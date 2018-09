Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6de63a78-f154-461b-b353-b7684551303d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180918_Ismeretlen_nemet_kolto_bokversevel_nevelnenk_hazafisagra_a_2osokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de63a78-f154-461b-b353-b7684551303d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34829a22-554f-4195-9a1c-38a7650d2010","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Ismeretlen_nemet_kolto_bokversevel_nevelnenk_hazafisagra_a_2osokat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:15","title":"Ismeretlen német költő bökversével nevelnénk hazafiságra a 2.-osokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg Orbán az EU \"zsoldosaitól\" félti a magyar határokat, Kurz és Merkel egyetértett a Frontex megerősítésében.","shortLead":"Míg Orbán az EU \"zsoldosaitól\" félti a magyar határokat, Kurz és Merkel egyetértett a Frontex megerősítésében.","id":"20180916_Kurz_megint_szembement_Orbannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fac50e-187b-4e4e-939a-c24e4baeb6a9","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Kurz_megint_szembement_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:57","title":"Kurz megint szembement Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253655d4-4146-46c4-8aa7-d57e2f5429a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Buda legnagyobb bevásárlóközpontjában, a bruttó 137 ezer négyzetméteres Etele Plaza kínálatában jelenik meg a legtöbb nagy divatmárka egy helyen Magyarországon.","shortLead":"Buda legnagyobb bevásárlóközpontjában, a bruttó 137 ezer négyzetméteres Etele Plaza kínálatában jelenik meg a legtöbb...","id":"20180918_Okosplaza_epul_48_milliard_forintbol_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=253655d4-4146-46c4-8aa7-d57e2f5429a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38fae-ea39-4586-874b-512b6810ef4d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180918_Okosplaza_epul_48_milliard_forintbol_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:26","title":"Okospláza épül 48 milliárd forintból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kicsit furcsán emlékezett a történelemre az olasz belügyminiszter.","shortLead":"Kicsit furcsán emlékezett a történelemre az olasz belügyminiszter.","id":"20180917_Salvini_az_olasz_kivandorlok_sosem_csinaltak_torvenytelenseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1138ab-b16e-487c-95b0-b2cfc7acae7a","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Salvini_az_olasz_kivandorlok_sosem_csinaltak_torvenytelenseget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:02","title":"Salvini: Az olasz kivándorlók sosem csináltak törvénytelenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart divatáru-polcain különös dolgok is kaphatók. Például olyan trikók, amelyeket a volt Szovjetunió nevének cirill betűs rövidítésével ékesítenek: CCCP.","shortLead":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart...","id":"20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae41a8bc-cc2d-4b38-8f6e-80391526ba0c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:15","title":"A balti államok keményen nekimentek a CCCP-s trikókat áruló amerikai áruházláncnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f83c8fc-acbb-439b-bfd1-d3bebc666918","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország polgárai a migrációról évek óta folyó vita ellenére pozitívan tekintenek a multikulturális társdalomra – ez derült ki a 2015 óta végzett első átfogó felmérésből. ","shortLead":"Németország polgárai a migrációról évek óta folyó vita ellenére pozitívan tekintenek a multikulturális társdalomra –...","id":"20180917_A_nemetek_tobbsege_tamogatja_a_multikulturat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f83c8fc-acbb-439b-bfd1-d3bebc666918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7d2025-a4bc-44ce-b4c9-7a46d64e5197","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_A_nemetek_tobbsege_tamogatja_a_multikulturat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:44","title":"A németek többsége támogatja a multikultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514428d1-323a-4276-a660-75b84bc37f19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd reggel 14 embert vittek el a rendőrök testi kényszer alkalmazásával.","shortLead":"Kedd reggel 14 embert vittek el a rendőrök testi kényszer alkalmazásával.","id":"20180918_megint_tuntetoket_vittek_el_a_kossuth_terrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514428d1-323a-4276-a660-75b84bc37f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd3257-750b-4137-814e-72018247b6f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_megint_tuntetoket_vittek_el_a_kossuth_terrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:31","title":"Megint tüntetőket vittek el a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36aafe12-2788-4c73-9b38-f0bdcf1e6d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem ismeri el a konstantinápolyi pátriárka joghatóságának felsőbbségét az orosz ortodox egyház - jelentette ki Ilarion volokolamszki metropolita, a moszkvai patriarchátus egyházközi külügyeinek irányítója vasárnap az RT televíziónak nyilatkozva.","shortLead":"Nem ismeri el a konstantinápolyi pátriárka joghatóságának felsőbbségét az orosz ortodox egyház - jelentette ki Ilarion...","id":"20180916_Ukrajna_miatt_osszeveszett_a_moszkvai_es_a_konstantinapolyi_patriarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36aafe12-2788-4c73-9b38-f0bdcf1e6d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2f6aac-0290-42cf-be44-1d45c1efc313","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Ukrajna_miatt_osszeveszett_a_moszkvai_es_a_konstantinapolyi_patriarka","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:11","title":"Ukrajna miatt összeveszett a moszkvai és a konstantinápolyi pátriárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]