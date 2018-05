Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi versengés visszatérése.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi...","id":"20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcbe33e-6748-4543-8e8d-6b7356d79b78","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Valóban itt a hidegháború: újra feláll az amerikai második flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa15634-567d-4665-80cc-4d5166751bb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-karolinai autós lehúzva felejtette az ablakot, több se kellett a \"tolvajoknak\".","shortLead":"Az észak-karolinai autós lehúzva felejtette az ablakot, több se kellett a \"tolvajoknak\".","id":"20180506_medve_auto_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa15634-567d-4665-80cc-4d5166751bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c62bf36-6170-49a6-a153-8e02459c9822","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_medve_auto_video","timestamp":"2018. május. 06. 11:46","title":"Videó: Így fosztja ki az autót három \"profi\" – egy kis nassolnivalóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442d1fac-e453-4c4d-ba4d-ebad9fe80ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét Katalin fotózott, és ismét ellenállhatatlan képek lettek.","shortLead":"Ismét Katalin fotózott, és ismét ellenállhatatlan képek lettek.","id":"20180506_Vegre_itt_vannak_a_hivatalos_kepek_Vilmosek_legkisebb_hercegerol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442d1fac-e453-4c4d-ba4d-ebad9fe80ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e01c066-79bb-4332-94e1-6867371307ea","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Vegre_itt_vannak_a_hivatalos_kepek_Vilmosek_legkisebb_hercegerol","timestamp":"2018. május. 06. 07:30","title":"Végre itt vannak a hivatalos képek Vilmosék legkisebb hercegéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színpadról Peller Károly színész is a néző segítségére sietett. ","shortLead":"A színpadról Peller Károly színész is a néző segítségére sietett. ","id":"20180507_Rosszul_lett_nezo_miatt_szakadt_meg_az_operett_egyik_eloadasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a11dfa-092f-418b-a220-ebe5b4f02e13","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Rosszul_lett_nezo_miatt_szakadt_meg_az_operett_egyik_eloadasa","timestamp":"2018. május. 07. 05:56","title":"Fuldokló néző miatt kellett leállítani az előadást az Operettszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d3fd6d-f0cf-4b29-8a32-c448e90f740a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev eddigi kormányfőt jelölte ismét miniszterelnöknek Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az elnök pár perccel az után lépett újra a nyilvánosság elé, hogy letette újabb államfői esküjét, ami után Medvegyev – a hagyományok szerint – benyújtotta lemondását.","shortLead":"Dmitrij Medvegyev eddigi kormányfőt jelölte ismét miniszterelnöknek Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az elnök pár...","id":"20180507_Ujra_duborog_a_PutyinMedvegyev_tandem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9d3fd6d-f0cf-4b29-8a32-c448e90f740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08904582-4906-4726-82c3-442393f75b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Ujra_duborog_a_PutyinMedvegyev_tandem","timestamp":"2018. május. 07. 14:58","title":"Újra dübörög a Putyin-Medvegyev tandem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d8bffd-1bc2-4307-9c9e-5e0248ea8211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas területen lesz a TEK az úr hétfő éjféltől kedd délelőtt 11-ig - itt a terrorelhárítók lakásokba mehetnek be, embereket zárhatnak be vagy küldhetnek ki bárhonnan, általuk veszélyesnek vélt tárgyakat és anyagokat kobozhatnak el.","shortLead":"Hatalmas területen lesz a TEK az úr hétfő éjféltől kedd délelőtt 11-ig - itt a terrorelhárítók lakásokba mehetnek be...","id":"20180507_Ejfeltol_a_TEK_a_fel_Belvarosban_atveszi_a_hatalmat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35d8bffd-1bc2-4307-9c9e-5e0248ea8211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49dea21-6ee1-4fd8-9246-b0add152e862","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Ejfeltol_a_TEK_a_fel_Belvarosban_atveszi_a_hatalmat","timestamp":"2018. május. 07. 14:40","title":"Éjféltől a TEK a fél Belvárosban átveszi a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433488f6-43e0-464d-abea-a4888cb4775d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén akár már egy igen jól felszerelt vadonatúj autó árát is el lehet költeni egyetlen F1-belépőre, de legalább a cserébe kapott élmény garantáltan életre szóló lesz.","shortLead":"Idén akár már egy igen jól felszerelt vadonatúj autó árát is el lehet költeni egyetlen F1-belépőre, de legalább...","id":"20180506_legdragabb_jegy_hungaroring_f1_forma1_autoverseny_mogyorod_szalloda_f1auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433488f6-43e0-464d-abea-a4888cb4775d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945b3853-239b-4385-a8d5-6dcd1a789009","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_legdragabb_jegy_hungaroring_f1_forma1_autoverseny_mogyorod_szalloda_f1auto","timestamp":"2018. május. 06. 08:21","title":"Kapaszkodjon: 7,7 millió forintba kerül a legdrágább jegy a Hungaroringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b042d14-6b3b-440f-bddc-397e85694986","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárta a Sarkadi Vágtán elpusztult ló miatt indított vizsgálatát a szakahatóság: az állatot szabályszerűen ölték le, de az önkormányzati dögtelepet rendbe kell tenni. A pályát nem vizsgálta eddig senki.","shortLead":"Lezárta a Sarkadi Vágtán elpusztult ló miatt indított vizsgálatát a szakahatóság: az állatot szabályszerűen ölték le...","id":"20180507_Rendet_kell_tenni_a_sarkadi_dogtelepen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b042d14-6b3b-440f-bddc-397e85694986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaddd40-2f46-4daf-9d17-a2106653de0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Rendet_kell_tenni_a_sarkadi_dogtelepen","timestamp":"2018. május. 07. 11:32","title":"Vágta és botrányos lópusztulás után: rendet kell tenni a sarkadi dögtelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]