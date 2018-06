Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú Katinka az Iron Aquaticsban úszó gyerekek szüleit nyugtatta egy rendkívül értekezleten, egyre több derül ki az elmondottakról. ","shortLead":"Hosszú Katinka az Iron Aquaticsban úszó gyerekek szüleit nyugtatta egy rendkívül értekezleten, egyre több derül ki...","id":"20180607_Hosszu_Keves_eselyt_latok_hogy_Shane_ujra_Magyarorszagra_jojjon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e7767c-ef50-4bf5-9e29-4bfbcc556d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Hosszu_Keves_eselyt_latok_hogy_Shane_ujra_Magyarorszagra_jojjon","timestamp":"2018. június. 07. 11:53","title":"Hosszú: \"Kevés esélyt látok, hogy Shane újra Magyarországra jöjjön\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e64961-5f1a-4af6-b93d-65bc055b8110","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy a kormány pénzt adna a profi labdarúgásra – ezt a véleményt írásba is adta Rétvári Bence.","shortLead":"Nem igaz, hogy a kormány pénzt adna a profi labdarúgásra – ezt a véleményt írásba is adta Rétvári Bence.","id":"20180607_A_kormany_szerint_ok_nem_is_tamogatjak_a_magyar_profi_focit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1e64961-5f1a-4af6-b93d-65bc055b8110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fa2956-dfc0-4c10-8ca1-2114110a7f39","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_A_kormany_szerint_ok_nem_is_tamogatjak_a_magyar_profi_focit","timestamp":"2018. június. 07. 17:22","title":"A kormány azt állítja, nem is támogatja a magyar profi focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c417b5a0-fbfa-41c1-a870-b361b618dfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos képviselőt pártja tavaly májusi tisztújítása után szorították ki a parlamenti frakcióból, júniusban lemondott mandátumáról és a háttérbe vonult. Most a pártot is otthagyta.","shortLead":"A jobbikos képviselőt pártja tavaly májusi tisztújítása után szorították ki a parlamenti frakcióból, júniusban...","id":"20180608_novak_elod_kilepett_a_jobbikbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c417b5a0-fbfa-41c1-a870-b361b618dfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a1492b-77c5-449c-a177-55319a8bb641","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_novak_elod_kilepett_a_jobbikbol","timestamp":"2018. június. 08. 19:12","title":"Novák Előd kilépett a Jobbikból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt a verziót támogatja a főpolgármester által felállított, a gát nyomvonalát vizsgáló szakmai grémium. A véleményt a jövő héten tárgyalja a fővárosi közgyűlés.","shortLead":"Legalábbis ezt a verziót támogatja a főpolgármester által felállított, a gát nyomvonalát vizsgáló szakmai grémium...","id":"20180608_Tarlos_Romai_fovarosi_kozgyules_dontes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407cc795-f6e9-4b15-b039-79a5936911e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Tarlos_Romai_fovarosi_kozgyules_dontes","timestamp":"2018. június. 08. 17:07","title":"A Római-parton, de nem a partélen épülhet a gát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8f788e-d888-4fa5-9c29-a951530099cc","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Éttermet, kávézót nyitna Budapesten? Sinkó Bori már túl van rajta, és egy maróan őszinte blogbejegyzésben adott tanácsot azoknak, akik erről álmodoznak.","shortLead":"Éttermet, kávézót nyitna Budapesten? Sinkó Bori már túl van rajta, és egy maróan őszinte blogbejegyzésben adott...","id":"20180607_Az_etteremnyitas_sok_embernel_csak_egy_szexi_illuzio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8f788e-d888-4fa5-9c29-a951530099cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9502705-9fd0-4c7f-b454-8e2b5416a35b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Az_etteremnyitas_sok_embernel_csak_egy_szexi_illuzio","timestamp":"2018. június. 07. 10:29","title":"„Az étteremnyitás sok embernél csak egy szexi illúzió”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drasztikus szabálymódosítást hajtottak végre azért, hogy náluk valósuljon meg a világ legnagyobb részvénykibocsátása. Sokan „mélyen csalódottak”.","shortLead":"Drasztikus szabálymódosítást hajtottak végre azért, hogy náluk valósuljon meg a világ legnagyobb részvénykibocsátása...","id":"20180608_Melyen_behajolt_a_szaudi_Aramconak_a_londoni_tozsde","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ed9ad5-f7b2-40c8-b543-99e1bdde0eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Melyen_behajolt_a_szaudi_Aramconak_a_londoni_tozsde","timestamp":"2018. június. 08. 13:52","title":"Mélyen behajolt a szaúdi Aramcónak a londoni tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Blikk szúrta ki, hogy eladó a válófélben levő Galambos Dorina és Pély Barna budai lakása.","shortLead":"A Blikk szúrta ki, hogy eladó a válófélben levő Galambos Dorina és Pély Barna budai lakása.","id":"20180607_Ha_van_100_millioja_megveheti_Pely_Barna_lakasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b612c61-d3e7-4d2d-8360-6dc03c6a49b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Ha_van_100_millioja_megveheti_Pely_Barna_lakasat","timestamp":"2018. június. 07. 13:42","title":"Ha van 100 milliója, megveheti Pély Barna lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban élőknek, és dolgozik a kármentésen is.","shortLead":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban...","id":"20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6839e970-f9eb-4253-8e9c-74f3469bc2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","timestamp":"2018. június. 07. 12:57","title":"Bámulatos és félelmetes a Hawaii-i vulkán éjjel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]