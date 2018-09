A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új masina pontról pontra úgy néz ki, mint a több mint húsz évvel ezelőtti konzol, és természetesen játékok is vannak hozzá.

Talán maga a Nintendo sem számított arra, mekkora siker koronázza majd döntését, miután a játékgyártónál arra jutottak: újra csatasorba állítják NES és SNES konzoljaikra hajazó rerógépeket. Azzal a különbséggel, hogy ezek a masinák méretben némileg kisebbek, mint kilencvenes évekbeli megfelelőik, küllemben és élményben ugyanakkor a régi időket idézik.

© Nintendo

Hogy a kiszagolt pénzügyi diadal vagy a közelgő 25 éves születésnap miatt, nem tudni, de a Sony is hasonlóképp cselekszik: szerdai bejelentésük szerint újra kiadják az amerikai kontinensen 1994-ben piacra került, hosszú évekig hazánkban is igen népszerűnek számított konzoljukat. A 100 dollárba, illetve annak megfelelő euróba kerülő PlayStation Classic alapvetően 20 játékot tartalmaz, olyan ismert címek korabeli darabjait, mint a Tekken vagy a Final Fantasy. Az ígéretek alapján azonban további programok is várhatók, ám ennek részleteit még nem közölte a Sony.

A magyar pénzben nézve nagyjából 24 ezer forintot kóstáló masina a Nintendo méretfaragási trükkjéhez hasonlóan kisebb, mint az eredeti, egész pontosan 45 százalékkal. Az átalakítás miatt persze más eltérések is mutatkoznak: a tévéhez/monitorhoz HDMI-vel csatlakozik, lemezt egyáltalán nem lehet hozzáadni, így a rekeszt nyitó gomb sem eredeti, hanem a játékváltó funkciót tölti be. A Reset pedig nem újraindítja a gépet, hanem szünetelteti az éppen futó programot.

Mi van a dobozban? © Sony

Hát ez! © Sony

A régi-új PlayStationt december 3-án kezdik forgalmazni, ez egyben a világpremier időpontja is. Páros kikapcsolódásra vágyóknak örömteli hír lehet, hogy alapból két kontrollert csomagol mellé a gyártó.

