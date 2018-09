Ellopott egy Tesla Model 3-at, majd 1600 km-t autózott vele az a tolvaj, aki a mobiltelefonja segítségével nyitotta ki és indította be valaki más autóját.

Az eddig csupán elméleti veszélyként emlegetett eshetőség most a gyakorlatban is megtörtént: elloptak egy Tesla Model 3-at egy okostelefon segítségével, a Minnesota államban lévő Bloomingtonban található Mall of America bevásárlóközpontból.. A dolog pikantériája, hogy a leuveni egyetem kutatócsoportja épp a napokban mutatta meg azt, hogy egy sérülékeny szoftver miatt mindössze fél percig tart elvinni egy Tesla Model S-t.

Most azonban még a sérülékeny szoftverre sem volt szükség. Egy, a számítógépes bűnözőkre specializálódott szakember szerint a tolvaj a Tesla ügyfélszolgálatánál elérte, hogy a szóban forgó Model 3 azonosítószámát adják hozzá a saját Tesla-profiljához. Ezek után már elég volt az is, hogy a tolvaj bejelentkezett a mobilján a Tesla-fiókjába, így kulcsok nélkül is el tudta vinni a kocsit – jelentette a Fox 9.

A beszámoló szerint a kocsit néhány nappal később a texasi Wacóban találták meg, mintegy 1600 km-re onnan, ahonnan ellopták. A tolvaj még a GPS jeladót is kikapcsolta, így a töltőállomások alapján tudták csak meghatározni, nagyjából hol lehet az autó. A rendőröknek végül sikerült elkapniuk a bűnözőt.

A Tesla Model 3 egy autókölcsönző tulajdonában van, a cég vezetője szerint pedig a 21 éves elkövető korábban már hat alkalommal bérelt tőlük autót, mielőtt a szóban forgó Teslát ellopta volna. A cég vezetője szerint a tolvaj jól ismerte a kocsi biztonsági berendezéseit, ezért is gondolták azt, hogy ő lehetett a tettes.

A Tesla képviselője az Electrecnek úgy nyilatkozott, a tolvaj valószínűleg azért tudta ellopni a járművet, mert korábban már kibérelte azt, a mobilján pedig ott voltak a bérleti információk. A kölcsönző cég azonban ezt cáfolta, mint mondták: a bérlés után törölték a telefonos hozzáférést a kocsihoz.

A Tesla nemrég adott hozzá egy plusz biztonsági kört az autóihoz. Ezek alapján a sofőrnek szükség esetén egy pinkódot is be kell ütnie, mielőtt elindulna az autó.

