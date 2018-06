Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"790e4da9-0e5e-458c-bd97-c523032fae5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A termékek, illetve a vásárlók biztonságára hivatkozva termékvisszahívást jelentett be egy asztali rádióra a Tesco Magyarország.","shortLead":"A termékek, illetve a vásárlók biztonságára hivatkozva termékvisszahívást jelentett be egy asztali rádióra a Tesco...","id":"20180614_tesco_termekvisszahivas_i_like_asztali_radio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790e4da9-0e5e-458c-bd97-c523032fae5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ead67fb-fb44-4749-b3af-f3c89b925e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_tesco_termekvisszahivas_i_like_asztali_radio","timestamp":"2018. június. 14. 10:03","title":"Visszahív egy kütyüt a Tesco: még blokk nélkül is visszaveszik, csak vigye be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4353178-fa33-4c5d-b016-8f3cc4d17005","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy buli volt.","shortLead":"Nagy buli volt.","id":"20180615_Ezek_voltak_Meghan_Markle_es_Erzsebet_kiralyno_legjobb_kozos_pillanatai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4353178-fa33-4c5d-b016-8f3cc4d17005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3302a94-c25b-4b5b-9454-205989459c1a","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Ezek_voltak_Meghan_Markle_es_Erzsebet_kiralyno_legjobb_kozos_pillanatai","timestamp":"2018. június. 15. 10:32","title":"Ezek voltak Meghan Markle és Erzsébet királynő legjobb közös pillanatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35e36a5-7d85-4f40-9975-7e0e328b79b1","c_author":"Hegedűs Dániel","category":"itthon","description":"Miért nem lehet konstruktív az illiberális/autoriter erők ideológiai együttműködése?","shortLead":"Miért nem lehet konstruktív az illiberális/autoriter erők ideológiai együttműködése?","id":"20180614_Illiberalis_Internacionale","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35e36a5-7d85-4f40-9975-7e0e328b79b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec366c82-6095-442e-b45a-1be8dcbafa4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Illiberalis_Internacionale","timestamp":"2018. június. 14. 10:20","title":"Illiberális Internacionálé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0588ec-8587-493e-8d80-7e21d63b01cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önkiszolgáló autómosóknak is megvannak a maguk csapdái. Itt egy elég veszélyes.","shortLead":"Az önkiszolgáló autómosóknak is megvannak a maguk csapdái. Itt egy elég veszélyes.","id":"20180613_automoso_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0588ec-8587-493e-8d80-7e21d63b01cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e3fe5e-23ba-4c74-9b21-807cd194e98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_automoso_baleset","timestamp":"2018. június. 13. 13:21","title":"Videó: Szegény autós addig ügyeskedett, amíg az egész kocsimosót lerombolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","shortLead":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","id":"20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc4da0-d5c4-4ef8-905c-dab866b614e5","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","timestamp":"2018. június. 13. 18:03","title":"Jósolt Akhilleusz, a vébé süket macskája: a hazaiak fognak örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jövő évre vonatkozó költségvetési tervezetben szúrta ki az Mfor, hogy a kormányzati feladatok mellett a Miniszterelnöki Kormányiroda hatásköre lett a szerencsejáték-felügyelet is.","shortLead":"A jövő évre vonatkozó költségvetési tervezetben szúrta ki az Mfor, hogy a kormányzati feladatok mellett...","id":"20180615_Orbanhoz_vandorolt_a_szerencsejatekok_felugyelete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0929eaeb-4a85-49e2-ab18-0acd0cb309f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Orbanhoz_vandorolt_a_szerencsejatekok_felugyelete","timestamp":"2018. június. 15. 06:00","title":"Orbánhoz vándorolt a szerencsejátékok felügyelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d587618e-3da5-4767-a91f-eb64cd31375d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ivanka Trump és Jared Kushner több mint 80 millió dollárral lett gazdagabb az elmúlt pénzügyi évben – közölte a Fehér Ház. Jó érzékkel pontosan akkor tették közzé Trump elnök és családja vagyonnyilatkozatát, amikor az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó elvonta a figyelmet arról, hogy a Fehér Házban egy pillanatra sem feledkeznek meg a bizniszről.","shortLead":"Ivanka Trump és Jared Kushner több mint 80 millió dollárral lett gazdagabb az elmúlt pénzügyi évben – közölte a Fehér...","id":"20180613_Megeri_az_elnok_lanyanak_es_vejenek_lenni_Amerikaban_anyagilag_mindenkepp","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d587618e-3da5-4767-a91f-eb64cd31375d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82644f1a-a343-436c-a4d2-5f07c320bb7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Megeri_az_elnok_lanyanak_es_vejenek_lenni_Amerikaban_anyagilag_mindenkepp","timestamp":"2018. június. 13. 13:55","title":"Megéri az elnök lányának és vejének lenni Amerikában, anyagilag mindenképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"","category":"sport","description":"A Bild értesülése szerint a Red Bull Liepzig csapatkapitánya, Willi Orban a magyar válogatottat választotta. Ha igaz a hír, akkor ez óriási erősítés lehet a nemzeti csapatnak. ","shortLead":"A Bild értesülése szerint a Red Bull Liepzig csapatkapitánya, Willi Orban a magyar válogatottat választotta. Ha igaz...","id":"20180615_Gulacsi_csapattarsa_a_magyar_valogatott_lehet_orban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30150fd7-d74c-45bb-9788-a5e24da6c0b1","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Gulacsi_csapattarsa_a_magyar_valogatott_lehet_orban","timestamp":"2018. június. 15. 10:57","title":"Magyar válogatott lehet Gulácsi német-magyar csapattársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]