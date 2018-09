Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Frankfurter Allgemeine szerint az EP \" lejáratta volna magát\", ha nem szavazza meg a Sargentini-jelentést.","shortLead":"A Frankfurter Allgemeine szerint az EP \" lejáratta volna magát\", ha nem szavazza meg a Sargentini-jelentést.","id":"20180916_Nemet_konzervativ_lap_ha_a_Fidesz_nem_akar_tavozni_ki_kell_zarni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212294c3-8c80-4ece-80b7-72d123dd18e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Nemet_konzervativ_lap_ha_a_Fidesz_nem_akar_tavozni_ki_kell_zarni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:07","title":"Német konzervatív lap: \"ha a Fidesz nem akar távozni, ki kell zárni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ee6925-525c-48bf-8438-6adf93a70184","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault Clio sofőrje valószínűleg nem vette észre, hogy közelednek a rendőrautók, és az elsőt teljesen kiütötte.","shortLead":"A Renault Clio sofőrje valószínűleg nem vette észre, hogy közelednek a rendőrautók, és az elsőt teljesen kiütötte.","id":"20180918_renault_clio_rendorauto_baleset_video_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67ee6925-525c-48bf-8438-6adf93a70184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc805632-e67a-45c5-b22d-5ebb87c0ef53","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_renault_clio_rendorauto_baleset_video_lengyelorszag","timestamp":"2018. szeptember. 18. 04:01","title":"Épp átment a kereszteződésen a rendőrségi konvoj, amikor jött a Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a86af2-7627-461c-b2b2-af1eacbadbea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hetvenhét másodperccel javította meg a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát, s ő az első atléta a világon, aki hivatalos versenyen 2:02:00 alatt futotta végig a 42 kilométeres távot. Az új rekord 2:01.40. ","shortLead":"Hetvenhét másodperccel javította meg a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát, s ő az első atléta a világon...","id":"20180916_Maratonfutas__uj_vilagcsuccsal_egyre_kozelebb_a_ketoras_alomcsucshoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41a86af2-7627-461c-b2b2-af1eacbadbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f28fe1-e42b-4aed-8111-4ca4398a0d1b","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Maratonfutas__uj_vilagcsuccsal_egyre_kozelebb_a_ketoras_alomcsucshoz","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:06","title":"Szenzációs világcsúcsot állított fel a maratoni távon a kenyai Kipchoge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a856bab1-d988-4727-bbf1-79280d01e1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociológus szerint mindenki szorong az országban. „Még a hatalmon lévők is. Félnek nyilatkozni, mert tudják, hogy elég egyetlen rossz szó, és elvesztik az állásukat, körön kívül találják magukat. A félelmük egyáltalán nem megalapozatlan. Kegyvesztések sorának vagyunk tanúi.”","shortLead":"A szociológus szerint mindenki szorong az országban. „Még a hatalmon lévők is. Félnek nyilatkozni, mert tudják...","id":"20180917_Ferge_Zsuzsa_A_valosagos_cel_az_egyenlotlenseg_novelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a856bab1-d988-4727-bbf1-79280d01e1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf48db-ec42-490f-868c-2a71a9f59552","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Ferge_Zsuzsa_A_valosagos_cel_az_egyenlotlenseg_novelese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:59","title":"Ferge Zsuzsa: A valóságos cél az egyenlőtlenség növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8677a991-76bf-4aa3-ac1b-822fbb204302","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A cserbenhagyó sofőrt a rendőrség elfogta. ","shortLead":"A cserbenhagyó sofőrt a rendőrség elfogta. ","id":"20180916_Ez_a_nap_sem_telt_el_halalos_gazolas_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8677a991-76bf-4aa3-ac1b-822fbb204302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb16a248-91d6-4d11-85fa-09de055ad4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Ez_a_nap_sem_telt_el_halalos_gazolas_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:40","title":"Ez a nap sem telt el halálos gázolás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b089c59-f8e9-43a7-b619-39c8db23a863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a legjobb amerikai televíziós sorozatoknak járó Emmy-díjakat. Volt egy-két kisebb meglepetés. ","shortLead":"Kiosztották a legjobb amerikai televíziós sorozatoknak járó Emmy-díjakat. Volt egy-két kisebb meglepetés. ","id":"20180918_Emmydijak_a_Tronok_harca_lett_a_legjobb_dramai_sorozat_A_szolgalolany_meseje_hoppon_maradt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b089c59-f8e9-43a7-b619-39c8db23a863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3ad507-5946-4d33-8d39-787178ce0bc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_Emmydijak_a_Tronok_harca_lett_a_legjobb_dramai_sorozat_A_szolgalolany_meseje_hoppon_maradt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:50","title":"Emmy-díjak: a Trónok harca lett a legjobb drámai sorozat, A szolgálólány meséje hoppon maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3fbf1d-8ae7-4221-986a-4565a97557b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az első hivatalos fotó a Jokert alakító Joaquin Phoenixről. ","shortLead":"Kijött az első hivatalos fotó a Jokert alakító Joaquin Phoenixről. ","id":"20180917_Jokerarc_Joaquin_Phoenix_maszk_nelkul_is_eszelosen_nez_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3fbf1d-8ae7-4221-986a-4565a97557b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013fad60-df5d-450c-ab5a-22e208528511","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Jokerarc_Joaquin_Phoenix_maszk_nelkul_is_eszelosen_nez_ki","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:23","title":"Joker-arc: Joaquin Phoenix maszk nélkül is eszelősen néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről, önbizalom-építésről, karrierváltásról és a párkapcsolatok dilemmáiról.","shortLead":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről...","id":"remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c5dcb-86b6-4b08-af07-8c1df88bb43b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:39","title":"„Lesz-e még új párom, karrierem?” Önbizalomépítés, karrierváltás és a párkapcsolat 50-en túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"}]