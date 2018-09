A törölhető tintás írás nem egészen újdonság, a jegyzetek digitalizálását segítő füzetre is láthattunk már példát. A két dolog együtt az analóg és a digitális kor jegyzettömbjeinek érdekes egyvelegét eredményezi.

Tollat viszonylag gyakran csomagolnak egy jegyzetfüzet mellé, de az még szokatlanabb, hogy egy törlőkendő is legyen a tasakban. Ám az igazi meglepetés akkor éri a vásárlót, amikor a fóliából kivéve kinyitja az Everlast névre hallgató füzetet, és elolvassa a belső borítón látható figyelmeztetést: ne tegye a noteszt mikrohullámú sütőbe!

A különleges körítés mögött a Rocketbook áll. Az amerikai vállalat bő két éve forgalmaz olyan jegyzetfüzeteket, melyek egyrészt okosságukkal, másrészt újraírhatóságukkal tűnnek ki a sorból. Utóbbi indokolja az egyes modellekben olvasható mikrós figyelmeztetést, a gyártó első, Wave nevű füzetéből ugyanis egy gyors mikrózással tüntethető el a szöveg. Kipróbáltuk, valóban működik a modern tisztítótűz. Marketingcélokra tökéletes, még baráti összejövetelek show-elemeként is elmegy. Csak éppen nem túl praktikus, a technológia korlátai miatt ugyanis mindössze öt alkalommal van mód a notesz ilyen módon történő „újraindítására”. Ár-érték arányban jobb az Everlast névre hallgató modell, amelyet ugyan analóg módon – egy benedvesített kendővel, majd szárazra törléssel – lehet „tisztázni”, viszont ezt akárhányszor meg lehet tenni. (Mikróba viszont egyáltalán nem szerencsés tenni, ezért szerepel benne a figyelmeztetés.) Így az ötször teleírható Wave árának kétszereséért egy lényegében soha be nem telő füzetet kap a használó.

Egy hagyományos jegyzettömbtől eltérően a Rocketbookok lapjai nem természetes, hanem szintetikus papírból vannak. Tapintásuk kissé műanyagos, de az írás közbeni felhasználói élmény majdnem teljesen olyan, mintha papírra jegyzetelnénk. Dicséretes, hogy mindemellé nem egy drágán beszerezhető dedikált tollat talált ki a bostoni füzetfejlesztő, hanem az idén éppen száz éve írószereket gyártó japán Pilot vállalat FriXion tollcsaládját ajánlja. (Ezzel persze nemcsak a felhasználóknak spóroltak, hanem a termékfejlesztés és -gyártás költségein is.) Így a végtelen számú újraíráshoz nem szükséges végtelen mennyiségű pénzt költeni: egy kiradírozható tintás FriXion toll már félezer forint ellenében is leemelhető az írószerboltok polcairól.

Ha megemlítjük, hogy egy Everlast noteszért ennek hússzorosát kérik, felmerülhet a gyanú, hogy a jegyzetfüzetek Apple-jével állunk szemben. A hasonlat megállja a helyét, de nem feltétlen (csak) az árazást, inkább a technológiai fókuszt tekintve. A Rocketbook füzeteinek emlegetett „okossága” ugyanis valójában kényelmes digitalizálhatóságot jelent: a lapokra írt jegyzetek a markereknek köszönhetően, egy alkalmazással gyorsan felmenthetők több közismert tárhelyszolgáltatásba. Többek között az iCloud, a Google Drive, az Evernote, a Dropbox, valamint a céges környezetben népszerűbb Microsoft OneNote és Slack támogatása is adott. De egyszerű e-mailben is elküldhetők a beolvasott lapok.

A rendszerezésük is megoldott. Az Everlast lapjain hét ikon található, melyek egyikéhez jelzést tehetünk a tollal. Az adott oldal szkennelésekor a Rocketbook rendszere észleli ezt, és a kapcsolódó tárhelyünkön az ikonnak megfelelő mappába menti el az oldalt. Különösen leegyszerűsítheti ez a különféle kurzusokon jegyzetelő diákok helyzetét – bár a hét kategória a mai magyar óraterhelési viszonyok között sokaknak kevés lehet, a közoktatásban és a felsőoktatásban is. Az kifejezetten hasznos, hogy az alkalmazásban a szkennelés minősége (felbontása) mellett a felhőben elmentendő fájlok nevezéktanát is finomhangolhatjuk. Azért viszont nagy kár, hogy a mentés dátumán és idején, valamint az oldalszámon túl nincs több változó; néhány további – például helyszínadatokra vonatkozó – opció alkalmazásával sokkal kezesebb lehetne az automatikus kategorizálás.

Ami a füzetben az a képernyőn. Rendszeresen okoskodik © Rocketbook

Kívánatos hab lenne a tortán az optikai karakterfelismerés, azaz ha a beolvasott lapokra írt szöveget megértené a rendszer, így később keresni is lehetne a jegyzetek között. Ilyenre képes például a jóval drágábban „üzemeltethető” Livescribe okostollas jegyzetelőrendszer vagy például a havi díjas Evernote is. A Rocketbook egyelőre csak zárt közben teszteli a funkciót.

+: egy füzet elég hosszú éveken át, majdnem tökéletesen papíros írásélmény, korrekt ár-érték arány. –: a mikrózással törölhető modell inkább csak érdekes, jelenleg pluszpénzért sincs OCR.

Míg a Wave 80 írható beloldalt tartalmaz, az Everlast használóinak meg kell elégedniük 32 oldallal. Ez egy maratoni megbeszéléssorozatot és vélhetően egy iskolai napot is gond nélkül elbír. Ha valamiért mégis törölni (vagy javítani) kellene, érdemes fejben tartani, hogy nedvesítés nélkül nem radíroznak a kendők. Egy-egy pörgősebb helyzetben pedig az is fontos tudnivaló lehet, hogy a szöveg letakarítása után nagyjából fél perc szükséges ahhoz, hogy teljesen száraz tiszta lappal indulhassunk.

