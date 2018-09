Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5336c327-295b-4360-a7ca-db9dfbcde34c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közgyűlést tartottak a Mátrai Erőműnél.","shortLead":"Közgyűlést tartottak a Mátrai Erőműnél.","id":"20180919_Naperomuvet_is_epit_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5336c327-295b-4360-a7ca-db9dfbcde34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3d3f6-b3a3-46ae-8d5e-2aedaf5f0242","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Naperomuvet_is_epit_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:01","title":"Naperőművet is épít Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Virginia Tech műszaki egyetem kutatóinak elsőként sikerült kifejleszteniük egy olyan, vegyszerek és energiafelhasználás nélkül működő fagymentesítő technológiát, amely állításuk szerint korlátlan ideig képes egy felület 90 százalékát szárazon és jégmentesen tartani.","shortLead":"Az amerikai Virginia Tech műszaki egyetem kutatóinak elsőként sikerült kifejleszteniük egy olyan, vegyszerek és...","id":"20180919_vegyszerek_energia_nelkul_mukodo_fagymentesito_technologia_fagymentesites_jegtelenites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8436aa1-744b-4f2f-8f1a-7822c8658a29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_vegyszerek_energia_nelkul_mukodo_fagymentesito_technologia_fagymentesites_jegtelenites","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:03","title":"Minden autós álma: kitalálták a vegyszerek és energia nélkül működő fagymentesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Az Index most így általánosan ellenzékeset játszik, vagy lesz még belőle érdemi lap valaha?\" – kérdezte Oltyán József egy poszt alatt korábban az Index Facebookján. Nem nehéz kitalálni ez után, milyen jövőt szeretne a lapnak.","shortLead":"\"Az Index most így általánosan ellenzékeset játszik, vagy lesz még belőle érdemi lap valaha?\" – kérdezte Oltyán József...","id":"20180918_Nagy_elannal_kritizalta_az_ellenzeki_mediumokat_az_Index_moge_kerult_uj_KDNPs_tulajdonos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6eb47f-b16a-4588-86c9-49abd1a27cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Nagy_elannal_kritizalta_az_ellenzeki_mediumokat_az_Index_moge_kerult_uj_KDNPs_tulajdonos","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:22","title":"Nagy elánnal kritizálta az ellenzéki médiumokat az Index mögé került új KDNP-s tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c55a8-f824-44c5-ba3b-f4d24432205a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.","shortLead":"Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.","id":"20180918_19_torvenyjavaslatot_terjesztett_be_az_MSZP_a_demokracia_helyreallitasa_erdekeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c55a8-f824-44c5-ba3b-f4d24432205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923df41-7c66-4d59-ad56-23301ea4a7b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_19_torvenyjavaslatot_terjesztett_be_az_MSZP_a_demokracia_helyreallitasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:13","title":"19 törvényjavaslatot terjesztett be az MSZP a demokrácia helyreállítása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 20-án két budapesti helyszínen is elcsíphetjük a sztárt.","shortLead":"Szeptember 20-án két budapesti helyszínen is elcsíphetjük a sztárt.","id":"20180918_Jovok_Budapest__ismet_magyarul_uzent_rajongoinak_Terence_Hill","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cfd77c-d828-4fd8-98b7-9cba9a3347a1","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Jovok_Budapest__ismet_magyarul_uzent_rajongoinak_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:19","title":"\"Jövök, Budapest!\" – ismét magyarul üzent rajongóinak Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de5d993-0cfc-44ee-b4a5-f99a071afe07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Bombardier cég olyan villamosmozdonyt fejlesztett, amelynek működéséhez se áramszedő, se magasfeszültségű felsővezeték nem kell.","shortLead":"A kanadai Bombardier cég olyan villamosmozdonyt fejlesztett, amelynek működéséhez se áramszedő, se magasfeszültségű...","id":"20180918_bombardier_talent_3_villanymozdony_elektromos_vonat_akkumulatoros_vonat_mitrac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4de5d993-0cfc-44ee-b4a5-f99a071afe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa84cc29-082c-47fa-adc9-21ac9148a5ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_bombardier_talent_3_villanymozdony_elektromos_vonat_akkumulatoros_vonat_mitrac","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:03","title":"Bárcsak a MÁV-nál lenne: 60 éve nem járt ilyen vonat Európában, a németek 2019-ben bevetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","shortLead":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","id":"20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3c22e7-6d7b-492b-aeeb-9a6996d4d455","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:21","title":"Feszültségkeltő: itt az első tisztán elektromos Audi, az e-tron divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta Sanghajban a Mesterséges Intelligencia Világkonferenciájának megnyitóján Liu Ho miniszterelnök-helyettes. ","shortLead":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta...","id":"20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a3a9a-bfdd-4481-989c-cd59c5eba8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:36","title":"Mi lesz a szerényebb képességű politikusokkal, ha oda is betör a mesterséges intelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]