Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6125f4d-eadf-485a-9c26-095c27f3f6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningolt X6-ost még egy kicsit feldobták. ","shortLead":"A tuningolt X6-ost még egy kicsit feldobták. ","id":"20180409_Tuning_BMW_X6_a_negyzeten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6125f4d-eadf-485a-9c26-095c27f3f6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa01c96-a928-4f9d-b6d3-55265ef27b70","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_Tuning_BMW_X6_a_negyzeten","timestamp":"2018. április. 09. 16:15","title":"Az egyébként is \"szerény\" BMW X6-osból aligha lehet ennél letaglózóbbat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nagyobb fölénnyel nyerte meg a 2018-as választást, mint amire akár maga is számított, lényegesen több szavazatot kapott, mint négy évvel ezelőtt. A rendszerváltás utáni magyar politikában még soha nem nyert egy politikai erő háromszor egymásután, ráadásul ebből a három győzelemből számos tekintetben a mostani tekinthető a Fidesz legnagyobb sikerének – írta a választás utáni gyorselemzésében Török Gábor.","shortLead":"A Fidesz nagyobb fölénnyel nyerte meg a 2018-as választást, mint amire akár maga is számított, lényegesen több...","id":"20180409_torok_gabor_a_mostani_a_fidesz_legnagyobb_sikere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8644432d-051a-4394-b377-9844613c20f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_torok_gabor_a_mostani_a_fidesz_legnagyobb_sikere","timestamp":"2018. április. 09. 05:35","title":"Török Gábor: A mostani a Fidesz legnagyobb sikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát jelzi, nem a választáson elért szavazati arányt. Mindez 74,61 %-os feldolgozottság mellett értendő","shortLead":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát...","id":"20180408_parlament_ketharmad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78a518-6417-4a1e-81b3-83b8fa7833de","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_parlament_ketharmad","timestamp":"2018. április. 08. 23:16","title":"Így néz majd ki a parlamenti patkó a kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390db033-df01-49cd-a7e7-a4b80d085f8a","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az angol a szanszkrit nyelv dialektusa, a Tádzs Mahal pedig szégyenfolt – így a szélsőjobb hindu ideológia, amely kisajátítaná India sokszínű és pluralista nemzeti identitását.","shortLead":"Az angol a szanszkrit nyelv dialektusa, a Tádzs Mahal pedig szégyenfolt – így a szélsőjobb hindu ideológia, amely...","id":"201811__atalakulo_india__hindu_nacionalizmus__tortenelematiras__mindenki_siva","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=390db033-df01-49cd-a7e7-a4b80d085f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33db355-25eb-4829-a627-b8a4d7f4b3c0","keywords":null,"link":"/vilag/201811__atalakulo_india__hindu_nacionalizmus__tortenelematiras__mindenki_siva","timestamp":"2018. április. 08. 09:00","title":"Hindu templommá tennék a világ legismertebb muszlim síremlékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","shortLead":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","id":"20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099c15e-43a4-4f60-afa6-ee0c415ed4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","timestamp":"2018. április. 08. 09:46","title":"Itt a legújabb részvételi adat, újabb rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Revansot vettek február 25-ért - szólt a rigmus.","shortLead":"Revansot vettek február 25-ért - szólt a rigmus.","id":"20180409_Igy_unnepeltek_Lazar_Janost_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b310ee5-c978-48e5-93d4-13450559c60f","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Igy_unnepeltek_Lazar_Janost_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. április. 09. 00:43","title":"Így ünnepelték Lázár Jánost Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit lap szerint a visszaléptetések növelik az ellenzék esélyeit.","shortLead":"A brit lap szerint a visszaléptetések növelik az ellenzék esélyeit.","id":"20180408_Financial_Times_Veszelyben_Orban_ketharmada","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11e1e10-906b-4e8b-9b2f-021835415c31","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Financial_Times_Veszelyben_Orban_ketharmada","timestamp":"2018. április. 08. 09:23","title":"Financial Times: Veszélyben Orbán kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dc0ea0-c2f3-41ad-a468-3ae6e20b527c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hordaként támadó békemenetesek, helikopterrel utunkat álló Semjén Zsolt – egyebek mellett ilyen nehézségekkel kell szembenéznie a felhasználónak egy kifejezetten a 2018-as választások idejére készített, böngészős programmal. ","shortLead":"Hordaként támadó békemenetesek, helikopterrel utunkat álló Semjén Zsolt – egyebek mellett ilyen nehézségekkel kell...","id":"20180408_valasztas_jatek_unity_2018_as_valasztasok_semjen_zsolt_helikopter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dc0ea0-c2f3-41ad-a468-3ae6e20b527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e28553-caa2-415c-8790-1d124b847481","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_valasztas_jatek_unity_2018_as_valasztasok_semjen_zsolt_helikopter","timestamp":"2018. április. 08. 18:03","title":"A játék egy bizonyos pontján maga Semjén Zsolt is beszáll a képbe – szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]