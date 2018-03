Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Őt is megpróbálták elhallgattatni a választási kampány idején. Most beszélne.\r

","shortLead":"Őt is megpróbálták elhallgattatni a választási kampány idején. Most beszélne.\r

","id":"20180321_Egy_volt_Playboymodellnek_is_vannak_titkai_Donald_Trumprol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611ae9cf-5b4e-4593-91b2-732715cd6704","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Egy_volt_Playboymodellnek_is_vannak_titkai_Donald_Trumprol","timestamp":"2018. március. 21. 07:56","title":"Egy volt Playboy-modellnek is vannak titkai Donald Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot a cseh PPF-csoportnak, amely a közép-kelet-európai térség legnagyobb magántőke-befektetője.","shortLead":"A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot...","id":"20180321_amerikai_befektetonek_adjak_el_a_telenort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4206d7-dacb-4e27-b38d-b5699c00f4f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_amerikai_befektetonek_adjak_el_a_telenort","timestamp":"2018. március. 21. 08:16","title":"Cseh befektetőnek adják el a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c8af0c-4250-40b6-9820-388e7378bc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amint leesik egy kis hó vagy kisüt a nap, tódulnak a szánkózók és kirándulók a Normafára, ahol állandó mizéria a parkolás. Az önkormányzat most egy huszárvágással véget vet ennek.","shortLead":"Amint leesik egy kis hó vagy kisüt a nap, tódulnak a szánkózók és kirándulók a Normafára, ahol állandó mizéria...","id":"20180322_Automentes_terulet_lesz_a_Normafa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c8af0c-4250-40b6-9820-388e7378bc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668b1eaa-73d9-415d-9df6-5fbd54bd5edf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180322_Automentes_terulet_lesz_a_Normafa","timestamp":"2018. március. 22. 09:00","title":"Autómentes terület lesz a Normafa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárult a tranzakció.","shortLead":"Lezárult a tranzakció.","id":"20180322_Meszaros_Lorince_lett_a_Matrai_Eromu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9d7ccc-f7a1-4ff8-a7ab-8a01418e6257","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Meszaros_Lorince_lett_a_Matrai_Eromu","timestamp":"2018. március. 22. 10:39","title":"Mészáros Lőrincé lett a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából két hete használja Lázár János a közösségimédia-oldalakat, és állítása szerint nagyon meglepte, hogy \"az emberek milyen nagy hévvel és milyen nagy elánnal esnek egymásnak\" ezeken a felületeken. Éppen ezért javaslattal élt.","shortLead":"Nagyjából két hete használja Lázár János a közösségimédia-oldalakat, és állítása szerint nagyon meglepte, hogy \"az...","id":"20180322_lelevezzen_on_is_lazar_janossal_a_facebookon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aa652c-e597-42ae-91c8-45f43c474568","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_lelevezzen_on_is_lazar_janossal_a_facebookon","timestamp":"2018. március. 22. 09:15","title":"Levelezzen ön is Lázár Jánossal a Facebookon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népesség 40 százaléka tartaná meg a jelenlegi kormányt, míg 46 százaléka szeretne változást. A kérdés, hogyan tudják aktivizálni választóikat. A Závecz Research szerint nő a részvételi hajlandóság.","shortLead":"A teljes népesség 40 százaléka tartaná meg a jelenlegi kormányt, míg 46 százaléka szeretne változást. A kérdés, hogyan...","id":"20180320_Zavecz_Hiaba_stabil_a_Fidesz_az_erosodo_Jobbik_ront_Orban_helyzeten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40143c3-eb0c-4c85-9297-01e4be26835f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Zavecz_Hiaba_stabil_a_Fidesz_az_erosodo_Jobbik_ront_Orban_helyzeten","timestamp":"2018. március. 20. 17:55","title":"Závecz: Hiába stabil a Fidesz, az erősödő Jobbik ront Orbán helyzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc74956-b199-47c0-898c-26b761666ffe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy az öröm a Monty Phyton rajongóinak körében, hiszen a Netflix most jelentett be, hogy a Monty Phyton filmjeit felteszik a streaming szolgáltató oldalára. ","shortLead":"Nagy az öröm a Monty Phyton rajongóinak körében, hiszen a Netflix most jelentett be, hogy a Monty Phyton filmjeit...","id":"20180322_A_Monty_Phyton_klasszikusai_felkerulnek_a_Netflixre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dc74956-b199-47c0-898c-26b761666ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1b6558-4a16-4053-873a-1a5f77e1f23a","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_A_Monty_Phyton_klasszikusai_felkerulnek_a_Netflixre","timestamp":"2018. március. 22. 12:40","title":"A Monty Phyton klasszikusai felkerülnek a Netflixre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724f618b-f9e0-4047-9eac-3d8a5c265175","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a figyelmeztetéssel ürítették ki a metró Szent Gellért téri állomását reggel. ","shortLead":"Ezzel a figyelmeztetéssel ürítették ki a metró Szent Gellért téri állomását reggel. ","id":"20180321_Az_allomas_teruletere_belepni_tilos_az_allomasra_ego_szerelveny_erkezik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=724f618b-f9e0-4047-9eac-3d8a5c265175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b113f84-0756-4c75-a402-94a0e50656d3","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Az_allomas_teruletere_belepni_tilos_az_allomasra_ego_szerelveny_erkezik","timestamp":"2018. március. 21. 11:48","title":"„Az állomás területére belépni tilos, az állomásra égő szerelvény érkezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]