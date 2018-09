Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német politikus a Financial Timesnak azt mondta, a keresztényi értékek, amelyeket ő képvisel, közelebb állnak a Ferenc pápai felfogáshoz, mint az orbánihoz. ","shortLead":"A német politikus a Financial Timesnak azt mondta, a keresztényi értékek, amelyeket ő képvisel, közelebb állnak...","id":"20180918_manfred_weber_financial_times_orban_viktor_sargentini_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2de7e-ebb9-4c9d-9210-7648a7445a79","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_manfred_weber_financial_times_orban_viktor_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:58","title":"Weber: Meg kell mutatnunk, hogy nyitottak vagyunk a migránsok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány a szavazás lezárulta óta vitatja a kétharmados többséget. Az EP nem adja ki a szakvéleményt.","shortLead":"A magyar kormány a szavazás lezárulta óta vitatja a kétharmados többséget. Az EP nem adja ki a szakvéleményt.","id":"20180917_A_Sargentiniszavazas_szabalyat_iro_kepviselo_elmondta_miert_nincs_igaza_a_Fidesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f29125b-0b98-4164-888d-86c0504b96ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_A_Sargentiniszavazas_szabalyat_iro_kepviselo_elmondta_miert_nincs_igaza_a_Fidesznek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:49","title":"A Sargentini-szavazás szabályát író képviselő elmondta, szerinte miért nincs igaza a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"jó munkához idő kell\" helyett új lemezt tett fel a miniszterelnök CEU-ügyben, de nem lett sokkal tisztább a kép az egyetem jövőjét illetően. ","shortLead":"A \"jó munkához idő kell\" helyett új lemezt tett fel a miniszterelnök CEU-ügyben, de nem lett sokkal tisztább a kép...","id":"20180917_Orban_a_CEUval_semmi_gond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3fa500-a1c0-4a88-b040-6ba656337b29","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_a_CEUval_semmi_gond","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:21","title":"Orbán: A CEU-val semmi gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","shortLead":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","id":"20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0e47cb-5efc-4961-913a-3fb21216bf93","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:56","title":"Meleg aktivisták kizárnák Szerbia meleg miniszterelnökét a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0468270e-0605-42f6-9ba1-9f4b7a37cd9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korlátlan ételfogyasztás mégsem volt annyira korlátlan.","shortLead":"A korlátlan ételfogyasztás mégsem volt annyira korlátlan.","id":"20180917_Kitiltottak_egy_all_you_can_eat_etterembol_egy_triatlonistat_mert_megevett_szaz_tal_szusit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0468270e-0605-42f6-9ba1-9f4b7a37cd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9224fbc6-7e15-4521-bc7c-5a27d267074f","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Kitiltottak_egy_all_you_can_eat_etterembol_egy_triatlonistat_mert_megevett_szaz_tal_szusit","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:52","title":"Kitiltottak egy all you can eat étteremből egy triatlonistát, mert megevett száz tál szusit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 400 forint körüli jelenlegi árral hazánk a mezőny viszonylag olcsóbb első harmadába tartozik.","shortLead":"A 400 forint körüli jelenlegi árral hazánk a mezőny viszonylag olcsóbb első harmadába tartozik.","id":"20180917_most_182_forint_a_legolcsobb_benzin_europaban_de_van_ahol_3x_dragabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a5f076-64df-4998-962d-5616bfaba8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_most_182_forint_a_legolcsobb_benzin_europaban_de_van_ahol_3x_dragabb","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:41","title":"Most 182 forint a legolcsóbb benzin Európában, de van, ahol 3x drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de5d993-0cfc-44ee-b4a5-f99a071afe07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Bombardier cég olyan villamosmozdonyt fejlesztett, amelynek működéséhez se áramszedő, se magasfeszültségű felsővezeték nem kell.","shortLead":"A kanadai Bombardier cég olyan villamosmozdonyt fejlesztett, amelynek működéséhez se áramszedő, se magasfeszültségű...","id":"20180918_bombardier_talent_3_villanymozdony_elektromos_vonat_akkumulatoros_vonat_mitrac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4de5d993-0cfc-44ee-b4a5-f99a071afe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa84cc29-082c-47fa-adc9-21ac9148a5ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_bombardier_talent_3_villanymozdony_elektromos_vonat_akkumulatoros_vonat_mitrac","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:03","title":"Bárcsak a MÁV-nál lenne: 60 éve nem járt ilyen vonat Európában, a németek 2019-ben bevetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába gyengül a forint, a magas áfakulcs miatt sokkal több magyar jár át külföldre bevásárolni, mint korábban.","shortLead":"Hiába gyengül a forint, a magas áfakulcs miatt sokkal több magyar jár át külföldre bevásárolni, mint korábban.","id":"20180917_Egyre_tobb_magyar_jar_at_kulfoldre_vasarolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ec39f7-64b8-4e85-a830-df4024200af9","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Egyre_tobb_magyar_jar_at_kulfoldre_vasarolni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:29","title":"Egyre több magyar jár át külföldre vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]