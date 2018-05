Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a7619f2-9af5-4250-94c3-01e549e3e692","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagy tanulságokra jött rá 8 év alatt.","shortLead":"Nagy tanulságokra jött rá 8 év alatt.","id":"20180517_Ime_Balog_Zoltan_utolso_miniszterkent_elmondott_beszede","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a7619f2-9af5-4250-94c3-01e549e3e692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c33856-50a0-402f-ad67-8f38a946db67","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ime_Balog_Zoltan_utolso_miniszterkent_elmondott_beszede","timestamp":"2018. május. 17. 13:45","title":"Íme Balog Zoltán utolsó, miniszterként elmondott beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt a Magyar Időknek adott pénteki interjújában Tarlós István. Szerinte az újabb Orbán-kormány csak Budapest javát szolgálja.","shortLead":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt...","id":"20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a519099d-9d5e-46de-bb02-97d919cc73f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","timestamp":"2018. május. 18. 07:31","title":"Tarlós: Orbán korrektségéhez nem fér kétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 318 forint fölött jár az euró árfolyama.","shortLead":"Már 318 forint fölött jár az euró árfolyama.","id":"20180518_Tobbeves_melypontra_kerult_a_forint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc390956-b266-40c6-8b07-c77c6076c61e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Tobbeves_melypontra_kerult_a_forint","timestamp":"2018. május. 18. 18:12","title":"Többéves mélypontra került a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csütörtöki kitörés olyan erős volt, hogy a tűzhányó hamuja valószínűleg beteríti Hawaii Nagy Szigetét. ","shortLead":"A csütörtöki kitörés olyan erős volt, hogy a tűzhányó hamuja valószínűleg beteríti Hawaii Nagy Szigetét. ","id":"20180517_Tombol_a_Kilauea_vulkan_hamuba_borulhat_Hawaii_egyik_szigete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3029c501-f2e4-4085-a07f-1a4432c7f71f","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Tombol_a_Kilauea_vulkan_hamuba_borulhat_Hawaii_egyik_szigete","timestamp":"2018. május. 17. 19:34","title":"Tombol a Kilauea vulkán, hamuba borulhat Hawaii egyik szigete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég került nyilvánosságra, hogy komoly biztonsági hiányosságokat tárt fel az amerikai kormány a magyar útlevélkiadási rendszerben. Az Európai Bizottság is magyarázatot kér a magyar hatóságoktól a felmerült visszaélésekre. ","shortLead":"Nemrég került nyilvánosságra, hogy komoly biztonsági hiányosságokat tárt fel az amerikai kormány a magyar...","id":"20180517_Brusszel_is_magyarazatot_var_a_magyar_utlevelekkel_kapcsolatos_visszaelesekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0206067-f117-4b58-b830-9c06858c429a","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Brusszel_is_magyarazatot_var_a_magyar_utlevelekkel_kapcsolatos_visszaelesekre","timestamp":"2018. május. 17. 12:56","title":"Brüsszel is magyarázatot vár a magyar útlevelekkel kapcsolatos visszaélésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed9d9-76b0-496c-bb4f-ee3e0c16b733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő választás. ","shortLead":"Meglepő választás. ","id":"20180518_Eldolt_ki_vezeti_majd_az_oltarhoz_Meghan_Marklet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50fed9d9-76b0-496c-bb4f-ee3e0c16b733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0176930c-4e80-4b98-a34a-63c7d7ebb1eb","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Eldolt_ki_vezeti_majd_az_oltarhoz_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. május. 18. 11:29","title":"Eldőlt, ki vezeti majd az oltárhoz Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával működő szakbizottság 200 ezer névtelen önkéntes alkoholfogyasztási szokásait figyeli 2013 óta.","shortLead":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával...","id":"20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bde7a9-04ad-4db2-a207-0dfbff35dc8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","timestamp":"2018. május. 18. 10:05","title":"Meghökkentő felmérés a munkahelyi alkoholfogyasztásról, tudja, kik a legnagyobb piások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d3bbe0-28c8-42e2-82aa-a6fa8bee44bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180518_Elkepeszto_mire_kepes_a_zongoraval__Peter_Bence_uj_feldolgozassal_jelentkezett_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85d3bbe0-28c8-42e2-82aa-a6fa8bee44bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c363681e-b98e-4d41-a6b2-5e7340fc5b0d","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Elkepeszto_mire_kepes_a_zongoraval__Peter_Bence_uj_feldolgozassal_jelentkezett_video","timestamp":"2018. május. 18. 16:32","title":"Elképesztő, mire képes a zongorával – Péter Bence új feldolgozással jelentkezett (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]