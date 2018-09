Az okostelefonok kameráinak fejlődése hosszú évek óta komoly fejfájást okozott a fényképezőgépek gyártóinak. Különösen nehéz helyzetben vannak a kompakt, vagyis fix objektívvel szerelt fényképezők. Az iparág legnagyobb szereplőit tömörítő szövetség, a CIPA adatai szerint alig több mint 4,8 milliót adtak el a vállalatok az év első 7 hónapjában, ami csupán 61 százaléka a korábbi év azonos időszakában eladott gépek számának.

© CIPA

Ilyen piaci körülmények között villantotta meg a Panasonic a Lumix LX100II-t, amellyel a cég nemcsak az okostelefonok kameráinak, de a cserélhető objektíves gépeknek is konkurenciája kíván lenni.

A készülék egy 24-75 mm-es objektívnek megfelelő, f/1.7-2.8 fényerővel rendelkező optikát kapott, amihez egy 21,7 megapixeles érzékelő társul. A Multi Aspect névre keresztelt szenzor 4:3-as, 16:9-es és 3:2-es arányú képnél is 17 megapixeles eredményt produkál. Az arányokat egy fizikai gomb segítségével (is) változtathatjuk, nem kell külön a menüben babrálni.

© hvg.hu

A fényképezőgép nagy teljesítményű Power OIS optikai képstabilizátor rendszert kapott. Az objektív lencséi hat csoportba rendezve helyezkednek el. A Panasonic mérnökei úgy alakították ki a szerkezetet, hogy mind a hat csoport képes legyen mozogni a fókuszáláskor, így biztosítva a jobb képet mint eredményt.

© hvg.hu

A beállítások gyors kapcsolhatósága érdekében a Lumix LX100II összesen tíz funkciógombot kapott: öt fizikait és öt digitálisat. Ezek mindegyikéhez hozzárendelhetjük egy-egy kedvenc beállításunkat.

A kamera egy 3 colos érintőkijelzőt is kapott, amelyet nemcsak megbökve, hanem az ujjunkat rajta végighúzva is beállíthatjuk, mi legyen a fókuszban. Arra is van lehetőség, hogy a fotókon utólag állítsuk be a mélység-élességet. Mindezt szoftveres megoldással érte el a gyártó, ezzel kompenzálva azt, hogy az objektívet nem tudjuk (például egy kisebb fényerővel rendelkező optikára) cserélni. Hasonló megoldással találkozhatunk egyébként a frissen debültált iPhone Xs (és Xs Max) esetében is.

© Panasonic

A Panasonic azonban nemcsak a fotózás, a videózás terén is konkurenciája kíván lenni a cserélhető objektíves gépeknek. A készülék képes a 4K-s videórögzítésre (3840 × 2160 pixeles felbontásban), másodpercenként 30 képkockás sebességgel. Ha viszont megelégszünk a Full HD felbontással, 60 képkockát is rögzíthetünk másodpercenként.

Vloggereknek rossz hír, hogy a kamera kijelzőjét nem lehet forgatni, és az akkumulátora sem túl erős, a gyártói adatok szerint 300 kép készítése után lemerül. Tölteni hálózatról és/vagy USB-n keresztül lehet a gépet.

© Panasonic

A kamerában természetesen van hely memóriakártyának, de arra is van mód, hogy a Panasonic mobilos alkalmazásába továbbítsuk a felvételeket wifin vagy Bluetooth-on. Az appal nekünk némileg meggyűlt a bajunk: wifi-kapcsolattal több próbálkozás után sem sikerült a kamerát és a mobilunkat összepárosítani. Bluetooth-on keresztül összejött a dolog, de ott is csak a harmadjára. Mivel a bemutatón még nem végleges formában volt elérhető a készülék, reméljük, hogy a piacra kerülés előtt optimalizálnak még a kapcsolódási képességein.

A felsőkategóriás készülék árcédulájára Magyarországon 310 ezer forint kerül.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.