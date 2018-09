Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapos csúcsra erősödött a forint, de még így is 322 forintot kell fizetni egy euróért.","shortLead":"Hónapos csúcsra erősödött a forint, de még így is 322 forintot kell fizetni egy euróért.","id":"20180918_Egy_honapja_nem_volt_ilyen_eros_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cebd93-26ad-4881-b30b-f6ccaa8a9373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egy_honapja_nem_volt_ilyen_eros_a_forint","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:41","title":"Egy hónapja nem volt ilyen erős a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a12467-e047-4cee-98fd-eede253b897e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180919_Hoppacska_visszanyalt_a_Sargentiniszavazas_Meszaros_Lorinc_lapjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a12467-e047-4cee-98fd-eede253b897e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f5f685-d800-4675-86fd-1277d607837e","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Hoppacska_visszanyalt_a_Sargentiniszavazas_Meszaros_Lorinc_lapjainal","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:45","title":"Hoppácska, visszanyalt a Sargentini-szavazás Mészáros Lőrinc lapjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autógyárak dolga támogatni a vevőket, hogy környezetkímélő járművet vegyenek – mondta a német közlekedési miniszter.","shortLead":"Az autógyárak dolga támogatni a vevőket, hogy környezetkímélő járművet vegyenek – mondta a német közlekedési miniszter.","id":"20180918_Tamogassak_a_gyarak_aki_kornyezetbarat_autot_vesz__keri_a_nemet_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c576104-e13b-428b-b2e5-f3e3b2490c38","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Tamogassak_a_gyarak_aki_kornyezetbarat_autot_vesz__keri_a_nemet_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:01","title":"Támogassák a gyárak, aki környezetbarát autót vesz – kéri a német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó helyre került Magyarország a nyugdíjasok életminőségét vizsgáló listán.","shortLead":"Az utolsó helyre került Magyarország a nyugdíjasok életminőségét vizsgáló listán.","id":"20180918_Erre_a_listara_nem_leszunk_buszkek_Magyarorszagon_a_legrosszabb_nyugdijasnak_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03badcb9-8f44-4427-9cb7-66aefa3534c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Erre_a_listara_nem_leszunk_buszkek_Magyarorszagon_a_legrosszabb_nyugdijasnak_lenni","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:21","title":"Erre a listára nem leszünk büszkék: Magyarországon a legrosszabb nyugdíjasnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés közelebb van, mint gondolnánk. ","shortLead":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés...","id":"20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4936efc-4f30-4a4c-aa65-bbf5c57abc18","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:10","title":"Széles mosoly, ölelkezés: a két Korea megállapodott az atomfegyverek leszereléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7830ec49-e4b9-4f29-aa21-ceb6d581873c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Alibaba alapítója szerint minimum két évtizedig tart majd a Kína–Amerika kereskedelmi háború, és ennek Európa is áldozatául eshet.","shortLead":"Az Alibaba alapítója szerint minimum két évtizedig tart majd a Kína–Amerika kereskedelmi háború, és ennek Európa is...","id":"20180919_20_eves_haboru_teheti_tonkre_Europa_kereskedelmet__figyelmeztet_Jack_Ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7830ec49-e4b9-4f29-aa21-ceb6d581873c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58fb60d-6975-4410-8479-5e56b3535e76","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_20_eves_haboru_teheti_tonkre_Europa_kereskedelmet__figyelmeztet_Jack_Ma","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:25","title":"20 éves háború teheti tönkre Európa kereskedelmét – figyelmeztet Jack Ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzat csak azzal a feltétellel nyújt támogatást a projekthez, ha az emiatt szükséges lezárások időtartama nem haladja meg a 18 hónapot.","shortLead":"A kormányzat csak azzal a feltétellel nyújt támogatást a projekthez, ha az emiatt szükséges lezárások időtartama nem...","id":"20180918_Legfeljebb_masfel_evre_zarhatjak_le_a_Lanchidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3926d369-f09e-46d2-821b-a30afb1944e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Legfeljebb_masfel_evre_zarhatjak_le_a_Lanchidat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:12","title":"Legfeljebb másfél évre zárhatják le a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távoznia kellett a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Osztályának éléről dr. Székely Lászlónak – értesült a 24.hu.","shortLead":"Távoznia kellett a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Osztályának éléről dr. Székely...","id":"20180919_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_foorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8d31a1-cccc-42c1-9363-f655da4b23e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_foorvos","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:19","title":"Elküldték az Országos Kardiológiai Intézet osztályvezető főorvosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]