HVG: Milyen trendek jellemzik a kelet- és közép-európai térségben az e-kereskedelmet?

Ilja Kretov: Miközben lendületesen növekszik a forgalom, az iparág a globalizáció felé halad: egyre nő az országhatárokat átlépő tranzakciók aránya. Egyúttal mind több a kereskedő is a nemzetközi forgalomban, az eBay mellett például ott van az Aliexpress, az Amazon vagy a Wish is. A kelet- és közép-európai térségben nagyon gyorsan, évente 20 százalék körüli tempóban növekszik az e-kereskedelem, s ez a trend még legalább 3–5 évig megmarad. Ezzel függ össze, hogy mindenhol szigorodnak a szabályok: a hatóságok próbálják védeni a belső piacokat, a vám- és adóhivatal ellenőrizni akarja a forgalmat.

Az eBay amerikai vállalat, meghatározó USA-beli jelenléttel. Mennyire fontos a cégnek Kelet-Közép-Európa, s mennyire használják a magyarok az eBayt?

Valóban az USA, valamint a német, a brit és az ausztrál piac a legfontosabb számunkra, de a közép-európai térség szerepe is növekszik, s itt még sok a továbblépési lehetőség. A magyarok elsősorban lakás- és kerti felszereléseket, divatárut – saját dizájnt vagy márkás termékeket – ajánlanak az eBayen, de kelendőek a gyűjteményeket gyarapító darabok – érmék, bélyegek vagy akár legófigurák is. A legfőbb piac Európa, oda megy a magyarok által eladott áruk 60 százaléka, a második helyen az USA áll 30 százalékkal. A magyarországi eladók többsége magánszemély vagy magánvállalkozó, de bőven vannak cégek is.

© Eurostat, Digital Hungary

Hogyan lehet javítani az eladási mutatókat?

A sikernek megvan a maga algoritmusa. A legfontosabb az, hogy legalább két fénykép kísérje a piacra bocsátott árut. A statisztikáink azt mutatják, hogy minden egyes további fotó 15–18 százalékkal növeli az értékesítési esélyeket. A jó képek mellé részletes és pontos leírás is kell, hiszen meg kell győzni a talán az USA egyik városában élő vevőjelöltet, hogy ismeretlenül is nekem adja a pénzét. A fordításra is érdemes figyelni, sokan azt hiszik, hogy az ebay.com az egyetlen oldal, pedig a piactérnek német, brit, olasz, spanyol és francia oldala is van. Ezeken a felületeken a helyiek a saját nyelvükön keresnek, így a leírás fordításával növelhető a siker esélye. Érdemes használni a vásárlók közelében lévő raktárakat is, hiszen a vevők nem akarnak sokáig várni a megrendelt árura. Akik ezekben a raktárakban is tárolnak árut, azok jelentősen csökkenthetik a szállítási időt, s meg is duplázhatják az eladásaikat.

Milyen hibákat nem szabad elkövetni?

Mindenképpen el kell kerülni a beváltatlan ígéreteket: a rossz leírás, a késedelmes szállítás vagy az, ha menet közben elfogy az ajánlott termék, mind rontja az eladó értékelését és megbízhatóságát. Nemegyszer a nagyobb vállalatok is rosszul kezelik az online értékesítési csatornákat. Ez ugyanis más, mint a hagyományos kereskedelem: kisebbek például a szállítási tételek, s a vevőkkel sokszor egyenként kell beszélni. Sok nagy cég képtelennek tűnik erre.

Mennyire jellemző az, hogy az eladók egyszerre több internetes csatornán próbálják értékesíteni a termékeiket?

Sokan vannak, akik több oldalon is próbálkoznak – így legalább van lehetőségük összehasonlítani a feltételeket. Az eBay nagy előnye, hogy 1,1 milliárd áru szerepel a kínálatunkban; ha valaki venni akar valamit, nagyon valószínű, hogy nálunk megtalálja.

Kiszoríthatja-e az e-kereskedelem a hagyományos csatornákat?

Attól függ, milyen távlatban gondolkodunk. Jelenleg inkább az a jellemző, hogy párhuzamosan folyik az értékesítés. Van, aki az interneten néz ki magának egy árut, de végül hagyományos csatornán vásárolja meg, ahol jobban megnézheti, megérintheti a terméket. És megvan ennek a fordítottja is, amikor a kinézett árut a neten rendelik meg. Fontos újdonság a mobilhasználat gyors terjedése, Nagy-Britanniában már ötpercenként rendelnek autót mobilról. Képzelje el: valaki utazik a metrón, s úgy dönt, hogy közben vesz egy autót. És meg is teszi.