Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0920d793-a44d-495c-98a4-9cf1428b19c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami nagyon hideg, főleg úgy, hogy napközben tombol az indián nyár.","shortLead":"Ami nagyon hideg, főleg úgy, hogy napközben tombol az indián nyár.","id":"20180917_42_fok_volt_hajnalban_Nyirlugoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0920d793-a44d-495c-98a4-9cf1428b19c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e726e2-ce40-4909-9dd3-269303b330d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_42_fok_volt_hajnalban_Nyirlugoson","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:27","title":"4,2 fok volt hajnalban Nyírlugoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41781a52-a281-43b6-8f03-22826ba9ac72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartunk attól, hogy lopni lehetne ezekről a kártyákról.","shortLead":"Nem tartunk attól, hogy lopni lehetne ezekről a kártyákról.","id":"20180917_Tudja_a_kartyas_fizetesek_kozul_mennyi_az_egyerinteses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41781a52-a281-43b6-8f03-22826ba9ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe04bcf-ff9c-41c5-8011-3ef4d49b9537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Tudja_a_kartyas_fizetesek_kozul_mennyi_az_egyerinteses","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:11","title":"Tudja, a kártyás fizetések közül mennyi egyérintéses?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220ee693-5b59-45d0-8798-48358e9d92f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nyolcadik alkalommal tarják a magyarországi Forma-1-es pályán a wolfsburgi márka legnagyobb itthoni rendezvényét. Lesz idén duplamotoros Golf, Pikes Peak-i versenyautó és két 40 éves elektromos Volkswagen is. Mellettük még vagy 300 zsűrizett VW az itthoni felhozatalból.","shortLead":"Már nyolcadik alkalommal tarják a magyarországi Forma-1-es pályán a wolfsburgi márka legnagyobb itthoni rendezvényét...","id":"20180917_volkswagen_talalkozo_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=220ee693-5b59-45d0-8798-48358e9d92f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bdb8b3-328d-45f6-878c-7dd2473c9c5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_volkswagen_talalkozo_2018","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:47","title":"Különleges gyári autókat hoznak a Hungaroringre, az idei Volkswagen-találkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe4acb7-4c0c-4430-95cd-512cd9af9e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje szinte ugyanazt a dizájnt alkalmazza telefonjainál a Samsung, ám egy friss megjegyzés szerint a következő Galaxy már egész más receptúra alapján készül majd. Ezt ráadásul nem akárki hangoztatta. ","shortLead":"Egy ideje szinte ugyanazt a dizájnt alkalmazza telefonjainál a Samsung, ám egy friss megjegyzés szerint a következő...","id":"20180918_samsung_galaxy_s10_dizajn_dj_koh_galaxy_note9_apple_iphone_xs_max_xr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe4acb7-4c0c-4430-95cd-512cd9af9e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8973249e-fb77-4baf-96af-69b287c97eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_samsung_galaxy_s10_dizajn_dj_koh_galaxy_note9_apple_iphone_xs_max_xr","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:03","title":"A Samsung-főnök szerint a Galaxy S10 teljesen máshogy fog kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db088ae3-1a18-4335-aa96-c6c980f27495","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás csak egy, más is fenyegetést jelent az élővilágra – jelentette ki egy San Franciscó-i konferencián Harrison Ford, utalva egyes politikusokra, akik tudományos témákban próbálnak meg tudás nélkül okoskodni.","shortLead":"Az éghajlatváltozás csak egy, más is fenyegetést jelent az élővilágra – jelentette ki egy San Franciscó-i konferencián...","id":"20180917_harrison_ford_parizsi_klimaegyezmeny_eghajlatvaltozas_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db088ae3-1a18-4335-aa96-c6c980f27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8b281b-f5b3-412f-a59b-52b0b876c32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_harrison_ford_parizsi_klimaegyezmeny_eghajlatvaltozas_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:02","title":"Harrison Ford gyújtó hangú beszédben szólt be a tudománytalan, populista politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","shortLead":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","id":"20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cf96d-024f-4ce4-b1cd-a1fa3f9b260c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:55","title":"Kétmilliárd forintot költ az állam a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d3576d-ecf2-4f81-9ed4-1db7f3452ae3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves debreceni férfi mindkét vevővel szerződést kötött, és több millió forintot kért el tőlük.","shortLead":"Az 51 éves debreceni férfi mindkét vevővel szerződést kötött, és több millió forintot kért el tőlük.","id":"20180918_Ket_vevonek_adta_el_a_lakasat_a_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d3576d-ecf2-4f81-9ed4-1db7f3452ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4b5cb5-2562-4beb-abad-ad61803121be","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ket_vevonek_adta_el_a_lakasat_a_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:44","title":"Két vevőnek is eladta a lakását a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1bf914-1052-4fd8-99fb-d60018dcef72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyilkosság vádjával őrizetbe vettek egy férfit az USA-beli Iowában, miután egy helyi golfpályán holtan találtak egy ismert spanyol golfozó nőt, Celia Barquín Arozamenát.","shortLead":"Gyilkosság vádjával őrizetbe vettek egy férfit az USA-beli Iowában, miután egy helyi golfpályán holtan találtak...","id":"20180918_A_golfpalyan_gyilkolhattak_meg_egy_22_eves_bajnokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1bf914-1052-4fd8-99fb-d60018dcef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8e23a6-3bc6-46de-9c64-cfa6c30d145d","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_A_golfpalyan_gyilkolhattak_meg_egy_22_eves_bajnokot","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:20","title":"A golfpályán gyilkolhattak meg egy 22 éves bajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]