Tisztelt Kormány!

Tisztelt Országgyűlés!

Örömmel értesültem róla, hogy már több mint 600 vélemény érkezett be a „Stop Soros” törvénycsomaghoz, és csaknem mind támogatta, sőt további szigorítást kért, hogy az illegális migránsok és magának Soros Györgynek a beáramlásától még az eddigieknél is jobban tudjuk védeni édes hazánkat.

Fel vagyok háborodva, hogy engem, aki már a Rajk-bűnbanda leleplezésekor is minden napilapban megírtam, milyen súlyos büntetést érdemelnek a magyar emberek érdekeinek e nyomorult elárulói, szóval engem most meg sem kerestek. Pedig a történelem a tanúm rá, hogy a szavamat már akkor is megfogadták!

Remélem, javaslataim még időben megérkeznek Önökhöz, hogy a nép, akarom mondani a magyar emberek ellenségei minél előbb méltó büntetést kapjanak.

Először is nem elegendő, hogy a migránssímogatók magukat jelentsék fel. Szükséges lenne az is, hogy a gyanús, úgynevezett „civil” szervezetekbe sok tisztességes honfi lépjen be, akik hatóságainknak majd titokban jelentik, valójában mi is folyik ott. Fontosnak tartom, hogy mindenhová legalább ketten menjenek, akik így egymást is meg tudják figyelni, azaz ellenőrizhető, hogy beszámolóik pontosak-e. Nevezzük e hazafias elkötelezettségből dolgozó kollégákat esetleg „hálózati személyeknek” vagy „titkos munkatársaknak” és rendeljünk föléjük képzett rendőrtiszteket, akikkel rendszeresen találkoznak nyilvános helyeken vagy erre a célra biztosított lakásokban. Nyilvántartásukat a Belügyminisztérium belső (migráns)elhárító osztályán lehet vezetni.

Támogatom, hogy elrettentő célú büntetésekkel fenyegessék, illetve sújtsák a hazánk biztonságának szántszándékkal nagy kárt okozó szervezeteket és azok tagjait. Nem elég a külföldről befolyt támogatásuknak mindössze 25%-át elkobozni: vegyük el az egészet és vessünk ki rájuk 100%-os büntetőadót. Igazolt tagjaikat és szimpatizánsaikat mint visszaeső bűnözőket zárjuk el a virágzó jövőnket építő társadalmunk még meg nem fertőzött elemeitől. Állítsunk fel az országon belül fizikai mozgásra serkentő zárt körleteket, idegen szóval intern álló táborokat, amiket lehetőleg koncentráljunk a mezőgazdasági területekre, például a Hortobágyra.

Így szükségtelenné válik a határövezetekből való kitiltásuk is, bár az olyan migránsbarátokat, mint Angela Merkel szerencsére a törvénycsomag eddigi rendelkezései is távol tartják Magyarországtól. Ajánlom, hogy a békemenetek mintájára a Fidesz céljait elősegítő és békekölcsönnek is mondható pénzgyűjtés mellett a migránsok elleni küzdelemre vezessük be a „békeharc” egyszer már oly sikeres fogalmát.

Végül az ellenzéket, ezeket a potenciális migránstámogatókat is meg lehetne szüntetni, ha létrehoznánk a Népies Hazafrontot, amelyben a népszavazásokkal és konzultációkkal hitelesített kormányunk mindenkori politikáját támogató szervezeteknek lenne csak tagságuk. Közülük lehet majd a választásokon dönteni, hogy melyik tagjuk üljön be a magyar emberek képviselőjeként a Parlamentbe.

Addig pedig szíves figyelmükbe ajánlom Piszkos Fred ötletét, aki Rejtő Jenő szerint „Delhiben kilopta a háromezer éves Buddha rubin szemét, és egy sorompó piros üvegjelzőjével helyettesítette. Nagy botrány lett, mert amikor a Buddha belsejében fellobogott az örömtűz, az Isten szeme azt hunyorogta a hívők felé, hogy: Stop!... Stop!... Stop!"