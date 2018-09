Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b58b8bba-1077-46fa-a43d-04cffa66e87b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.","shortLead":"Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.","id":"20180918_tim_cook_apple_iphone_xs_ara_innovacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b58b8bba-1077-46fa-a43d-04cffa66e87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c7999c-9f0b-4cce-9270-d98b816446b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_tim_cook_apple_iphone_xs_ara_innovacio","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:03","title":"Megszólalt Tim Cook az idei iPhone-ok áráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem biztos, hogy a Liverpool támadója pályára tud lépbni kedden a Paris Saint-Germain elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen.","shortLead":"Nem biztos, hogy a Liverpool támadója pályára tud lépbni kedden a Paris Saint-Germain elleni labdarúgó Bajnokok...","id":"20180917_majdnem_kinyomtak_a_szemet_kerdeses_firmino_jateka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7e82c9-d53c-4ceb-930f-46042932b163","keywords":null,"link":"/sport/20180917_majdnem_kinyomtak_a_szemet_kerdeses_firmino_jateka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:20","title":"Majdnem kinyomták a szemét, kérdéses Firmino játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás, fellendülés szakasza is. ","shortLead":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás...","id":"20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4580760-e002-4dee-95ca-821ca41d85b2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:27","title":"Egyetlen ábrán az elmúlt 10 év ingatlanpiaci változásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","shortLead":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","id":"20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1049c-389c-4f0b-a86c-e9f75c5f5981","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:56","title":"A Coca-Cola is kannabiszos üdítőt készül gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f7c949-79c6-45af-9a48-ed98b09efc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter volt az ellenzék civil jelöltje a józsefvárosi időközi polgármester-választáson július 8-án. A Fidesz Sára Botondot indította Kocsis Máté helyére, az ellenzék Győri mögé állt be. Aki most kendőzetlenül, saját példáján keresztül leír mindent, milyen állapotban van az ellenzék.","shortLead":"Győri Péter volt az ellenzék civil jelöltje a józsefvárosi időközi polgármester-választáson július 8-án. A Fidesz Sára...","id":"20180918_Ismeretlen_volt_es_nem_tud_beszelni__oszinten_vall_az_ellenzeki_jelolt_miert_nyert_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00f7c949-79c6-45af-9a48-ed98b09efc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab410f-4af5-4f92-83bb-7dcb57fd65c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ismeretlen_volt_es_nem_tud_beszelni__oszinten_vall_az_ellenzeki_jelolt_miert_nyert_a_Fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:46","title":"Ismeretlen volt, és nem tud beszélni – őszintén vall az ellenzéki jelölt, miért nyert a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1febefcf-5799-497c-b208-08da6371add3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a konstelláció csak egyféleképpen jöhetett létre.","shortLead":"Ez a konstelláció csak egyféleképpen jöhetett létre.","id":"20180918_papamobil_audi_r8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1febefcf-5799-497c-b208-08da6371add3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611b06a2-68d3-4176-b1d3-d75bd46537a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_papamobil_audi_r8","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:48","title":"Szokatlanabb páros nem is lehetne, Pápamobil mellett egy Audi R8 az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 95-ös benzin 2 forinttal, a gázolaj 3 forinttal lesz olcsóbb.","shortLead":"A 95-ös benzin 2 forinttal, a gázolaj 3 forinttal lesz olcsóbb.","id":"20180917_400_forint_ala_csokken_a_benzin_ara_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb716a6-601f-475e-b2e1-b20cda8645c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_400_forint_ala_csokken_a_benzin_ara_szerdan","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:54","title":"400 forint alá csökken a benzin ára szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbeca351-568b-413d-9eb7-54c6f1bc0532","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jönnek zsoldosok?","shortLead":"Jönnek zsoldosok?","id":"20180917_Hatarorizet_kozlemenyben_cafolja_Orban_Viktort_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbeca351-568b-413d-9eb7-54c6f1bc0532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74422e3b-a64a-44aa-b7f1-a14305b88ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Hatarorizet_kozlemenyben_cafolja_Orban_Viktort_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:23","title":"Határőrizet: közleményben cáfolja Orbán Viktort az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]