Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"026d1963-6794-4762-b0ad-df1159e8fb29","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nagy volt az öröm. ","shortLead":"Nagy volt az öröm. ","id":"20180919_Csillag_hiressegek_setanya_Jack_Black","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026d1963-6794-4762-b0ad-df1159e8fb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247c0f79-4cb1-4ecb-9ae5-be81b27a604b","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Csillag_hiressegek_setanya_Jack_Black","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:56","title":"Csillagot kapott a Hírességek sétányán, pózolt, ugrált, lefeküdt a szakállas Jack Black","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az viszont nem derült ki, miből hosszabbítják meg. ","shortLead":"Az viszont nem derült ki, miből hosszabbítják meg. ","id":"20180918_Egy_allamtitkari_valasz_szerint_a_felcsuti_kisvasut_melyiti_a_hazaszeretetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ec0ee-07f0-4491-8108-ad311ee30687","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egy_allamtitkari_valasz_szerint_a_felcsuti_kisvasut_melyiti_a_hazaszeretetet","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:07","title":"Egy államtitkári válasz szerint a felcsúti kisvasút mélyíti a hazaszeretetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusok legalábbis optimisták.","shortLead":"A politikusok legalábbis optimisták.","id":"20180919_Brexit_elerheto_kozelsegben_a_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa573c62-1242-4dcc-bcb2-2a138f000f23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Brexit_elerheto_kozelsegben_a_megallapodas","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:44","title":"Brexit: elérhető közelségben a megállapodás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"Almási Miklós","category":"tudomany","description":"Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Válaszcikk Bojár Gábor vitaindító írására.","shortLead":"Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Válaszcikk Bojár Gábor vitaindító írására.","id":"20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4908c6a0-215b-47e9-b00f-5d161041a3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:27","title":"A forradalom csodái – és félelmeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377f526d-4286-4722-bfcd-52c0dd3c2a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kanadai kutatás szerint az otthoni fertőtlenítőszerek gyakori használata miatt akár még túlsúlyos is lehet a gyerek. Az ok a bélflóra egyensúlyának felborulásában keresendő. ","shortLead":"Egy kanadai kutatás szerint az otthoni fertőtlenítőszerek gyakori használata miatt akár még túlsúlyos is lehet...","id":"20180919_Osszefugges_lehet_a_tulzasba_vitt_takaritas_es_a_gyerekkori_elhizas_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=377f526d-4286-4722-bfcd-52c0dd3c2a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45141fa5-879b-4787-836d-beadcd90b64b","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Osszefugges_lehet_a_tulzasba_vitt_takaritas_es_a_gyerekkori_elhizas_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:35","title":"Összefüggés lehet a túlzásba vitt takarítás és a gyerekkori elhízás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. Elfogadták a Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslatát. ","shortLead":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. Elfogadták a Nemzeti Versenyképességi...","id":"20180918_Itt_a_nagy_terv_igy_csiszolna_a_magyarok_idegennyelvtudasat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eace26d-77b4-48bf-b2d7-42543fe7f20a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Itt_a_nagy_terv_igy_csiszolna_a_magyarok_idegennyelvtudasat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:33","title":"Itt a nagy terv: így csiszolná a magyarok idegennyelv-tudását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek, hogy félreálljon, és átadja a helyet olyanoknak, akik többet tudnak hozzátenni a magyar teniszhez.","shortLead":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek...","id":"20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7365762-33f5-407d-ba0e-bc205c566f35","keywords":null,"link":"/sport/20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:59","title":"Döntésképtelen a teniszszövetség: újabb elnökségi tag távozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda Kodiaqnál is nagyobb egy kicsit.","shortLead":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda...","id":"20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d65225c-84ae-4c67-8cad-0cdc7c9aefa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:21","title":"Itt a Seat Tarraco, a spanyolok 7 üléses új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]