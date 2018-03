Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt pedig pisztollyal kényszerítették, hogy szálljon ki az őt szállító gépkocsiból. Mindez a reggeli csúcsforgalom idején történt, egy kávézó közelében.\r

\r

","shortLead":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt...","id":"20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a40f44-12f0-47c2-a5be-190171b2ba7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","timestamp":"2018. március. 16. 16:38","title":"Negyven éve rázta meg Olaszországot Aldo Moro elrablása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Persze, hogy ellenszavazat nélkül újraválasztották Hszi Csin-pinget Kína elnökévé. A megbízás újabb öt évre szól.","shortLead":"Persze, hogy ellenszavazat nélkül újraválasztották Hszi Csin-pinget Kína elnökévé. A megbízás újabb öt évre szól.","id":"20180317_Hszi_Csinping_jo_uton_jar_afele_hogy_elete_vegeig_Kina_elnoke_maradhasson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9faae-781b-43df-9fb1-067d3738332b","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Hszi_Csinping_jo_uton_jar_afele_hogy_elete_vegeig_Kina_elnoke_maradhasson","timestamp":"2018. március. 17. 09:15","title":"Hszi Csin-ping jó úton jár afelé, hogy élete végéig Kína elnöke maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","shortLead":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","id":"20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd621ac-0323-453b-963a-fa3c0fe1fb0f","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","timestamp":"2018. március. 16. 15:22","title":"Elszabadult a sílift Grúziában, sorban repültek le róla az emberek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","shortLead":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","id":"20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4337db21-efec-4d54-923f-72a1d2ec6aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","timestamp":"2018. március. 17. 15:43","title":"Trump nagyobb kockázat, mint az Iszlám Állam vagy Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1171cd38-6176-4223-892b-80b0c74ba9b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rimac Concept Two-t alig egy hete mutatták be, de máris láthatjuk, milyen lenne a kabrió változata.","shortLead":"A Rimac Concept Two-t alig egy hete mutatták be, de máris láthatjuk, milyen lenne a kabrió változata.","id":"20180315_rimac_concept_two_kabrio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1171cd38-6176-4223-892b-80b0c74ba9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a344d36b-5f55-4e62-8f35-ec8fb8415f61","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_rimac_concept_two_kabrio","timestamp":"2018. március. 15. 17:46","title":"Szép a horvátok elektromos autója, de tető nélkül még szebb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ellenzéki polgármester vezette Zalaszentgróton fog Alföldi Róbert fellépni március 24-én. Veiszer Alinda beszélget majd vele.","shortLead":"Az ellenzéki polgármester vezette Zalaszentgróton fog Alföldi Róbert fellépni március 24-én. Veiszer Alinda beszélget...","id":"20180317_Van_egy_varos_Zalaban_ahol_szivesen_latjak_Alfoldi_kicenzurazott_musorat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ec8ac4-190f-489f-8145-eb8352353fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Van_egy_varos_Zalaban_ahol_szivesen_latjak_Alfoldi_kicenzurazott_musorat","timestamp":"2018. március. 17. 11:53","title":"Van egy város Zalában, ahol szívesen látják Alföldi kicenzúrázott műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0c5d1-41a5-4058-8364-f3911dbf805a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb értesülések szerint akár kétféle iPad Pro is érkezhet a júniusi fejlesztői konferenciára.","shortLead":"A legújabb értesülések szerint akár kétféle iPad Pro is érkezhet a júniusi fejlesztői konferenciára.","id":"20180316_11inches_ipadpro_erkezhet_juniusban_a_wwdcre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f0c5d1-41a5-4058-8364-f3911dbf805a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a76adb9-83a5-47b0-9627-1398b8366f2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_11inches_ipadpro_erkezhet_juniusban_a_wwdcre","timestamp":"2018. március. 16. 10:00","title":"Olyan iPad Pro érkezhet júniusban, amelyik úgy nagyobb, hogy nem nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával szennyezett. Az amaránt kapható a magyarországi Lidl-üzletekben is, az áruházlánc figyelmeztet: ne együnk a bioélelmiszerből!","shortLead":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával...","id":"20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5eea68-ea50-4531-bce8-e8678627e67c","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 09:40","title":"A Lidlben is kapható bioélelmiszert hívnak vissza szalmonella miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]