Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2411246-fda6-4588-9418-a454600b6bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összedőlt egy újonnan épült gyalogos felüljáró csütörtökön a floridai Miamiban, a lehulló betonelemek több embert és gépkocsit temettek maguk alá, a CNN hírtelevízió tudomása szerint többen meghaltak.","shortLead":"Összedőlt egy újonnan épült gyalogos felüljáró csütörtökön a floridai Miamiban, a lehulló betonelemek több embert és...","id":"20180315_miami_gyalogoshid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2411246-fda6-4588-9418-a454600b6bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060a4081-5ff5-4835-b793-21842219e83a","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_miami_gyalogoshid","timestamp":"2018. március. 15. 20:29","title":"Embereket temetett maga alá egy összedőlt gyaloghíd Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88036534-3414-43d4-ba35-b0ffc70a8b9e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egyre több nő adja fel a szülési szabadság lejárta után a hagyományos dolgozói létet, és lesz inkább szabadúszó. De megéri-e otthagyni a biztos munkahelyet az önálló vállalkozásért? Erre kerestük a választ.","shortLead":"Egyre több nő adja fel a szülési szabadság lejárta után a hagyományos dolgozói létet, és lesz inkább szabadúszó. De...","id":"20180316_karrier_szules_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88036534-3414-43d4-ba35-b0ffc70a8b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11db2da1-bde0-46c5-b67c-b6e88723fce8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180316_karrier_szules_utan","timestamp":"2018. március. 16. 14:14","title":"„Háromkor nem állhatsz fel a tárgyalásról, hogy oviba rohanj”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe894024-75ee-429c-a1f1-de74b1b8ca86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star Wars-relikviái mellett hatalmas művészeti gyűjteménye is helyet kap. ","shortLead":"Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star...","id":"20180315_George_Lucas_eszmeletlen_penzbol_epit_maganak_muzeumot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe894024-75ee-429c-a1f1-de74b1b8ca86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c1e19d-c1a4-4959-ab90-e070fe912120","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_George_Lucas_eszmeletlen_penzbol_epit_maganak_muzeumot","timestamp":"2018. március. 15. 18:12","title":"George Lucas eszméletlen pénzből épít magának múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között. Vélemény.","shortLead":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között...","id":"20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdc286c-d181-4137-96fa-f89bd8efdeea","keywords":null,"link":"/velemeny/20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","timestamp":"2018. március. 17. 10:30","title":"Amerika megoldatlan kultúraháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22209a-15d2-4bc2-b933-a0f6cfd2fb7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden, arról még Orbán Viktor sem tudja meggyőzni a fideszeseket, hogy jó ötlet a focira költeni a közpénzt.","shortLead":"Hiába minden, arról még Orbán Viktor sem tudja meggyőzni a fideszeseket, hogy jó ötlet a focira költeni a közpénzt.","id":"20180315_Meg_a_fideszesek_szerint_is_penzkidobas_a_stadionepites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb22209a-15d2-4bc2-b933-a0f6cfd2fb7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd89dc3d-fb1f-4898-83d3-58d47043229e","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_Meg_a_fideszesek_szerint_is_penzkidobas_a_stadionepites","timestamp":"2018. március. 15. 11:50","title":"Még a fideszesek szerint is pénzkidobás a stadionépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5fba7f-0774-4a3c-bb7a-040c80fad012","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lovasok, felkészülni!","shortLead":"Lovasok, felkészülni!","id":"20180315_Ime_egy_ujabb_dolog_amit_a_Fidesznek_koszonhetunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e5fba7f-0774-4a3c-bb7a-040c80fad012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778b7176-d17c-4f2c-bed8-67936d841b65","keywords":null,"link":"/elet/20180315_Ime_egy_ujabb_dolog_amit_a_Fidesznek_koszonhetunk","timestamp":"2018. március. 15. 17:35","title":"Íme egy újabb dolog, amit a Fidesznek köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány kiállt a tárgyalás és az összefogás mellett, és azt mondta, le kell ülni tárgyalni a Jobbikkal is. Vasárnapra tárgyalásra hívta az MSZP-P, az LMP és a Jobbik képviselőit.","shortLead":"Gyurcsány kiállt a tárgyalás és az összefogás mellett, és azt mondta, le kell ülni tárgyalni a Jobbikkal is. Vasárnapra...","id":"20180315_Gyurcsany_Visszalep_a_DKs_jelolt_Szel_Bernadett_javara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524118b1-8e2a-4937-9bf6-9c05aed61297","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Gyurcsany_Visszalep_a_DKs_jelolt_Szel_Bernadett_javara","timestamp":"2018. március. 15. 16:35","title":"Gyurcsány: Visszalép a DK-s jelölt Szél Bernadett javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc52a0e-70b1-40e6-bcd5-953de6765370","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint a Hold-programban tökéletesítik majd.","shortLead":"Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint...","id":"20180315_putyin_megerositette_hogy_jovore_indul_az_orosz_mars_misszio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fc52a0e-70b1-40e6-bcd5-953de6765370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d585758-3d2b-4e89-a82f-464daebf477a","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_putyin_megerositette_hogy_jovore_indul_az_orosz_mars_misszio","timestamp":"2018. március. 15. 19:10","title":"Putyin megerősítette, hogy jövőre indul az orosz Mars-misszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]