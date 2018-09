Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart divatáru-polcain különös dolgok is kaphatók. Például olyan trikók, amelyeket a volt Szovjetunió nevének cirill betűs rövidítésével ékesítenek: CCCP.","shortLead":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart...","id":"20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae41a8bc-cc2d-4b38-8f6e-80391526ba0c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:15","title":"A balti államok keményen nekimentek a CCCP-s trikókat áruló amerikai áruházláncnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a86af2-7627-461c-b2b2-af1eacbadbea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hetvenhét másodperccel javította meg a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát, s ő az első atléta a világon, aki hivatalos versenyen 2:02:00 alatt futotta végig a 42 kilométeres távot. Az új rekord 2:01.40. ","shortLead":"Hetvenhét másodperccel javította meg a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát, s ő az első atléta a világon...","id":"20180916_Maratonfutas__uj_vilagcsuccsal_egyre_kozelebb_a_ketoras_alomcsucshoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a86af2-7627-461c-b2b2-af1eacbadbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f28fe1-e42b-4aed-8111-4ca4398a0d1b","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Maratonfutas__uj_vilagcsuccsal_egyre_kozelebb_a_ketoras_alomcsucshoz","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:06","title":"Szenzációs világcsúcsot állított fel a maratoni távon a kenyai Kipchoge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Sargentini-jelentés elfogadása nem jelenti automatikusan a források elvonását.","shortLead":"A Sargentini-jelentés elfogadása nem jelenti automatikusan a források elvonását.","id":"20180917_Oettinger_uzent_a_kormanynak_az_osszes_EUpenzt_elvehetik_jogsertes_eseten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c411de5-98ab-4513-86e5-5864a4d34b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Oettinger_uzent_a_kormanynak_az_osszes_EUpenzt_elvehetik_jogsertes_eseten","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:22","title":"Oettinger üzent a kormánynak: az összes EU-pénzt elvehetik jogsértés esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad69d056-f6e5-4355-b7c0-10483c7ca1d8","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent Sortalanság szerzője. Ördögh Ottó a kötelező irodalomnak állít görbe tükröt, és középiskolai tanárként állítja, humorral bármely szöveg közel hozható a gyerekekhez. Kell-e változtatni a kötelezőlistán? Van-e bármilyen keresnivalója a politikának az irodalmi életben? Mi az ember egyetlen isteni tulajdonsága? Interjú.","shortLead":"Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent...","id":"20180917_oktatas_parodia_irodalom_konyv_tanulas_diakok_erettsegi_tanitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad69d056-f6e5-4355-b7c0-10483c7ca1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c536fee3-55bb-42b9-b4bc-a40b236688c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_oktatas_parodia_irodalom_konyv_tanulas_diakok_erettsegi_tanitas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:10","title":"\"Ne az döntsön, hogy most épp valaki jól fekszik az oktatásirányításnál, vagy sem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére használt anyagok is – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére...","id":"20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7758701-00a3-4a00-a699-1d74c35f3c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:03","title":"Amikor azt hiszi, egészséges ásványvizes palackot vesz le a polcról, lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László házelnök az Országházban fogadta a hivatalos látogatásra érkezett Pani Jathotut, a laoszi nemzetgyűlés elnökét és kíséretét.","shortLead":"Kövér László házelnök az Országházban fogadta a hivatalos látogatásra érkezett Pani Jathotut, a laoszi nemzetgyűlés...","id":"20180917_Kover_Laosz_strategiai_partnerunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89aec91-ffba-4227-8254-2c1aebbb7bb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kover_Laosz_strategiai_partnerunk","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:10","title":"Kövér: Laosz stratégiai partnerünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5baaca4-cb48-4f1b-a548-3779dd2ddd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a családalapítás mindenkinek saját döntése, ott nincs helye a politikának.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a családalapítás mindenkinek saját döntése, ott nincs helye a politikának.","id":"20180917_Kocsis_Mate_nem_volt_szerencses_Hoppal_Peter_Facebookposztja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5baaca4-cb48-4f1b-a548-3779dd2ddd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b994f132-2761-4732-8432-44b43df776d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kocsis_Mate_nem_volt_szerencses_Hoppal_Peter_Facebookposztja","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:29","title":"Kocsis Máté: nem volt szerencsés Hoppál Péter Facebook-posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének az ügyét. A városvezető szerint a kormány nagyon rosszul kezeli a 2016-os Brexit-referendum utáni kilépési tárgyalásokat.","shortLead":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének...","id":"20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30513666-d056-4901-ba81-ebdfca163223","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:32","title":"Új Brexit-népszavazást sürget a londoni polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]