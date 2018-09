Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","shortLead":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","id":"20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2cca11-eab3-4b9f-a8b6-9c1ad81265e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:28","title":"Egy ilyen 1000 lovas AMG-kabrió már nem csak a sapkát kapja le a sofőrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ed2331-c52c-4073-aecb-c1e079b7f450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Chiron nemcsak erős, hanem elképesztően gyors is, de a gyártó nem a végsebességre koncentrál.","shortLead":"A Chiron nemcsak erős, hanem elképesztően gyors is, de a gyártó nem a végsebességre koncentrál.","id":"20180914_450nel_is_szaguldhat_a_bugatti_de_nem_ez_a_lenyeg_chiron_divo_koenigsegg_ssc_hennessey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ed2331-c52c-4073-aecb-c1e079b7f450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab232334-a6c6-4c53-b6b9-39f1da961498","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_450nel_is_szaguldhat_a_bugatti_de_nem_ez_a_lenyeg_chiron_divo_koenigsegg_ssc_hennessey","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:21","title":"450-nel is száguldhat a Bugatti, de nem ez a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kínában is megjelent a vírus, ami miatt szakértők szerint a világ sertéshús-termelésének 10 százaléka kerülhet veszélybe.","shortLead":"Kínában is megjelent a vírus, ami miatt szakértők szerint a világ sertéshús-termelésének 10 százaléka kerülhet...","id":"20180914_Alaposan_megmozgathatja_a_vilagpiacot_az_afrikai_sertespestis_megjelenese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f913bd42-ee5e-4e7a-9370-016d08d0b605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Alaposan_megmozgathatja_a_vilagpiacot_az_afrikai_sertespestis_megjelenese","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:00","title":"Alaposan megmozgathatja a világpiacot az afrikai sertéspestis megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","shortLead":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","id":"20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dd9684-c550-47a0-811e-9b2e6e60098f","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:09","title":"Megszelídült a Florence, de változatlanul veszélyes, több halálos áldozata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c35162e-a386-4c60-90f4-b7098625f7b5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó központjában jártunk, ahol testközelből ismerkedtünk meg az első villanymotoros BMW versenyautóval, ami a Formula–E sorozatban áll rajtvonalhoz. 