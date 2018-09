Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója nemrég maga nyilatkozott a német Die Weltnek arról, mikor érkezhet a cég hajlítható kijelzős mobilja. De egy másik érdekességet is felvetett.

Könnyen lehet, hogy a Huawei elveszíti az elsőségért folytatott versenyt a hajlítható okostelefonok terén a Samsunggal szemben. A dél-koreai cég mobilokért felelős vezérigazgatója, DJ Koh korábban csak annyit árult el, hogy az idei fejlesztői konferencián már konkrétumok is kiderülnek a mobilról, a piaci pletykák szerint pedig 2019 elején debütál majd a készülék.

A legelső ilyen készülék bemutatásáért egyébként a Huawei is versenyben van, olyannyira, hogy korábban olyan pletykát is lehetett hallani, miszerint a kínaiak beelőznék a Samsungot. Ezzel szemben Richard Yu, a Huawei vezérigaztagója a német Die Weltnek úgy nyilatkozott: egy éven belül piacra kerülhet a mobil. Mindez a korábbi pletykához képest meglehetősen óvatos kijelentésnek tűnik – bár az egy éven "belül" természetesen akár 2019 első negyedévét is jelentheti, de valószínűleg ebben az esetben inkább "hónapokon belüli" kifejezést használt volna Yu.

A vezető nem ért egyet a flexibilis kijelző hasznosságát megkérdőjelezőkkel. Yu szerint többek között azért is van még mindig szükség a laptopokra, mert a mobilok kijelzője nem elég nagy – ezt a helyzetet szeretnék végre feloldani egy hajlékény, talán kihajtható képernyős mobillal.

Bár Yu kijelentése valóban beindítja az ember fantáziáját, konkrétumokból egyelőre – még nem hivatalos formában is – nagyon kevés kering, így egyelőre inkább a kedélyeket lehűtő elemzők visszafogott várakozásai tűnnek megalapozottnak. Már csak azért is, mert a Huawei és a Samsung is azt tervezi, hogy csupán néhány tízezer darab ilyen hajlítható kijelzővel ellátott okostelefont készít – vagyis a tömegek egy (jó) ideig még biztosan nem jutnak majd ilyen eszközhöz.

