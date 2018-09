Idén áprilisban újabb szondát küldött az űrbe a NASA, ez a fellövés azonban kissé eltért a korábbi expedíciók kezdetétől: a megfelelő löketet ugyanis az Elon Musk alapította SpaceX adta, mivel az egységet a milliárdos cége által tervezett hordozórakétával, a Falcon 9-essel bocsátották útjára.

A TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) az űrhivatal új exobolygóvadász űrszondája, és azért készült, hogy Naprendszeren kívüli planétákat, azaz exobolygókat fedezzen fel. Az egység azóta is folyamatosan gyűjti az adatokat, nemrég pedig meg is küldte az első eredményeket. Illetve pontosabban az útjában álló "látnivalókról" készült felvételeket:

© NASA/MIT/TESS

Ezeket úgynevezett "first light" képeknek nevezi a szakma, amely arra utal, hogy a szonda teleszkópja most először rögzített már elemezhető adatokkal rendelkező képanyagot. A TESS persze korábban is készített és sugárzott már vissza a Földre fotókat. Erre az egység tesztüzeme alkalmával került sor, az akkori kép több mint 200 ezer(!) csillagot tartalmazott.

A mostani fotók is jelentős mérföldkövek számítanak, lévén az elsők, amelyek a remélhetőleg az új világok felé tartó szonda útján készültek. A nagyjából személyautó méretű TESS fedélzetén négy nagy látószögű kamera található, ennél fogva négy különböző szögben képes rögzíteni a látottakat, hatalmas területet lefedve. A fotók augusztus 7-én, az égbolt déli részén készültek, és a Kis- és Nagy Magellán-felhők, továbbá két szabálytalan törpegalaxis is látható rajtuk. Az északi részt egyelőre nem "szkenneli", arra majd csak a misszió második évében kerül sor.

© NASA/MIT/TESS

Paul Hertz, a NASA asztrofizikai részlegének igazgatója szerint a TESS kameráiban hihetetlen lehetőségek rejlenek, melyek nagy segítséget jelent ahhoz, hogy rátaláljunk egy esetleges második Földre.

