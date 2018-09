Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd27fc2-44fd-448d-80ab-43a8b962ff4b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy arcfelismerő algoritmus tévesztése elméletben megmosolyogtató, gyakorlatban szomorú következményekkel járhat. De akkor sem feltétlenül aludhatunk nyugodtan, ha jól működik a technológia.","shortLead":"Egy arcfelismerő algoritmus tévesztése elméletben megmosolyogtató, gyakorlatban szomorú következményekkel járhat. De...","id":"201832__arcfelismeres__hibahatar__fals_pozitiv__lathatoan_problemas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd27fc2-44fd-448d-80ab-43a8b962ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a9cb5-9c1a-418f-b67b-04807a86e546","keywords":null,"link":"/tudomany/201832__arcfelismeres__hibahatar__fals_pozitiv__lathatoan_problemas","timestamp":"2018. szeptember. 15. 19:00","title":"Olyat láttak a képviselők, hogy elmehet a kedvük az arcfelismerő rendszerek engedélyezésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","id":"20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e739499b-2edc-4d8c-8ce0-a49f7f654a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:20","title":"Megverték a nyílt utcán, kórházba kellett szállítani Ács volt polgármesterét, Lakatos Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentés elfogadásával világos jelzést küldtek a magyar miniszterelnök az EP-képviselők, hol a helye. Hiába épít rá kampányt majd a Fidesz, nem jött jól neki a bíráló jelentés. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Sargentini-jelentés elfogadásával világos jelzést küldtek a magyar miniszterelnök az EP-képviselők, hol a helye...","id":"20180915_Fulke_Orbannak_megmondtak_Europaban_nem_tehet_meg_akarmit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0f9668-bf01-487c-92fa-be08a57ece9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Fulke_Orbannak_megmondtak_Europaban_nem_tehet_meg_akarmit","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:00","title":"Fülke: Orbánnak megmondták Európában, nem tehet meg akármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e42fc1-2b3b-460e-93ab-26ff0d9957f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Időkép előrejelzése szerint alapvetően még mindig inkább nyáriasnak mondható a szeptember.","shortLead":"Az Időkép előrejelzése szerint alapvetően még mindig inkább nyáriasnak mondható a szeptember.","id":"20180915_Meg_mindig_nem_kell_bucsuznunk_a_nyartol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4e42fc1-2b3b-460e-93ab-26ff0d9957f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f47be25-8bfe-4713-9048-5adaa28d7d68","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Meg_mindig_nem_kell_bucsuznunk_a_nyartol","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:33","title":"Még mindig nem kell búcsúznunk a nyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök ezúttal nem tudta meggyőzni az európai politikusokat; kiderült, miként zajlik majd az utolsó óraátállítás; mindenki azt próbálja kideríteni, hogyan pusztulhattak százával a sertések a tiszaföldvári telepen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A miniszterelnök ezúttal nem tudta meggyőzni az európai politikusokat; kiderült, miként zajlik majd az utolsó...","id":"20180916_Es_akkor_Orban_ujra_osszehozta_a_ketharmadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05899566-6b6b-4cf7-9475-1c2e96c90fdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Es_akkor_Orban_ujra_osszehozta_a_ketharmadot","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:30","title":"És akkor Orbán újra összehozta a kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304ebe7f-bd04-4cb8-a0d7-eb9d6f326e25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kiesett az autóból, később egy lakó találta meg.","shortLead":"Kiesett az autóból, később egy lakó találta meg.","id":"20180915_Elvesztette_pisztolyat_a_japan_miniszterelnok_testore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=304ebe7f-bd04-4cb8-a0d7-eb9d6f326e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6063d1-a955-423a-a7c8-278b71f4398e","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Elvesztette_pisztolyat_a_japan_miniszterelnok_testore","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:01","title":"Elvesztette pisztolyát a japán miniszterelnök testőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stílusosan ünnepelt Zlatan Ibrahimovic: olyan volt a felnőtt mezőnyben elért ötszázadik gólja, amilyet csak ő és nagyon kevés zseni tud lőni. A félezres határon a jelenleg játszó focisták közül eddig csak Messi és Ronaldo jutott túl.\r

","shortLead":"Stílusosan ünnepelt Zlatan Ibrahimovic: olyan volt a felnőtt mezőnyben elért ötszázadik gólja, amilyet csak ő és nagyon...","id":"20180916_Zlatan_otszazadik_golja__erdemes_megnezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231dc881-ca8a-4e88-90b9-86c247a9caa1","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Zlatan_otszazadik_golja__erdemes_megnezni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:58","title":"Zlatan Ibrahimovic ötszázadik gólja - érdemes megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","shortLead":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","id":"20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0e47cb-5efc-4961-913a-3fb21216bf93","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:56","title":"Meleg aktivisták kizárnák Szerbia meleg miniszterelnökét a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]