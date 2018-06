Az „autentikus” jég(hegyek) tanulmányozása nemcsak nehéz, hanem drága is. A helyszíni fúrást végzők mellett vannak olyan tudósok, akik a nagyobb leszakadt darabokat vizsgálják. Egy-egy ilyen blokk nyomon követésére alkalmas készülék 5 ezer dollárba (több mint 1,3 millió forintba) kerül, és mivel gyakran csak helikopterek segítségével lehet őket elhelyezni, a számla végösszege még több. Ezzel szembesült Daniel Frazier Carlson, a dán Aarhusi Egyetem oceanográfusa, aki a kereskedelmi forgalomban kapható nyomkövetők helyett sajátot fejlesztett. Az Excite (Expendable Ice Tracker) névre hallgató kütyü megalkotásához olcsó és könnyen beszerezhető elemeket használt. A készülék agyát egy olyan GPS-es követő jelenti, melyet az elektronikai nagyáruházakban jellemzően azért szoktak beszerezni a vásárlók, hogy kerékpárjukra vagy hajójukra szereljék, a jármű illetéktelen elmozdítását jelző lopásgátlóként. A kis kütyüt és az azt tápláló elemet Carlson egy PVC-csőben helyezte el. Egy ilyen vízálló, többször használható nyomkövetőt négy óra alatt meg lehet építeni, 300 dolláros költsége pedig csupán töredéke a készen kapható tudományos eszközök árának. © Daniel Frazier Carlson A tudós a Popular Science című tudományos magazinnak adott interjújában azt is elmondta: egy olcsó drón és egy GoPro kamera összeszerelése után, a megfelelő szoftver segítségével arra is képes, hogy távolról készítsen 3D-s fotókat a vízen úszó jéghegyblokkokról, akár rendszeres időközönként is, így képet kapva például olvadásuk sebességéről. Carlson reményei szerint ötletei hozzájárulnak ahhoz, hogy az eddiginél komplexebb képet kapjunk arról, milyen hatást gyakorol a világra a jéghegyek olvadása.