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beszélgetések a jövőről címmel elindult az a vitasorozat, amelyben mostantól minden hónapnak saját, kiemelt témája lesz.","shortLead":"Beszélgetések a jövőről címmel elindult az a vitasorozat, amelyben mostantól minden hónapnak saját, kiemelt témája lesz.","id":"20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_video_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d59b1-7b9c-4cbb-a4ed-39b9d7c7bfab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_video_technologia","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:38","title":"\"Az informatikai forradalomban abszolút lehetnénk győztesek!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás elleni egységes fellépésről szóló javaslatot a strasbourgi plenáris ülésen.","shortLead":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális...","id":"20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bc1eed-542a-4d18-a07c-d1366f6beee2","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:29","title":"Szexuális zaklatás? A fideszes EP-képviselők tartózkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50f13c3-4317-4528-afc3-b54eadad1b66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pintye Alexandra egy padon ült egy évvel ezelőtt, először csak azt érezte, hogy nagyon fáj a feje.","shortLead":"Pintye Alexandra egy padon ült egy évvel ezelőtt, először csak azt érezte, hogy nagyon fáj a feje.","id":"20180914_Tizenket_evesen_kapott_agyverzest_az_albertirsai_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a50f13c3-4317-4528-afc3-b54eadad1b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09254c94-7ff8-46c2-9676-fa2f0fb5c7e4","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Tizenket_evesen_kapott_agyverzest_az_albertirsai_kislany","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:48","title":"Tizenkét évesen kapott agyvérzést az albertirsai kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyosabb lehet, mint a tíz évvel ezelőtti.","shortLead":"Súlyosabb lehet, mint a tíz évvel ezelőtti.","id":"20180915_Mar_elkezdodott_az_uj_vilagvalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf6744b-e552-4f6b-bdf2-7f2c5af0536f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Mar_elkezdodott_az_uj_vilagvalsag","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:00","title":"Már elkezdődött az új világválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tovább halad-e a CEU-ellenes úton, vagy arra jut, hogy túl nagy nemzetközi konfliktust okozott az egyetem körüli vita. Utóbbi esetben még van lehetősége a korrekcióra.","shortLead":"Kérdés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tovább halad-e a CEU-ellenes úton, vagy arra jut, hogy túl nagy nemzetközi...","id":"20180914_CEU_Orbannak_most_meg_van_valasztasi_lehetosege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61fcd7-a88e-42fb-b0a5-e3a51ed2e419","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_CEU_Orbannak_most_meg_van_valasztasi_lehetosege","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:26","title":"CEU: Orbánnak most még van választási lehetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a P1 több szempontból is érdekes, ezért nem csoda, hogy közel 600 millió forintot kérnek érte.","shortLead":"Ez a P1 több szempontból is érdekes, ezért nem csoda, hogy közel 600 millió forintot kérnek érte.","id":"20180914_elado_jenson_button_alig_hasznalt_utcai_mcLaren_p1_hibrid_hiperautoja_hasznaltauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acb0a3f-1a28-47ea-bd51-ad38bd492718","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_elado_jenson_button_alig_hasznalt_utcai_mcLaren_p1_hibrid_hiperautoja_hasznaltauto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:21","title":"Eladó Jenson Button alig használt utcai McLaren hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljesen egyértelmű, hogy amikor Sargentini azt mondja, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, akkor álszent és hazudik – hangzott el a péntek reggeli Orbán-interjúban, de nem a miniszterelnöktől, hanem az évi 80 milliárd forint közpénzből működő közmédia riporterétől. Csak annyit tettünk, hogy leírtuk Nagy Katalin mai kérdéseit, ebből kiderül, hogyan képzeli a NER-gépezet az állampolgárok sokoldalú és kiegyensúlyozott tájékoztatását. ","shortLead":"Teljesen egyértelmű, hogy amikor Sargentini azt mondja, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, akkor álszent és...","id":"20180914_orban_interju_mr_kossuth_radio_nagy_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6a1c7c-8597-450e-8fa6-c7fb15cb3bfb","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_orban_interju_mr_kossuth_radio_nagy_katalin","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:04","title":"Íme az Orbán-interjú 13 kérdése, amelyek olykor döbbenetesebbek, mint Orbán mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4364a922-9d55-47c9-b23b-cd57281c8f68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a francia hatóságok által körözött járművet foglaltak le Nagylaknál.","shortLead":"A magyar rendőrök a francia hatóságok által körözött járművet foglaltak le Nagylaknál.","id":"20180915_Azt_hitte_atcsusszanhat_a_nagylaki_hataratkelon_tevedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4364a922-9d55-47c9-b23b-cd57281c8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03bca17-bf28-43ad-a659-f360b67fc48b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_Azt_hitte_atcsusszanhat_a_nagylaki_hataratkelon_tevedett","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:21","title":"Azt hitte, átcsusszanhat a nagylaki határátkelőn, tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]